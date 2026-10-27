A fenntartható jövő kulcsa lehet a női vezetők nagyobb szerepvállalása

A klímaváltozás nemcsak a bolygó jövőjét veszélyezteti, hanem a társadalmi egyenlőtlenségeket is mélyíti. A legkiszolgáltatottabbak között különösen nagy arányban vannak jelen a nők. Az ENSZ legrosszabb éghajlati forgatókönyve szerint 2050-re akár 158 millió nő és lány élhet mélyszegénységben. Az ESSCA Budapest által 2026. október 5-én, a Francia Intézetben megrendezett Global Five 2026 konferencián azt a kérdést elemezték a résztvevők, hogy a felsővezetői pozícióban levő nők milyen kihívásokkal találkoznak, az egyenlőtlenségek erősödése hogyan hat a nők szerepére és lehetőségeire, és milyen szinten tudják beépíteni a környezet változásának hatásait a stratégiájukba és mindennapos tevékenységeikbe.

A női felsővezetők kihívásai a környezet drámai változásának tükrében/Fotó:ESSCA Budapest

A Financial Times menedzsmentképzési ranglistáján előkelő helyet elfoglaló, a szakma csúcsát jelentő „Triple Crown” akkreditációval rendelkező ESSCA számára a fenntartható fejlődés nem új keletű téma. Az intézmény az elsők között építette be a fenntarthatóság szempontjait oktatási portfóliójába. A Global Five 2026 ennek a szemléletnek a jegyében azt vizsgálta, hogyan készíthetők fel a jövő szakemberei egy olyan gazdasági és társadalmi környezetre, amelyet egyszerre alakít a klímaváltozás, a technológiai fejlődés és a társadalmi átalakulás.

A klímaválság női arcot is mutat

A környezeti válság hatásai nem egyformán érintik a társadalom különböző csoportjait. Az ENSZ adatai szerint a nők – különösen a fejlődő és vidéki térségekben aránytalanul nagy terheket viselnek a klímaváltozás következményeiből.

A vidéki, nők által vezetett háztartások például

hőhullámok idején átlagosan 8 százalékkal,

árvizek esetén pedig további 3 százalékkal nagyobb bevételkiesést szenvednek el, mint a férfiak által vezetett háztartások.

A számok arra is rámutatnak, hogy a klímaválság nem pusztán környezeti kérdés. Gazdasági és társadalmi krízis is, amely meglévő egyenlőtlenségeket erősít fel.

A fenntartható átmenet nem valósítható meg a nők aktív részvétele nélkül. A képzettségben, a foglalkoztatásban, a vállalkozásban és a döntéshozatalban rejlő női potenciál ma még jelentős részben kihasználatlan. Különösen fontos kérdés, hogy a nők milyen arányban vesznek részt azokban a döntésekben, amelyek a gazdaság zöldítéséről, a környezetvédelemről és a jövő társadalmi modelljeiről szólnak.