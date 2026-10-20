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Hiába az alacsony infláció, továbbra sem enged a szorításból az MNB: itt van Varga Mihályék friss döntése

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Magyar Péterék elárulták, mennyivel nőnek a nyugdíjak januártól – sokan vártak már erre a bejelentésre

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Kiderült, mekkora nyugdíjemelésre számíthatnak a magyar idősek 2027 januárjától. Magyar Péter kormányának költségvetési tervei alapján már kiszámolható, mennyivel emelkedhetnek a nyugdíjellátások. Kármán András pénzügyminiszter kedden ismertette a jövő évi számokat.
Zováthi Domokos
2026.10.20, 11:24
Frissítve: 2026.10.20, 13:24
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Háromszázalékos általános nyugdíjemeléssel számolhatnak a magyar idősek 2027 januárjától, miután a kormány ekkora inflációt tervez a jövő évi költségvetésben. A részletekről Kármán András pénzügyminiszter beszélt kedden, a 2027-es büdzsé bemutatásakor.

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Mivel a nyugdíjak januári emelésének mértékét a költségvetésben tervezett inflációhoz igazítják, a jelenlegi számok alapján háromszázalékos növekedés várható / Fotó: Andrzej Rostek

Magyar Péter miniszterelnök korábban a Kossuth Rádióban közölte, hogy a kormány 2027-re 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és háromszázalékos inflációval számol. Mivel a nyugdíjak januári emelésének mértékét a költségvetésben tervezett inflációhoz igazítják, a jelenlegi számok alapján három százalékos növekedés várható.

Ez azt jelentené, hogy egy havi 150 ezer forintos nyugdíj 4500 forinttal, egy 200 ezer forintos ellátás 6000 forinttal, míg egy 250 ezer forintos nyugdíj 7500 forinttal emelkedne. Aki jelenleg 300 ezer forintot kap, annak havi 9000 forintos növekedést jelentene a háromszázalékos emelés.

Nyugdíjemelés 2027-ben: további változások is jönnek

Az általános nyugdíjemelés mellett a kormány a legalacsonyabb ellátások rendezését is tervezi. Kármán András tájékoztatása szerint 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot, és sávosan növelik az ennél valamivel magasabb nyugdíjakat is.

Az intézkedésre 123 milliárd forintot különítenek el, a változások pedig a kormány számításai szerint mintegy 700 ezer embert érinthetnek. Mint mondta, megmarad a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj egyheti részletének kifizetése is. Utóbbi további bővítésével egyelőre nem számol a kabinet.

Emellett 2027-ben bevezetnék a nyugdíjas SZÉP-kártyát is, amelyre a kormány 90 milliárd forintot szán. A támogatás első körben az 500 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők számára lenne elérhető. A három százalékos általános emelés egyelőre a tervezett inflációból következik, végleges mértékét a 2027-es költségvetés és a kapcsolódó szabályok határozzák meg.

Ezt eddig nem tudtuk: Magyar Péter és Kármán András kiállt a nyilvánosság elé, máris új részleteket közöl a 2027-es költségvetésről – élő tudósítás

Újabb állomásához ért a jövő évi büdzsé bemutatása. A 2027-es költségvetésről több, eddig nem ismert részlet kiderült. Például az is, pontosan mi lesz az anyák adómentességével, és a nyugdíjakkal.

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költségvetés
Kármán András
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