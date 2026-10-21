Hullanak a fejek: lemondott az MVM elnöke, most jelentették be – Kapitány István legfontosabb embere minden szálat elvarr, ami a Tisza-kormányhoz vezet

Az MVM igazgatóságából is távozott Tótth András, aki október 13-án személyes okokra hivatkozva mondott le energetikai államtitkári tisztségéről. A korábban jelentős ágazati befolyással rendelkező politikus az Index megkeresését követően, október 21-i hatállyal vált meg újabb pozíciójától.

Fotó: MVM

Tótth András MVM-vezérként nagyobb hatalommal rendelkezhetett, mint Kapitány István

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerda reggel erősítette meg a lapnak, hogy Tótth András az MVM igazgatóságában viselt tisztségéről is lemondott. Az Index kedden azzal kapcsolatban kereste meg a tárcát, hogy a korábbi államtitkár kormányzati megbízatásának megszűnése ellenére továbbra is tagja maradt az állami energetikai vállalat vezető testületének.

Tótth András távozása azért is figyelemre méltó, mert korábban három meghatározó energetikai szerepkört is betöltött, egyes területeken akár felettesénél, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternél is nagyobb befolyással rendelkezhetett.

A minisztérium szeptember elején módosított szervezeti szabályzata alapján ugyanis Tótth gyakorolhatta az állami tulajdonosi jogokat

az MVM és

a Paks II. beruházás projektcége

felett. Ezek a jogosítványok korábban közvetlenül Kapitány Istvánhoz tartoztak. A volt államtitkár július 29-én az MVM igazgatóságának elnöki posztját is átvette Bertalan Zsolttól, aki mindössze néhány hétig töltötte be ezt a tisztséget. Bertalan ugyanakkor megtartotta vezérigazgatói megbízatását.

Tótth András így egyszerre rendelkezett szabályozói, vállalatirányítási és állami tulajdonosi jogosítványokkal. Államtitkárként az energiaszektor szabályozásáért felelt, igazgatósági elnökként részt vett az MVM irányításában, a tulajdonosi jogok gyakorlójaként pedig az állami tulajdonosi érdekeket képviselte.

Ez a feladatköri koncentráció összeférhetetlenségi kérdéseket is felvetett, különösen annak fényében, hogy a három szerepkört korábban három különböző személy látta el.

A rezsicsökkentés megtartása miatt következhetett be a kenyértörés

Korábban a témában megírtuk: Tótth az egész hazai energiarendszert szerette volna átalakítani, aminek erős eleme lett volna a rezsicsökkentés rendszerének megváltoztatása. Mindezt nem úgy csomagolták volna, hogy csak elvesznek valamit a lakosságtól, hanem úgy, hogy szociálisan érzékenyen átalakítják.

A Tisza energiapolitikai szakosztálya ki is dolgozta a Mentor programot, ami a Méltányos Energiatámogatás Országos Rendszere. A szakpolitikusok azonban csalódottan konstatálták, hogy ez egyelőre a fiókban marad.

A rezsicsökkentéssel kapcsolatos konfliktus voltaképpen Kapitány István és Magyar Péter között éleződött, egyes források szerint volt pillanat, amikor – ahogyan arról a HVG is írt – még Kapitány távozása is reálisnak tűnt.