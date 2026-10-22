Elszólta magát Magyar Péter: Amerikából vette át Magyarország 2027-es költségvetését a Tisza-kormány, de nagyon rossz modellt választhatott – száz éve vitáznak róla a közgazdászok
Magyar Péter az amerikai történelem egyik legismertebb gazdasági programját idézte meg a 2027-es költségvetés bemutatásakor. Ezzel azonban a kormányfő nem biztos, hogy szándékosan, de a New Deallel kapcsolatos évtizedek óta tartó gazdaságfilozófiai vita kellős közepébe csöppent. Franklin Delano Roosevelt nagyhatású intézkedéssorozata ugyanis máig megosztja a közgazdászokat, ráadásul a Tisza-kormány gazdaságpolitikájával vont történelmi párhuzam is több szempontból sántít.
A 2027-es költségvetés tervezete lenne a Magyar New Deal?
Magyar Péter hétfőn a parlament plénuma előtt ismertette a 2027-es költségvetés fő célkitűzéseit, amelyet az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezett. A miniszterelnök a vállalkozásoknak kínált új megállapodásról beszélve egészen a nagy gazdasági világválságig nyúlt vissza és Franklin D. Roosevelt egykori elnök New Deal programját állította példaként a magyar gazdaság elé.
A választás első pillantásra érthető, a New Deal ugyanis az amerikai gazdaságtörténet egyik legismertebb reformprogramja, amelyhez a megújulás és a társadalmi igazságosság ígérete kapcsolódott.
Mint ismert: FDR 1933-tól állami beruházásokkal, közmunkaprogramokkal, pénzügyi szabályozással és szociális reformokkal próbálta kivezetni az Egyesült Államokat az 1929-ben kezdődött nagy gazdasági világválságból.
A New Deal gazdasági eredményeiről ugyanakkor csaknem egy évszázada vitatkoznak a közgazdászok, és akadnak olyan kutatások, amelyek szerint Roosevelt egyes intézkedései kifejezetten hátráltatták a fellendülést.
A Roosevelt-féle gazdaságpolitika egyik ismert kritikusa Ben Shapiro amerikai politikai kommentátor a What Causes a Great Depression? című előadásában egyenesen azt állította, hogy az elnök intézkedései akadályozták az amerikai gazdaság talpra állását.
Hét évvel is meghosszabíthatta a válságból való kilábalást FDR gazdasági programja
A tisztán szabadpiaci kapitalizmust preferáló bírálat szerint ugyanis FDR súlyos hibát követett el, amikor a gazdasági válság kezelését az árak és bérek szabályozásával, valamint a vállalatok működésébe történő közvetlen beavatkozással próbálta megoldani. Az intézkedések megdrágították a foglalkoztatást, korlátozták a versenyt, és visszafogták a termelést – véli Shapiro.
Az amerikai kommentátor Harold Cole és Lee Ohanian közgazdászok 2004-ben publikált tanulmányára hivatkozva egyúttal arra is rámutatott, Roosevelt egyes intézkedései akár hét évvel is meghosszabbíthatták a gazdasági depressziót.
Cole és Ohanian tanulmánya elsősorban az 1933-ban elfogadott National Industrial Recovery Act (NIRA) hatásait vizsgálta, ugyanis a törvény lehetővé tette, hogy egyes iparágak vállalatai közösen alakítsák ki az árakat, a béreket és a termelés feltételeit, amihez bizonyos versenyjogi mentességeket is kaptak.
A kutatók szerint a rendszer mesterségesen magasan tartotta a béreket és az árakat. Számításaik alapján az érintett ágazatokban a bérek mintegy 25 százalékkal haladták meg a piaci viszonyok alapján várható szintet. A vállalatok emiatt kevesebb dolgozót alkalmaztak, és a termelés is elmaradt az elvárt szinttől.
Shapiro értelmezésében Roosevelt intézkedései éppen azokat a piaci folyamatokat akadályozták, amelyek elősegíthették volna a gazdaság helyreállását.
A konzervatív kommentátor kritikájában kitért arra is, hogy szerinte FDR tévesen feltételezte, hogy a bérek emelése és a kormányzati kiadások növelése önmagában képes újraindítani a gazdaságot.
A kommentátor ennek kapcsán kiemeli, hogy a magasabb bérek növelték a vállalatok költségeit, a szabályozási terhek pedig visszafogták a beruházásokat.
Hasonló kritikák fogalmazódtak meg a mezőgazdasági termelés korlátozásával kapcsolatban is, ugyanis az amerikai kormányzat azért fizetett a gazdálkodóknak, hogy kevesebbet termeljenek, és ezzel elősegítse a mezőgazdasági árak emelkedését, ám a magasabb élelmiszerárak a fogyasztók számára jelentettek többletterhet.
A New Deal ellenpontjaként Shapiro az 1920–1921-es amerikai recesszió központi kormányzat általi kezelését állítja. Az akkori visszaesést gyors fellendülés követte, amelyet a kiadások csökkentésével és a gyors piaci alkalmazkodással magyaráz. Előadásában kiemeli, hogy a munkanélküliségi ráta az 1921-es 11,7 százalékról 1923-ra 2,4 százalékra mérséklődött.
Épp ellenkezőleg! Roosevelt túl keveset költött – kritika balról
A New Deal bírálata azonban korántsem kizárólag a konzervatív közgazdasági gondolkodás sajátja. Roosevelt gazdaságpolitikájának hiányosságaira olyan szakemberek is rámutattak, akik egyébként támogatták az állam aktív gazdasági szerepvállalását.
Ugyanakkor elismerik, hogy FDR kormányának intézkedései kétségtelenül hoztak eredményeket; ugyanis többek meglátása szerint a New Deal hozzájárult a bankrendszer stabilizálásához, munkahelyeket teremtett, enyhítette a válság társadalmi következményeit, és olyan tartós intézményeket hozott létre, mint a szövetségi társadalom- vagy betétbiztosítás.
Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy az amerikai gazdaság ugyan 1933 után jelentős növekedésnek indult, ám a tömeges munkanélküliséget nem sikerült felszámolni, 1937-ben pedig újabb súlyos visszaesés következett be a foglalkoztatásban.
John Maynard Keynes már a harmincas években bírálta Roosevelt gazdaságpolitikáját, bár egészen más megfontolásból, mint a konzervatív kritikusok.
A brit közgazdász szerint ugyanis az amerikai elnök túlságosan óvatosan nyúlt az állami költekezés eszközéhez, és nem fordított elegendő forrást a gazdaság élénkítésére.
Úgy vélte, a kereslet helyreállításának elsőbbséget kellett volna élveznie a gazdaság intézményrendszerének átalakításával szemben. A brit közgazdász nagyobb állami beruházásokat és határozottabb keresletélénkítést sürgetett.
A New Dealt Howard Zinn is bírálta, aki az osztályharc szemszögéből vizsgálta FDR reformjait. Az amerikai történész értelmezése szerint a program elsősorban a fennálló gazdasági és társadalmi rend stabilizálását szolgálta, így alapvetően érintetlenül hagyta a nagyvállalatok és a gazdasági elit hatalmi pozícióit.
Obama gazdasági főtanácsadója szerint közel sem az indította be a gazdasági fellendülést, amire évtizedeken keresztül hivatkoztak a közgazdászok
Újabb csavar Christina Romer amerikai közgazdász kutatása, aki annak a Barack Hussein Obama elnöknek volt a gazdasági főtanácsadója, aki Roosevelt politikai örökségének nagy tisztelője, és a New Deal reformjait az amerikai társadalmi és gazdasági fejlődés fontos állomásának tekinti.
Romer ugyanis még egy 1992-ben közölt tanulmányában határozottan megkérdőjelezte azt a széles körben elterjedt nézetet, hogy az amerikai gazdaság fellendülése elsősorban a New Deal intézkedéseinek volt köszönhető.
A kutatás szerint ugyanis az Egyesült Államok 1933 utáni fellendülését elsősorban a pénzkínálat növekedése segítette elő, a Roosevelt-kormány közvetlen költségvetési ösztönző intézkedéseinek szerepe pedig viszonylag korlátozott volt.
A gazdaság talpra állásában Romer szerint a monetáris lazítás és az aranybeáramlás nyomán bővülő pénzkínálat játszott meghatározó szerepet. Ez a következtetés igencsak figyelemreméltó, mert a New Deal sikerét gyakran éppen a nagyszabású állami beruházásokkal és a központi költekezés drasztikus növelésével magyarázzák.
A program amerikai kritikáját ugyanakkor érdemes megfelelő történelmi és gazdaságfilozófiai összefüggésben értelmezni. A New Deal megítélését övező viták ugyanis elsősorban arra összpontosítanak, hogy meddig terjedhet az állam beavatkozása a piaci folyamatokba, és milyen következményekkel jár a vállalkozások működésének központi szabályozása.
Helytálló-e Magyar Péter allúziója?
A New Deal utóéletének fényében kimondottan érdekes, hogy Magyar Péter éppen a vállalkozásoknak szánt új megállapodás kapcsán idézte meg FDR nagyívű programját.
A Tisza-kormány gazdaságpolitikájának több célkitűzése is emlékeztethet a New Deal reformjaira. Magyar Péter a 2027-es költségvetés bemutatásakor ugyanis jelentős állami beruházásokat, az egészségügy és az oktatás finanszírozásának növelését, valamint a társadalmi különbségek mérséklését ígérte. Ezek az intézkedések azonban léptékükben és hatókörükben jóval elmaradnak Roosevelt programjától.
Ráadásul a vállalkozásokkal kapcsolatban Magyar Péter a tisztességes verseny fontosságát hangsúlyozta, kijelentetve, hogy kormánya tiszteletben tartja a tisztességes profitot, a vállalkozás szabadságát és az elvégzett munkát, ugyankkor fellép a kartellezéssel és a közpénzekkel való visszaélésekkel szemben. Itt azonban adódik egy érdekes ellentmondás, ugyanis a New Dealnek egyik legtöbbet bírált intézkedése éppen az államilag támogatott iparági összejátszás volt, amely bizonyos ágazatokban lehetővé tette az árverseny korlátozását.
A kormányfő tehát a verseny tisztaságának helyreállítását ígérte, de ehhez egy olyan programot választott példaként, amelynek egyes rendelkezései éppen a verseny korlátozását szolgálták és a nagy ipari termelők összejátszását segítették.
Felmerül a kérdés, hogy a miniszterelnök mennyire van tisztában a New Deal részleteivel, hiszen FDR gazdasági programja meglehetősen vegyes intézkedéscsomag volt, amely többek közt
- a bankrendszer stabilizálását,
- szociális reformokat,
- versenykorlátozó szabályozásokat,
- termeléscsökkentést
- és vitatott gazdaságélénkítő lépéseket
egyaránt felölelt. Így a New Deal emlegetése önmagában keveset árul el arról, hogy a magyar kormány ezen intézkedések közül melyeket tekinti követendőnek.
Magyar Péter ráadásul – IV. Béla és a tatárjárás emlegetése után – ezúttal is egy széles körben elismert államférfira hivatkozva igyekezett emelni saját nimbuszát, ám – mint láthattuk – a Roosevelt-párhuzam több ponton is sántít. A New Deal ugyanis az amerikai gazdaság és az állam szerepének átfogó átalakítását jelentette, olyan intézkedésekkel, amelyek évtizedekre meghatározták az Egyesült Államok intézményrendszerét.
Nem az évszázad gazdasági világválságát kell kezelnie a Tisza-kormánynak
A történelmi körülmények közötti különbség még szembetűnőbb; FDR 1933-ban, a nagy gazdasági világválság mélypontján, megrendült bankrendszerrel, zuhanó termeléssel és tömeges munkanélküliséggel szembesült.
Magyar Péter kormánya ezzel szemben működő gazdaságot vett át, viszonylag alacsony munkanélküliséggel, igaz, jelenleg az energiaválság következményei és az energiaellátás bizonytalanságai komoly tehertételt jelentenek Magyarország számára.
Egyértelműen azonosíthatóan és nagyon leegyszerűsítve a Tisza-kormány a költségvetési hiány csökkentését, a növekedés felgyorsítását, valamint a közszolgáltatások átszervezését és azok színvonalának javítását vállalta.
Ezek valóban nem elbagatelizálható feladatok, ám az amerikai elnöknek egy történelmi léptékű gazdasági katasztrófát kellett kezelnie, míg Magyar Péter programjának célja pusztán egy működő gazdaság teljesítményének javítása.
A párhuzamot az amerikai és az európai gazdasági berendezkedés különbségei is árnyalják, hiszen az Egyesült Államokban hagyományosan mindig nagyobb hangsúlyt kapott a szabadpiac és a magánkezdeményezés, az állam közvetlen gazdasági szerepvállalása pedig jóval korlátozottabb volt, különösen Roosevelt hatalomra kerülése előtt.
Európában ezzel szemben már korábban kialakult az állami szabályozás, a szociális ellátórendszerek és a gazdaságpolitikai beavatkozás kiterjedtebb gyakorlata.