Figyelmeztetést adott ki a NAV a magyaroknak: megint új szabályok lépnek életbe az internetes csomagrendelésnél – uniós kezelési díjat kell fizetni
November 1-jétől újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében: egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új, 2 eurós szabály – az uniós vámreform részeként – valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Kiemelték, hogy az adóhatóság felkészült a november elsején életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is.
Mint ismert, az Európai Unió július elsejéjétől 3 eurós átalányvámot vezetett be a 150 euró alatti, unión kívülről érkező kiscsomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként novembertől két további változás lép életbe.
Két fontos változásra figyelmeztet a NAV
Egyrészt november elsejétől kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező, netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kiscsomagok tételsorai után a 3 eurós átalányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomag értékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám- és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Egyébként a 2 eurós kezelési díj 75 százaléka – az átalányvámhoz hasonlóan – az Európai Unió költségvetését illeti.
Másrészt november elsejétől a vám-árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. A részletesebb adatok révén a vámhatóságok pontosabban azonosíthatják az importált termékeket, és hatékonyabban szűrhetik ki az uniós előírásoknak nem megfelelő vagy a fogyasztókra veszélyes árukat.
A júliusban bevezetett átalányvám óta csökkent az unión kívülről érkező kiscsomagok száma, a forgalom azonban továbbra is jelentős. A NAV július és szeptember között mintegy 22 millió küldeményt kezelt, ami naponta átlagosan 245 ezer csomagot jelent. Mivel egy csomagban több különböző termék is lehet, a NAV három hónap alatt közel 58 millió tételsort dolgozott fel.
A 3 eurós „temuvám” miatt máshogy rendelnek a magyarok: újabb adat jött arról, mi történik a vásárlási szokásainkkal – meglepő, melyik platform lett a nyertes
A külföldi online vásárlás mára a magyar e-kereskedelem szerves részévé vált. A külföldi kereskedők 2025-ben a 2092 milliárd forintos magyar online termékforgalom közel 18 százalékát, a rendeléseknek pedig 24 százalékát adták. A PwC Magyarország friss elemzésében azt vizsgálta, hogy a forgalmi adatok alapján hogyan rendezte át a vásárlásokat a július 1-től hatályos 3 eurós vám, a „temuvám”.
A Világgazdaság oldalán már bemutattuk: az előzetes adatok arra utalnak, hogy az európai, így a magyar fogyasztók vásárlási kedve nem tűnt el, de tudatosabban tervezik meg külföldi rendeléseiket. Ez a PwC kutatásának is egyik következtetése.