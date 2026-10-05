"Nagy örömmel mutatom be nektek dr. Dudás Katalin foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt, aki 2026. október 5-étől tölti be a tisztséget" – jelentette be hétfő este a Facebook oldalán Kátai-Németh Vilmos szociális és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető azt írta, hogy Dudás Katalin több mint három évtizedes munkajogi és munkavédelmi tapasztalattal rendelkező szakember a magyar munkaügyi igazgatás, a hatósági ellenőrzés és a munkajogi jogalkotás területéről érkezett. A döntésről már időközben meg is jelent a köztársasági elnök határozata a Magyar Közlöny legújabb számában.

Ezekben a percekben jelentette be a Tisza-kormány: öt hónap után megvan a munkaügyi államtitkár – három hétig ültek a kinevezésén/ Fotó: AFP

Ezekben a percekben jelentette be a Tisza-kormány: öt hónap után megvan a munkaügyi államtitkár – három hétig ültek a kinevezésén

"Pályám során mindig azt tartottam fontosnak, hogy a jogszabályok mögött lássuk meg az embert, a működést, a rendszert" – mondta bemutatkozó videójában Dudás Katalin. Ismertetése szerint dolgozott minisztériumban főosztályvezetőként, illetve országos hatáskorű szerv vezetésében is. Szerinte a legjobb döntések akkor születnek, hogyha a szakmai tudás, a tapasztalat és józan ész együtt jelen van. Hozzátette azt is, hogy technokrata szemléletben gondolkodik, a szakpolitika számára nem politikai döntéshozatal, hanem a döntések szakmai megalapozása.

Dudás Katalin szerint a terület, amiért felel, rendkívül összetett, ide tartozik a foglalkoztatáspolitika, a munkavédelem, a munkajog és az eddig elkülönített közfoglalkoztatás.

Az, hogy a munkaügy ebben a minisztériumban kapott helyet, azzal az üzenettel bír, hogy a foglalkoztatáspolitika nem elsődlegesen versenyképességi kérdés, hanem sokkal inkább a gyengébb fél védelmének és intézményes rendszerének kialakítása

– fogalmazott.

A mai bejelentés igencsak váratott magára, május elején alakult meg a Tisza-kormány, azóta eltelt majdnem öt hónap és nem sikerült megtalálni a megfelelő szakembert. Mindez azért is kellemetlen volt a kabinetnek, mert a rendszerváltás óta nem fordult elő olyan, hogy ne legyen a munkaügyeknek felelőse egy kormányban.

A Magyar Nemzet épp a mai cikkében írt arról, hogy hetek óta megvan a tárca jelöltje, ám mégse nevezik ki. A Szociális és Családügyi Minisztérium szeptember 16-án közölte a lappal, hogy megvan az államtitkár személye és jelenleg a kinevezés hivatalos kihirdetésére várnak, ami rövidesen megtörténhet.