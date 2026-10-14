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Figyelmeztetést adott ki a NAV a magyaroknak: megint új szabályok lépnek életbe az internetes csomagrendelésnél – uniós kezelési díjat kell fizetni

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Újabb változások jönnek a külföldi kiscsomagok vámkezelésében. A NAV ismertette, mit kell tudnunk a november elsejétől életbe lép szabályokról.
VG
2026.10.14, 06:48
Frissítve: 2026.10.14, 07:00
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November 1-jétől újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében: egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új, 2 eurós szabály – az uniós vámreform részeként – valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó – hívta  fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

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A NAV ismertette, mit kell tudnunk a november elsejétől életbe lép szabályokról / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Kiemelték, hogy az adóhatóság felkészült a november elsején életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is.

Mint ismert, az Európai Unió július elsejéjétől 3 eurós átalányvámot vezetett be a 150 euró alatti, unión kívülről érkező kiscsomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként novembertől két további változás lép életbe.

Két fontos változásra figyelmeztet a NAV

Egyrészt november elsejétől kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező, netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kiscsomagok tételsorai után a 3 eurós átalányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomag értékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti.  Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám- és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Egyébként a 2 eurós kezelési díj 75 százaléka – az átalányvámhoz hasonlóan – az Európai Unió költségvetését illeti.

Másrészt november elsejétől a vám-árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. A részletesebb adatok révén a vámhatóságok pontosabban azonosíthatják az importált termékeket, és hatékonyabban szűrhetik ki az uniós előírásoknak nem megfelelő vagy a fogyasztókra veszélyes árukat.

A júliusban bevezetett átalányvám óta csökkent az unión kívülről érkező kiscsomagok száma, a forgalom azonban továbbra is jelentős. A NAV július és szeptember között mintegy 22 millió küldeményt kezelt, ami naponta átlagosan 245 ezer csomagot jelent. Mivel egy csomagban több különböző termék is lehet, a NAV három hónap alatt közel 58 millió tételsort dolgozott fel.

A 3 eurós „temuvám” miatt máshogy rendelnek a magyarok: újabb adat jött arról, mi történik a vásárlási szokásainkkal – meglepő, melyik platform lett a nyertes

A külföldi online vásárlás mára a magyar e-kereskedelem szerves részévé vált. A külföldi kereskedők 2025-ben a 2092 milliárd forintos magyar online termékforgalom közel 18 százalékát, a rendeléseknek pedig 24 százalékát adták. A PwC Magyarország friss elemzésében azt vizsgálta, hogy a forgalmi adatok alapján hogyan rendezte át a vásárlásokat a július 1-től hatályos 3 eurós vám, a „temuvám”.

A Világgazdaság oldalán már bemutattuk: az előzetes adatok arra utalnak, hogy az európai, így a magyar fogyasztók vásárlási kedve nem tűnt el, de tudatosabban tervezik meg külföldi rendeléseiket. Ez a PwC kutatásának is egyik következtetése.

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