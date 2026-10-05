Fontos NAV-határidő közeleg: október 12-ig kell lépni az érintetteknek – akkor is lehet teendő, ha nem volt bevétel

Az átalányadózó egyéni vállalkozóknak október 12-ig kell teljesíteniük a harmadik negyedévhez kapcsolódó bevallási és fizetési kötelezettségeiket. A NAV hivatalos tájékoztatója szerint a 2658-as bevallás határideje 2026. október 12., és ugyanezen a napon esedékes a társadalombiztosítási járulék, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése is.

A NAV először felszólíthatja a vállalkozót / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A szabályozás szerint 2026-tól az egyéni vállalkozók negyedévente vallják be a tb-járulékot és a szochót, a bevallásban azonban továbbra is havi bontásban kell szerepeltetni az adatokat. A mostani bevallás tehát a július–augusztus–szeptemberi időszakot érinti.

Akkor is szükség lehet a bevallásra, ha nem volt bevétel

A bevallási kötelezettség nem feltétlenül tűnik el attól, hogy a vállalkozónak az adott negyedévben nem volt bevétele, vagy jövedelme az adómentes határ alatt maradt – derült ki a Számlázz.hu közleményéből.

Ez különösen a főfoglalkozású vállalkozóknál lehet fontos, akiknél a minimum járulékalap miatt a nulla bevétel sem feltétlenül jelent nulla fizetési kötelezettséget.

A NAV tájékoztatása szerint 2026-tól a főfoglalkozású egyéni vállalkozóknál a havonta minimálisan fizetendő szocho alapja a minimálbér, illetve – ahol alkalmazandó – a garantált bérminimum 100 százaléka. Korábban ennél magasabb, 112,5 százalékos szorzót kellett alkalmazni.

Az átalányadózás szabályai is változtak az év elején. A legalacsonyabb alkalmazható költséghányad 40-ről 45 százalékra emelkedett, az átalányban megállapított jövedelem pedig az éves minimálbér feléig adómentes. Ez 2026-ban 1 936 800 forintos jövedelmet jelent; a 45 százalékos költséghányadot alkalmazó vállalkozóknál 3 521 455 forintos éves bevételig nem keletkezik személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség.

A NAV először felszólíthatja a vállalkozót

A Számlázz.hu saját rendszerében 181 ezer egyéni vállalkozót érinthet az őszi kötelezettség. Pusztán Edina, a társaság adóügyi szakértője szerint ha valaki elmulasztja

a bevallást

vagy az adófizetést,

a NAV először felszólíthatja a kötelezettség pótlására. Ha ennek sem tesz eleget, bírság következhet, késedelmes fizetés esetén pedig késedelmi pótlék is felmerülhet.

Az október 12-i dátumot ezért azoknak az egyéni vállalkozóknak is érdemes ellenőrizniük, akiknek a harmadik negyedévben kevés vagy egyáltalán semmilyen bevételük nem volt.

A NAV 2658-as nyomtatványához tartozó hivatalos oldal szerint a bevallás kizárólag elektronikusan nyújtható be, és az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban is elérhető.