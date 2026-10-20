Petőfi miatt nyomoz a NAV: vizsgálat alatt minden idők legdrágább magyar filmje – házkutatás az NFI több telephelyén

A NAV az NFI budapesti székhelyén tartott házkutatást és lefoglalást elrendelő határozata szerint „a kutatás célja a Most vagy soha! című filmalkotás – különösen a pályázatok vagy kormányhatározatok alapján – igénybe vett támogatások igényléséhez, odaítéléséhez, folyósításához, elszámolásához és az elszámolás ellenőrzéséhez, valamint a játékfilm megvalósításához kötődő iratok, illetve adatok és egyéb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása és lefoglalása” − közölte a filmintézet.

Több helyszínen is vizsgálódott a NAV / Fotó: NAV /Facebook

Több helyszínen is vizsgálódott a NAV

Az NFI tájékoztatása szerint az intézkedés kiterjedt a filmintézet fóti fióktelepének adásvételével kapcsolatos dokumentumokra, valamint a Most vagy soha! című játékfilmhez köthető és a területet érintő beruházásokra vonatkozó adatokra, iratokra és egyéb tárgyi bizonyítási eszközökre.

A hatóság a nyomozáshoz szükséges információkat és tárgyakat lefoglalta.

A NAV ezzel egyidőben az NFI érintett fióktelepén is szemlét tartott, amelynek célja a területen található épületek, felépítmények, helyiségek, illetve filmforgatáshoz kapcsolódó infrastruktúrák vizsgálata és fényképes dokumentálása volt.

Minden idők legdrágább magyar filmje

A Most vagy soha! 2024. március 14-én került a mozikba, forgatása pedig 2023-ban kezdődött. A főszerepekben Berettyán Nándort (Petőfi), Mosolygó Sárát (Szendrey Júlia), Horváth Lajos Ottót (Farkas) és Jászberényi Gábort (Meyer) látható. A történet az 1848-as forradalom cselekményeit dolgozta fel, a forgatókönyvet Szabó Márk, Rákay Philip és Szente Vajk jegyezték. A rendező Lóth Balázs volt. A film az eredeti tervek szerint 2023-ban Petőfi Sándor születésnapjának 200. évfordulóján debütált volna.

A forgatás költsége meghaladta a 6 milliárd forintot, így a valaha volt legnagyobb költségvetésű hazai produkcióvá vált.

A premierre 75 ezren voltak kíváncsiak, azonban a nézőszám a második hétvégén 22 ezerre esett, amiért sokan éles kritikával illeték az alkotást. A producer, Rákay Philip erre reagálva úgy fogalmazott, hogy csak az számít, hogy a nézők szeressék a Most vagy soha!-át.