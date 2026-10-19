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Hidegzuhany vár a magyar nyugdíjasokra: kiszámolták, hogy mennyit buknak a 14. havi nyugdíj befagyasztásán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem a korábbi ígéretek szerint érkezik a 14. havi nyugdíj. Ez a 2027-es költségvetés tervezetéből derült ki, amit Magyar Péter ismertetett hétfőn a parlamentben. A kormányfő közölte, hogy az eredeti tervektől eltérően nem fizeti ki a juttatás második heti összegét a kormány.
VG
2026.10.19, 19:39
Frissítve: 2026.10.19, 20:18
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Orbán Viktor még 2025 novemberében jelentette be, hogy 2026 februárjában minden nyugdíjas megkapja a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egynegyedét, egy évvel később a következőt és így tovább − emlékeztetett a Magyar Nemzet.

Hidegzuhany vár magyar nyugdíjasokra
Hidegzuhany vár magyar nyugdíjasokra / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Hidegzuhany vár magyar nyugdíjasokra: kiszámolták, hogy mennyit buknak a 14. havi nyugdíj befagyasztásán

Az ígéret első része megvalósult, azonban Magyar Péter hétfői bejelentéséből kiderült, hogy a kormány valószínűleg nem teljesíti a vállalás egészét. A kormányfő azt közölte, hogy jövőre a 14. havi nyugdíj egyheti részét fizeti ki az állam, tehát a második hétre eső összeg a kasszában marad. Ezzel a döntéssel

ugyan a kormány megközelítőleg 150 milliárd forintot spórol, más részről 2,5 millió érintett nem számolhat a korábban odaígért juttatással.

Mivel idén az átlagos öregségi nyugdíj 262 ezer forint, ez azt jelenti, hogy egy átlagos nyugdíjas 2027-ben közel 70 ezer forinttal kevesebb nyugdíjat kaphat, mint ami a törvény szerint járna neki. 

Öröm az ürömben viszont, hogy a nyugdíjrendszer több eleme jelentősen átalakul. A minimálnyugdíj a jelenlegi 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik 2027. január 1-jétől, illetve a nyugdíjas SZÉP-kártya is érkezik. Ezt ugyanakkor csak négy év alatt, fokozatosan terjesztenék ki, több mint kétmillió emberre. Az viszont nem világos, hogy jövőre pontosan mekkora nyugdíjemelésre számíthatnak a nyugdíjasok, Magyar Péter inflációkövető nyugdíjemelésről beszélt. Itt az a kérdés, hogy a kabinet mekkora inflációt vár 2027-ben, a nyugdíjasokat várhatóan aligha fogja vígasztalni, hogy az infláció 2-3 százalékos lehet, tehát maximum ekkora lehet a nyugdíjemelés mértéke is.

Költségvetési hatások

A nyugdíjakkal kapcsolatos intézkedések a 2027-es költségvetés egészének részeként hangzottak el. Magyar Péter a parlamenti ismertetésben a gazdasági és társadalmi intézkedések mellett a költségvetési hiány mérséklését is célként jelölte meg: a kormány 2027-re a GDP 4,9 százalékára csökkentené a hiányt a 2026-ra várt 7,5 százalékról. Mindeközben a kormányfő a közszféra több ágazatában is fizetésemeléseket jelentett be, ám a tervezett intézkedésekkel nem mindenki elégedett. Sőt, a kulturális dolgozók, akiknek januártól 10,7 százalékkal emelkedik a fizetésük, máris tüntettek a Miniszterelnökség előtt.

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költségvetés
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