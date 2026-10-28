Fontos figyelmeztetést adott ki az MVM: 36 órás leállás jön, rengeteg magyar háztartást érinthet a korlátozás

Az MVM tájékoztatása szerint október 29-én, csütörtökön reggel 8 órától október 30-án, pénteken este 8 óráig, összesen 36 órán keresztül szünetel az online ügyintézés. Az energiaszolgáltató ezért azt javasolja ügyfeleinek, hogy a szükséges teendőket még a leállás előtt intézzék el.

Fotó: MVM

Az MVM előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleinek érdemes még ma ellenőrizni az egyenleget

A karbantartás különösen az előre fizetős villanyórával rendelkező háztartásokat érintheti érzékenyen, ugyanis a hivatkozott időszakban online nem lehet feltöltőkódot vásárolni. Az ügyfeleknek más értékesítési pontokat kell felkeresniük, ha biztosítani szeretnék a folyamatos áramellátást.

Az MVM tájékoztatása alapján országszerte több mint 900 feltöltőhely áll rendelkezésre, ahol reggel 6 és este 6 óra között lehet kódot vásárolni. A minimális feltöltési összeg 3000 forint.

A feltöltőhelyek pontos listája az MVM Next honlapján érhető el. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek érdemes még csütörtök reggel előtt ellenőrizniük az egyenlegüket, és szükség esetén gondoskodniuk a feltöltésről.