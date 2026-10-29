Felfüggesztik a munkálatokat az M0-son és M7-esen: kiderült, mi áll a háttérben – nem örülhetnek sokáig az autósok

A kegyeleti ünnepkörben, amikor sokan indulnak útnak szeretteik sírjának felkeresése érdekében, a lehetőségekhez mérten zavartalanabb közlekedést biztosít majd a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ennek érdekében az M0-s autóút és az M7-es autópálya érintett szakaszain a burkolatjavítási munkálatokat már október 30-án, pénteken napközben felfüggesztik, a munkavégzéshez kapcsolódó ideiglenes forgalomkorlátozásokat pedig megszüntetik a hétvége idejére.

Ideiglenesen felfüggesztik a munkálatokat az M0-son és az M7-esen/Fotó: Mirkó István/MW

A munkálatok a hétvége után folytatódnak

A burkolatjavítási munkálatok november 2-án, hétfőn új ütemezés szerint folytatódnak. A novemberi munkálatok pontos helyszíneiről, ütemezéséről és a várható forgalomkorlátozásokról külön tájékoztatást adnak. Arra kérik a közlekedőket, hogy a hétvégén is fokozott figyelemmel közlekedjenek, indulás előtt pedig tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a www.utinform.hu weboldalon vagy a navigációs alkalmazások segítségével.

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Munkavégzés lesz az M0-s autóút és az M2 autópálya több pontján november elején, az autósoknak kisebb forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint november 2. 22 órától november 3. reggel 5 óráig szalagkorlátjavítási munkákat végeznek az M0-s autóút és az M2-es autópálya több csomópontjában. Emellett november 2. 10 órától várhatóan november 3. 18 óráig burkolatjavítási munkák is lesznek az M0-s autóút M31-es csomópontjában.

A közlés szerint a munkavégzés idején várható forgalomkorlátozások elsősorban a fel- és lehajtó ágaknál lesznek, és az érintett csomópontokban ideiglenes terelőútvonalakon biztosítják a közlekedést.

Közben látványos munkálatok zajlanak az M1–M7-es autópályák közös szakaszán is, ahol a Magyar Közút több ezer tonna aszfalt felhasználásával újítja fel a legrosszabb állapotú útfelületeket, így az autósoknak a következő hetekben az érintett szakaszokon is forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk.

Összesen 8400 tonna aszfaltot épít be a Magyar Közút az M1-M7-es autópályák közös, Budapest felé vezető és onnan kivezető szakaszainak kritikus részein. A nagyszabású felújítás az M0-s autóút diósdi lejtőjét is érinti, a munkálatok pedig összesen 14 helyszínen zajlanak. A munkálatok októberben kezdődtek, és várhatóan november harmadik hetéig tartanak. A cél elsősorban a közlekedésbiztonság javítása, ezért nem egyszerű kátyúzásról, hanem a sérült burkolat nagyobb felületen történő cseréjéről van szó.