Meglepő részlet derült ki a nyugdíjemelésről, egyesek még több pénzt kaphatnak, mint amennyit eddig ígértek

A kormány korábbi bejelentései után társadalmi egyeztetésre került a 2027. januári nyugdíj- és szociálisellátás-emelési csomag jogszabálytervezete. A hét dokumentumból kiderül, hogyan számítanák ki a rendkívüli emeléseket, és milyen további garanciákat vezetnének be a legalacsonyabb ellátások felzárkóztatására. A legfontosabb intézkedés az öregségi nyugdíjminimum emelése: a jelenlegi 28 500 forint helyett 2027. január 1-jétől 120 ezer forint lenne a legkisebb összegű öregségi nyugdíj. A 2008 óta változatlan minimum így több mint négyszeresére nőne.

Egyes nyugdíjasok akár a kormány által korábban bejelentettnél is némileg nagyobb összegre számíthatnak januártól

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Kármán András pénzügyminiszter október 1-jei bejelentése szerint a program több mint 700 ezer embert érinthet. A kormányzati hatásvizsgálat 455 ezer nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülővel, 238 ezer megváltozott munkaképességű emberrel és 8500 időskorúak járadékára jogosulttal számol. Az intézkedések költségvetési hatása az első évben elérheti a 122,9 milliárd forintot.

Három nyugdíjsávban még nagyobb emelés jöhet

Ugyanakkor a most közzétett rendelettervezet egyik újdonsága, hogy három nyugdíjsávban garantált minimumösszegeket is meghatároz – hívja fel arra a figyelmet a Portfolio összeállítása.

Ez azt jelenti, hogy egyes érintettek a korábban bejelentett fix összegű emelésnél is több pénzt kaphatnak.

A rendes januári nyugdíjemelés után a következő szabályokat alkalmaznák:

108 ezer forint alatti nyugdíj: az ellátást 120 ezer forintra egészítenék ki.

108–125 ezer forint között: 12 ezer forintos emelés járna.

125–130 ezer forint között: 10 ezer forintos emelés, legalább 137 ezer forintos végösszeggel.

130–135 ezer forint között: 8 ezer forintos emelés, legalább 140 ezer forintos végösszeggel.

135–140 ezer forint között: 6 ezer forintos emelés, legalább 143 ezer forintos végösszeggel.

140–146 ezer forint között: a nyugdíjat 146 ezer forintra egészítenék ki.

A 146 ezer forint feletti nyugdíjakra nem vonatkozna a rendkívüli felzárkóztató emelés.

A köztes minimumok miatt bizonyos esetekben a korábban vártnál magasabb összeg érkezhet. Akinek például a rendes januári nyugdíjemelés után 126 ezer forint lenne az ellátása, az a korábban ismertetett szabályok alapján 136 ezer forintra számíthatna. A tervezet szerint azonban legalább 137 ezer forintot kapna, vagyis a nyugdíja 11 ezer forinttal emelkedne.