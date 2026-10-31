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Megvágná az NKA büdzséjét a kormány – támogatásra 4,8 milliárddal kevesebb, működésre meg több jutna

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Átláthatóbb pénzosztást ígért, viszont jelentősen megvágja a kulturális pályázatokra szánt alapot Magyar-kormány. A korábbi NKA-támogatásokat élesen bíráló új vezetés jövőre 4,8 milliárd forinttal kevesebbet hagyna az alapnál erre a célra, miközben annak működtetésére több mint félmilliárddal többet szánna. Az alkotók és kulturális szervezetek számára így az új korszak szűkösebb támogatási keretet hozna. A péntek éjjel benyújtott költségvetésből most az is kiderült, mennyi pénz jutna a művészek pályázati támogatására.
Lengyel Gabriella
2026.10.31, 18:52
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Szombaton érkezett a hír, hogy Varga-Bajusz Veronikát Kecskemétről Kiskunhalasra szállították át. Miközben az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi támogatásai miatt indult eljárásban a volt államtitkár és Hankó Balázs miniszter továbbra is letartóztatásban marad, a Magyar-kormány jövő évi költségvetéséből kiderült, milyen jövőt szán az alapnak. Kulturális támogatásokra 4,8 milliárd forinttal kevesebb jutna, az NKA működtetésére viszont több mint félmilliárddal többet költenének.

NKA, Kármán Andrásparlament
                                                 Az NKA szűkebb költségvetéssel dolgozik 2027-ben/Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

Varga-Bajusz Veronika ügyvédje fellebbezett a letartóztatás meghosszabbítása ellen. Az Indexnek azt mondta, az eddig megismert iratokban nem talált olyan adatot, amely alátámasztaná ügyfele büntetőjogi felelősségét. 

A nyomozás középpontjában az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma áll. Az ügyészség gyanúja szerint 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 esetben, összesen 17,3 milliárd forintot fordítottak az alap vagyonából a törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználásra. A bíróság több személy letartóztatását rendelte el, van, aki már kiszabadult.

Négy hónapja tartják fogva a szegedi Csillag börtönben Bús Balázst, aki most nyílt levélben fordult a nyilvánossághoz. Óbuda korábbi fideszes polgármestere, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke politikai koncepciós eljárásnak nevezi az ellene indított büntetőeljárást, Magyar Péter miniszterelnököt pedig az igazságszolgáltatás befolyásolásával vádolja - mint korábban írtuk. 


Kevesebb pénzről dönthetne a miniszter

A korábbi pénzosztás körüli vitára Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter októberben konkrét vállalással válaszolt. Bejelentése szerint 2027-től az NKA támogatási keretének a korábbi mintegy 20 százaléka helyett 5 százalékáról dönthetne közvetlenül a miniszter. Ezt a keretet a kulturális élet szereplőinek krízishelyzetekben nyújtott segítségre tartaná fenn. A döntések nagyobb része így szakmai testületekhez kerülne. Az NKA már októberben elkezdte közzétenni az új felhívásokat, többek között színházi, zenei és szépirodalmi pályázatok nyíltak meg. 


Támogatásokon spórolna a kormány, az NKA működésére többet költene

A szakmai testületek ugyanakkor jóval kisebb keretből gazdálkodhatnának. A költségvetés frissem benyújtott tervezetében jelenleg 12,61 milliárd forint szerepel az alapból nyújtott támogatásokra. A 2027-es törvényjavaslat ugyanezen a soron 7,81 milliárdot irányoz elő. A 4,8 milliárdos csökkentés teljes egészében a működési célú támogatásokat érintené. A felhalmozási célokra szánt 300 millió forint megmaradna. 

Az alap saját működésénél fordított az irány. Erre az idei 1,47 milliárd után jövőre 1,98 milliárd forint jutna, ami csaknem 35 százalékos emelés.  A költségvetési táblából nem derül ki, mi indokolja a többletet.  

A kisebb támogatási keretet csak részben magyarázza a bevételek alakulása. Az ötöslottóból származó játékadóból az NKA-nak járó összeg 2,72 milliárd forinttal mérséklődne, miközben a kulturális támogatásokra 4,8 milliárddal jutna kevesebb. Így a költségvetés az idei 5 milliárd után a jövő évben 6,57 milliárd forintos többletet tervez az alapnál. 

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