Megvágná az NKA büdzséjét a kormány – támogatásra 4,8 milliárddal kevesebb, működésre meg több jutna
Szombaton érkezett a hír, hogy Varga-Bajusz Veronikát Kecskemétről Kiskunhalasra szállították át. Miközben az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi támogatásai miatt indult eljárásban a volt államtitkár és Hankó Balázs miniszter továbbra is letartóztatásban marad, a Magyar-kormány jövő évi költségvetéséből kiderült, milyen jövőt szán az alapnak. Kulturális támogatásokra 4,8 milliárd forinttal kevesebb jutna, az NKA működtetésére viszont több mint félmilliárddal többet költenének.
Varga-Bajusz Veronika ügyvédje fellebbezett a letartóztatás meghosszabbítása ellen. Az Indexnek azt mondta, az eddig megismert iratokban nem talált olyan adatot, amely alátámasztaná ügyfele büntetőjogi felelősségét.
A nyomozás középpontjában az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma áll. Az ügyészség gyanúja szerint 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 esetben, összesen 17,3 milliárd forintot fordítottak az alap vagyonából a törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználásra. A bíróság több személy letartóztatását rendelte el, van, aki már kiszabadult.
Négy hónapja tartják fogva a szegedi Csillag börtönben Bús Balázst, aki most nyílt levélben fordult a nyilvánossághoz. Óbuda korábbi fideszes polgármestere, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke politikai koncepciós eljárásnak nevezi az ellene indított büntetőeljárást, Magyar Péter miniszterelnököt pedig az igazságszolgáltatás befolyásolásával vádolja - mint korábban írtuk.
Kevesebb pénzről dönthetne a miniszter
A korábbi pénzosztás körüli vitára Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter októberben konkrét vállalással válaszolt. Bejelentése szerint 2027-től az NKA támogatási keretének a korábbi mintegy 20 százaléka helyett 5 százalékáról dönthetne közvetlenül a miniszter. Ezt a keretet a kulturális élet szereplőinek krízishelyzetekben nyújtott segítségre tartaná fenn. A döntések nagyobb része így szakmai testületekhez kerülne. Az NKA már októberben elkezdte közzétenni az új felhívásokat, többek között színházi, zenei és szépirodalmi pályázatok nyíltak meg.
Támogatásokon spórolna a kormány, az NKA működésére többet költene
A szakmai testületek ugyanakkor jóval kisebb keretből gazdálkodhatnának. A költségvetés frissem benyújtott tervezetében jelenleg 12,61 milliárd forint szerepel az alapból nyújtott támogatásokra. A 2027-es törvényjavaslat ugyanezen a soron 7,81 milliárdot irányoz elő. A 4,8 milliárdos csökkentés teljes egészében a működési célú támogatásokat érintené. A felhalmozási célokra szánt 300 millió forint megmaradna.
Az alap saját működésénél fordított az irány. Erre az idei 1,47 milliárd után jövőre 1,98 milliárd forint jutna, ami csaknem 35 százalékos emelés. A költségvetési táblából nem derül ki, mi indokolja a többletet.
A kisebb támogatási keretet csak részben magyarázza a bevételek alakulása. Az ötöslottóból származó játékadóból az NKA-nak járó összeg 2,72 milliárd forinttal mérséklődne, miközben a kulturális támogatásokra 4,8 milliárddal jutna kevesebb. Így a költségvetés az idei 5 milliárd után a jövő évben 6,57 milliárd forintos többletet tervez az alapnál.