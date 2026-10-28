Ismert influenszer került a NAV hálójába: óriási dohánygyárra bukkantak a nyomozók – videó

Négy büntetőügyben csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói az illegális dohánypiac szereplőire. Az akciók során több ezer elektromos cigarettát, egy Bulgáriából érkező cigarettagyártó gépsort, valamint több mint 30 millió doboz cigaretta előállításához és csomagolásához elegendő anyagot foglaltak le. Az egyik ügy gyanúsítottja a NAV közlése szerint egy ismert influenszer.

Ismert influenszer került a NAV hálójában: óriási dohánygyárra bukkantak a nyomozók – videó / Fotó: NAVgovHu / YouTube

A legnagyobb kapacitású illegális üzemet a Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói derítették fel. A hatóság tájékoztatása szerint az összehangolt intézkedéssel több mint 70 milliárd forint értékű cigaretta előállítását akadályozták meg.

A nyomozók egy rejtett gyártásra kialakított hangárt és több raktárt azonosítottak. A Fejér, Pest és Győr-Moson-Sopron vármegyei helyszíneken közel 1500 raklapnyi csomagolóanyagot és gyártási kelléket találtak:

cigarettásdobozokat,

füstszűrőket,

fóliákat

és kartondobozokat.

A tervezett termelés nagyságrendjét jelzi, hogy csak a dobozok összeállításához 14 köbméter ragasztót halmoztak fel.

A nyomozók és a MERKUR Speciális Bevetési Egység tagjai dohány-előkészítő és fermentáló gépet, valamint a szállításhoz használt kamionokat is lefoglaltak.

Egy másik ügyben egy Pest vármegyei telephelyen intézkedtek a pénzügyi nyomozók, a NAV bevetési járőreinek támogatásával. Egy bolgár tehergépjárműről megközelítőleg 150 millió forint értékű cigarettagyártó gépsort foglaltak le.

A berendezés az előzetes adatok szerint percenként 2500 szál cigaretta előállítására lett volna alkalmas. A hatóság jövedékkel visszaélés elősegítésének gyanúja miatt indított eljárást.

A Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság egy illegális e-cigaretta-kereskedelemmel gyanúsított csoportot is tetten ért. A NAV szerint a csoport tagjai Szlovákiából szerezték be az adózás alól elvont termékeket, amelyeket Magyarországon értékesítettek.

Az akcióban közel 8000 elfbart, négy gépkocsit és több mint 2,5 millió forintot foglaltak le.

A lefoglalt elektromos cigarettákhoz kapcsolódó költségvetési vagyoni hátrány a hatóság szerint meghaladja a 35 millió forintot. Az ügyben költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoznak.