Kimondták: valami nagyon félrement a munkaerőpiacon, 5 százalék fölött ragadhat a munkanélküliség Magyarországon

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 júniusa és augusztusa között csaknem 235 ezer munkanélküli volt Magyarországon, a háromhavi munkanélküliségi ráta pedig 4,8 százalékra emelkedett. György László szerint a kormánynak azt is át kell gondolnia, milyen szerepet szán az építőiparnak, valamint a kínai autó- és akkumulátoripari beruházásoknak. Emellett úgy véli, az Európai Uniónak is újra kell pozicionálnia magát az Egyesült Államokkal és Kínával szemben – számolt be az ATV.

2026 júniusa és augusztusa között csaknem 235 ezer munkanélküli volt Magyarországon/Fotó: Drazen Zigic

Kelet-nyugat, külföldi munka, továbbképzés

Nógrádi József, a munkaerő-közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder egyik vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a keletről nyugatra költöző vagy ingázó munkavállalók számára a nyugat-magyarországi munkahelyek sokszor csak átmeneti állomást jelentenek. Szerinte sokan végül Ausztriában vállalnak munkát, ahol magasabb fizetéshez juthatnak.

„Éveken keresztül mértük a magyar munkavállalók mobilizálhatóságát, és azt láttuk, hogy egyébként a magyar munkavállalók mennének, de hogyha már mozdulniuk kell, hogy kelet vagy Nyugat-Magyarország, tehát keletről Nyugat-Magyarországra utazik át valaki, akkor sok esetben gyakorlatilag dobbantanak, használja a nyugat-magyarországi munkavállalást, és hip-hop már Ausztriában találja magát”

– mondta Nógrádi József. Hozzátette: ha valaki már eleve csak ritkán tud hazautazni Kelet-Magyarországra, könnyebben keres olyan külföldi lehetőséget, ahol még többet fizetnek neki.

A továbbképzések szerepét Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke is hangsúlyozta. Szerinte a munkavállalók jelentős része nyitott lenne a tanulásra, de a képzéseknek valódi, a munkaerőpiacon is hasznosítható tudást kellene adniuk.

Zlati Róbert példaként olyan programokat említett, amelyek nem hoztak eredményt. Mint mondta, egyes képzések esetében nem a munkavállalók együttműködésének hiánya okozta a kudarcot, hanem az, hogy maga a képzés nem volt megfelelő. Nyíregyházi példát is említett, ahol szerinte egy programnak nem volt érdemi haszna, és inkább csak a teljesítés vagy a rendelkezésre álló pénz elköltése lehetett a cél.