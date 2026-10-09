Fordulat történt, így már biztosan nem lesz munkaszüneti nap december 24-e: Magyar Péter megígérte, csak egyetlen esély maradt

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) keddi ülésén megállapította, hogy a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) által kezdeményezett népszavazáshoz összegyűjtött érvényes aláírások száma nem érte el a százezret – számolt be az Atv.hu. A népszavazásnak ezzel vége, de a december 24-i munkaszüneti nap esélye még nem úszott el, ehhez viszont feszített tempót kell tartani.

Népszavazás nem lesz december 24-e munkaszüneti nappá válásáról, de törvény még lehet róla úgy, hogy már 2026-ra is érvényes legyen (a képen a Szent István Bazilika)

Fotó: Istvan Csak / Shutterstock

Így már biztosan nem lesz munkaszüneti nap december 24-e

A KASZ azt szerette volna elérni, hogy a választópolgárok népszavazáson dönthessenek arról, munkaszüneti nappá váljon-e december 24, ennek előzményeiről ebben a cikkben írtunk a Világgazdaság oldalán. Az NVB április 17-én hitelesítette a kérdést, az aláírásgyűjtés pedig május 15-én kezdődhetett meg és szeptember 11-ig tartott.

A szervezők szeptember 10-én adták le az aláírásgyűjtő íveket. A Nemzeti Választási Iroda azonban már az ívek formai ellenőrzésekor megállapította, hogy matematikai számítás alapján az érvényes aláírások száma nem haladhatja meg a százezret, ezért az aláírások tételes ellenőrzését sem végezte el. Az NVB így most kimondta: az országos népszavazási kezdeményezéshez nem áll rendelkezésre a szükséges számú érvényes aláírás.

A döntés egyben azt is jelenti, hogy népszavazás útján biztosan nem születik döntés arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen az általános munkarendben dolgozóknak.

Ez azért is fontos, mert még megfelelő számú aláírás esetén sem lett volna biztos, hogy a referendumot már 2026-ban meg lehet tartani. Egy országos népszavazás előkészítése, kitűzése és lebonyolítása ugyanis időigényes folyamat.

A kérdés azonban ettől még nyitva maradt. A december 24-i munkaszüneti nap bevezetésének ugyanis van egy másik útja: az Országgyűlés törvénnyel módosíthatja a Munka Törvénykönyvét.

Erre a Tisza Párt képviselői már szeptember 23-án benyújtottak egy törvényjavaslatot, ami lényegében általános boltzárat is előirányoz a kiskereskedelemben erre a napra, néhány kivételtől eltekintve (valamint további ágazatokra is átvezetné a változásból fakadó módosításokat). A javaslat egyértelműen fogalmaz az általános indoklás részben:

A törvényjavaslat célja, hogy december 24-e minden évben, így már 2026-ban is munkaszüneti nap legyen.

A T/714-es számú indítványban szereplő törvényjavaslat elfogadása esetén a szenteste nem egyszerűen egy olyan nap lenne, amikor egyes munkáltatók saját döntésük alapján bezárnak, hanem általános szabály vonatkozna a munkavállalókra.