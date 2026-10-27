A fenntartható jövő kulcsa lehet a női vezetők nagyobb szerepvállalása
A klímaváltozás nemcsak a bolygó jövőjét veszélyezteti, hanem a társadalmi egyenlőtlenségeket is mélyíti. A legkiszolgáltatottabbak között különösen nagy arányban vannak jelen a nők. Az ENSZ legrosszabb éghajlati forgatókönyve szerint 2050-re akár 158 millió nő és lány élhet mélyszegénységben. Az ESSCA Budapest által 2026. október 5-én, a Francia Intézetben megrendezett Global Five 2026 konferencián azt a kérdést elemezték a résztvevők, hogy a felsővezetői pozícióban levő nők milyen kihívásokkal találkoznak, az egyenlőtlenségek erősödése hogyan hat a nők szerepére és lehetőségeire, és milyen szinten tudják beépíteni a környezet változásának hatásait a stratégiájukba és mindennapos tevékenységeikbe.
A Financial Times menedzsmentképzési ranglistáján előkelő helyet elfoglaló, a szakma csúcsát jelentő „Triple Crown” akkreditációval rendelkező ESSCA számára a fenntartható fejlődés nem új keletű téma. Az intézmény az elsők között építette be a fenntarthatóság szempontjait oktatási portfóliójába. A Global Five 2026 ennek a szemléletnek a jegyében azt vizsgálta, hogyan készíthetők fel a jövő szakemberei egy olyan gazdasági és társadalmi környezetre, amelyet egyszerre alakít a klímaváltozás, a technológiai fejlődés és a társadalmi átalakulás.
A klímaválság női arcot is mutat
A környezeti válság hatásai nem egyformán érintik a társadalom különböző csoportjait. Az ENSZ adatai szerint a nők – különösen a fejlődő és vidéki térségekben aránytalanul nagy terheket viselnek a klímaváltozás következményeiből.
A vidéki, nők által vezetett háztartások például
- hőhullámok idején átlagosan 8 százalékkal,
- árvizek esetén pedig további 3 százalékkal nagyobb bevételkiesést szenvednek el, mint a férfiak által vezetett háztartások.
A számok arra is rámutatnak, hogy a klímaválság nem pusztán környezeti kérdés. Gazdasági és társadalmi krízis is, amely meglévő egyenlőtlenségeket erősít fel.
A fenntartható átmenet nem valósítható meg a nők aktív részvétele nélkül. A képzettségben, a foglalkoztatásban, a vállalkozásban és a döntéshozatalban rejlő női potenciál ma még jelentős részben kihasználatlan. Különösen fontos kérdés, hogy a nők milyen arányban vesznek részt azokban a döntésekben, amelyek a gazdaság zöldítéséről, a környezetvédelemről és a jövő társadalmi modelljeiről szólnak.
A színpadon is számít, kié a hang
A Global Five 2026 a társadalmi egyenlőség kérdését nemcsak gazdasági és környezeti, hanem kulturális szempontból is vizsgálta.
A konferencia különleges vendége, Bruno Blairet francia színész és színművészeti tanár, a sokszínű alkotói hangok felszabadításának fontosságát hangsúlyozta:
„Tanárként az a feladatom, hogy újra megnyissam a fiatal színésznők előtt a saját önkifejezésük, valamint az általuk megformált szereplők erejének képzeletbeli terét. Arra is bátorítok mindenkit, írjon, hogy ezáltal megsokszorozzuk a nézőpontokat. A színháznak emellett szabad alkotói térnek kell lennie a nők és a kisebbségek számára. Olyan közegnek, ahol különböző hangok, nézőpontok és gondolatok teljes összetettségükben kibontakozhatnak, és ahol a társadalom időt szánhat egy harmonikusabb gondolkodás kialakítására.”
– mondta Bruno Blairet.
Az üvegplafon nemcsak a nők előtt zárja el az utat
A nők vezetői pozíciókból való kiszorulása nem csupán igazságossági kérdés. A szervezetek és a társadalom egészének lehetőségei is szűkülnek általa. A sokszínűbb vezetés ugyanis több nézőpontot, nagyobb kreativitást és kiegyensúlyozottabb döntéshozatalt tesz lehetővé különösen olyan összetett helyzetekben, mint a zöld átmenet.
„Aki kizárja a nőket a döntéshozatalból, nemcsak tehetséget veszít, hanem a lehetséges megoldások egy részét is. A bolygónak mindenféle intelligenciára szüksége van ahhoz, hogy megbirkózzunk a jelen kihívásaival”
– hangsúlyozta Marcela Schweitzer, az ESSCA párizsi Kampuszának Pedagógiai Támogató Központjának vezetője.
A fenntartható jövő kialakításához hosszú távú gondolkodásra, együttműködésre, valamint a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok együttes mérlegelésére van szükség. A döntéshozatalból kimaradó nők ezért nemcsak egyéni lehetőségeket veszítenek el. A társadalom is nélkülöz olyan tapasztalatokat és nézőpontokat, amelyek jövőállóbb megoldásokhoz vezethetnek.
„A nemek közötti egyenlőség nem pusztán igazságossági kérdés. A fejlődés és az ökológiai átmenet egyik fontos erőforrása. Az üvegplafon a nőket a szakmai előmenetelben és a vezetői pozíciók elérésében akadályozó, sokszor láthatatlan szervezeti és társadalmi korlátokat jelenti. Minden ledöntött üvegplafon új energiát szabadít fel a változáshoz.” – tette hozzá Marcela Schweitzer.
16 év turizmus egy könyvben – harmadik kiadásban újult meg az ESSCA esettanulmány kötete
A konferenciát megelőző napokban mutatták be az ESSCA Budapest és a kötet szerzői a Deli-Gray Zsuzsa, az ESSCA budapesti Kampuszának igazgatónője és professzora által szerkesztett Turizmusmarketing-esettanulmányok III. című, teljesen megújult egyetemi szakkönyvet is. A kiadvány a hazai turizmus elmúlt 16 évének változásait követi nyomon valós piaci helyzeteken keresztül, és több tanulmányában a fenntarthatóság kérdését is középpontba állítja.
A sorozat első kötete 2010-ben született azzal a céllal, hogy a hallgatók a nemzetközi, fiktív esetek helyett a magyar turizmus konkrét szereplőinek valós döntési helyzetein keresztül sajátíthassák el a marketingelméletet. A 2017-ben megjelent második kiadás után a mostani, harmadik kötet már a megváltozott fogyasztói, technológiai és gazdasági környezetre is reflektál.
Jean Charroin, az ESSCA főigazgatója szerint a könyv jól szemlélteti az intézmény oktatási filozófiáját:
„A kötet jól példázza az ESSCA meggyőződését, hogy az oktatás minőségét a kutatás, a szakmai tapasztalat és a nemzetközi nézőpontok találkozása gazdagítja. Francia gyökereink és magyarországi jelenlétünk révén különböző tapasztalatokat és kultúrákat kapcsolunk össze, ami a turizmus oktatásában is fontos érték. A kiadvány azért hiánypótló, mert a marketing elméletét konkrét, magyarországi turisztikai példákon keresztül mutatja be, nemzetközi szerzők hozzájárulásával. A harmadik kiadás egyben Deli-Gray Zsuzsa szakmai elkötelezettségét és a magyar akadémiai közösség nemzetközi láthatóságához való hozzájárulását is tükrözi”
Deli-Gray Zsuzsa, az ESSCA budapesti Kampuszának igazgatója és professzora, a kötet szerkesztője szerint a harmadik kiadás célja már nem egyszerűen az aktuális példák bemutatása, hanem az önálló elemzés és a gyakorlati problémamegoldás fejlesztése is.
„2010 óta három kiadáson keresztül követtük, hogyan változik a turizmus világa, és közben maga a könyv is folyamatosan alakult. A harmadik kiadásban az aktuális esetek mellett elméleti kapaszkodókat és a különböző nézőpontok azonosítását is beépítettük, hogy a hallgatókat az önálló elemzésre és a gyakorlati problémamegoldásra ösztönözzük” – emelte ki Deli-Gray Zsuzsa.
A kötet egyik legfontosabb újítása, hogy a turizmus egyes problémáit nem önmagukban, hanem a különböző érintettek – a szolgáltatók, az utazók, a helyi közösségek, a döntéshozók és a finanszírozók – szempontjait együttesen vizsgálva mutatja be. Ezáltal a hallgatók nemcsak az egyes döntések közvetlen hatásait, hanem azok tágabb piaci és társadalmi következményeit is mérlegelhetik.
Rátz Tamara, a Kodolányi János Egyetem Nemzetközi Központjának igazgatója és a Turizmus Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára szerint éppen a szerzői és tematikai sokszínűség adja a kiadvány egyik legnagyobb értékét:
„A szerzők mintegy fele az új kötetben is visszatért, mellettük azonban számos új kutató és gyakorlati szakember is bekapcsolódott a könyv írásába. A sokféle hang és az új témák jól tükrözik a turizmusmarketing világában az elmúlt években bekövetkezett változásokat. Az esettanulmányok nemcsak szakmai tudást közvetítenek, hanem fejlesztik az elemzőkészséget, a problémamegoldást és a kritikus gondolkodást is. A kiadvány erőssége, hogy napjainkat meghatározó témákat dolgoz fel, többek között a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a desztinációmárkázás és a közösségi együttműködések szerepét a turizmusmarketingben. Remélem, néhány év múlva egy negyedik kiadványnak is örülhetünk.”
Az oktatásnak nemcsak követnie kell a változást, hanem alakítania is
Az ESSCA számára a Global Five 2026 és a Turizmusmarketing-esettanulmányok III. ugyanannak a szemléletnek két különböző megnyilvánulása. A jövő szakembereit nem elég felkészíteni a változásra, képessé kell tenni őket arra is, hogy alakítsák azt.
„Az ESSCA egy cselekvő, kezdeményező közeg, amelynek fontos küldetése, hogy tudását és kutatási eredményeit innovatív, a jövő kihívásaira választ adó megoldások szolgálatába állítsa. Ennek kiváló példája a Turizmusmarketing-esettanulmányok III., amely az elmúlt 16 év során immár harmadik kiadásban jelent meg, valamint a Global Five 2026 konferencia. A szakmai eseményen azt vizsgáltuk, milyen hatással vannak a környezeti és társadalmi változások a nőkre és a nők társadalmi, gazdasági pozíciójára, milyen szerepet töltenek be a nők a fenntarthatóság és a környezetvédelem területén, és milyen megoldások járulhatnak hozzá egy igazságosabb és fenntarthatóbb jövő kialakításához. Ebben a közös gondolkodásban fontos partnerünk a Francia Intézet, amelynek elkötelezettségét jól példázza a Global Five 2026 rendezvény támogatása is” – tette hozzá Deli-Gray Zsuzsa.