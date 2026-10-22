Elszólta magát Magyar Péter: Amerikából vette át Magyarország 2027-es költségvetését a Tisza-kormány, de nagyon rossz modellt választhatott – száz éve vitáznak róla a közgazdászok

Magyar Péter az amerikai történelem egyik legismertebb gazdasági programját idézte meg a 2027-es költségvetés bemutatásakor. Ezzel azonban a kormányfő nem biztos, hogy szándékosan, de a New Deallel kapcsolatos évtizedek óta tartó gazdaságfilozófiai vita kellős közepébe csöppent. Franklin Delano Roosevelt nagyhatású intézkedéssorozata ugyanis máig megosztja a közgazdászokat, ráadásul a Tisza-kormány gazdaságpolitikájával vont történelmi párhuzam is több szempontból sántít.

Magyar Péter választása első pillantásra érthető, a New Deal ugyanis az amerikai gazdaságtörténet egyik legismertebb reformprogramja, amelyhez a megújulás és a társadalmi igazságosság ígérete kapcsolódott. / Fotó: Corvina Kiadó / Világgazdaság

A 2027-es költségvetés tervezete lenne a Magyar New Deal?

Magyar Péter hétfőn a parlament plénuma előtt ismertette a 2027-es költségvetés fő célkitűzéseit, amelyet az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezett. A miniszterelnök a vállalkozásoknak kínált új megállapodásról beszélve egészen a nagy gazdasági világválságig nyúlt vissza és Franklin D. Roosevelt egykori elnök New Deal programját állította példaként a magyar gazdaság elé.

A választás első pillantásra érthető, a New Deal ugyanis az amerikai gazdaságtörténet egyik legismertebb reformprogramja, amelyhez a megújulás és a társadalmi igazságosság ígérete kapcsolódott.

Mint ismert: FDR 1933-tól állami beruházásokkal, közmunkaprogramokkal, pénzügyi szabályozással és szociális reformokkal próbálta kivezetni az Egyesült Államokat az 1929-ben kezdődött nagy gazdasági világválságból.

A New Deal gazdasági eredményeiről ugyanakkor csaknem egy évszázada vitatkoznak a közgazdászok, és akadnak olyan kutatások, amelyek szerint Roosevelt egyes intézkedései kifejezetten hátráltatták a fellendülést.

A Roosevelt-féle gazdaságpolitika egyik ismert kritikusa Ben Shapiro amerikai politikai kommentátor a What Causes a Great Depression? című előadásában egyenesen azt állította, hogy az elnök intézkedései akadályozták az amerikai gazdaság talpra állását.

Hét évvel is meghosszabíthatta a válságból való kilábalást FDR gazdasági programja

A tisztán szabadpiaci kapitalizmust preferáló bírálat szerint ugyanis FDR súlyos hibát követett el, amikor a gazdasági válság kezelését az árak és bérek szabályozásával, valamint a vállalatok működésébe történő közvetlen beavatkozással próbálta megoldani. Az intézkedések megdrágították a foglalkoztatást, korlátozták a versenyt, és visszafogták a termelést – véli Shapiro.