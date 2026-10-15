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Nagy hírt közölt Orbán Anita: újabb pénzcsapot sikerült megnyitni, megegyezett a Norvég Alapról

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Lezárultak a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról, erről Orbán Anita számolt be közösségi oldalán. A norvég forrás különösen jelentős fordulat annak fényében, hogy az előző ciklusban Magyarország nem jutott hozzá a számára elkülönített közel 78 milliárd forinthoz a civil támogatások kezeléséről kialakult vita miatt.
VG
2026.10.15, 06:20
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Lezárultak a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról. Hamarosan sor kerül a 2021-28-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Anita.

Orbán Anita - Lezárultak a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról
Lezárultak a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról/Fotó: Greskovits Andras / Orbán Anita Facebook-oldala

Régi-új külföldi finanszírozási forrás a Norvég Alap

Hosszú a múltja a most bejelentett tízmilliárdoknak, Orbán Viktor kormányai éles és sokáig tartó vitába keveredetek miattuk. A magyar külügyminiszter nemrég arról számolt be, hogy már nem csak az uniós pénzek jöhetnek Magyarországra, hanem egy régi-új külföldi finanszírozási forrást is megszerezhet a Tisza-kormány.

Ezen keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. "Célunk az, hogy olyan egyezményt tárgyaljunk ki Norvégiával, amiben a források többségéből

  • zöld fejlesztéseket,
  • helyi közösségeket segítő programokat,
  • kulturális projekteket,
  • társadalmi felzárkóztatást,
  • egészségügyi és intézményi fejlesztéseket

valósítsunk meg" – sorolta. Ennek eredményeképp Magyarország már nem csak a 10 milliárd eurónyi, mintegy 3600 milliárd forintnyi uniós pénz megérkezést várhatja, hanem további csaknem 100 milliárd forintot is bezsebelhet külföldi forrásokból. Tetemes összegről van szó, összehasonlításképp éppen ekkora összegből épült meg a kalocsai Dunai-híd.

Mi az a Norvég Alap és mi köze hozzá Magyarországnak?

Norvégia, Izland és Liechtenstein az Európai Gazdasági Térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja.

A mostani, 2021–2028-as időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint.

A teljes támogatási rendszer finanszírozásának pedig mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja. Amit Orbán Anita most nyilvánosságra hozott, azért is jelent óriási fordulatot, mert Magyarország az előző támogatási ciklus 214,6 millió eurós (majdnem 78 milliárd Forint) keretéhez végül nem jutott hozzá.

Ennek oka az volt, hogy nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. A külügyminiszter értelmezése szerint ezzel az előző Orbán-kormány lemondott erről az összegről is.

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forrás
Orbán Anita
Norvég Alapok
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