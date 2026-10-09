Meglepő részlet derült ki a nyugdíjemelésről, egyesek még több pénzt kaphatnak, mint amennyit eddig ígértek
A kormány korábbi bejelentései után társadalmi egyeztetésre került a 2027. januári nyugdíj- és szociálisellátás-emelési csomag jogszabálytervezete. A hét dokumentumból kiderül, hogyan számítanák ki a rendkívüli emeléseket, és milyen további garanciákat vezetnének be a legalacsonyabb ellátások felzárkóztatására. A legfontosabb intézkedés az öregségi nyugdíjminimum emelése: a jelenlegi 28 500 forint helyett 2027. január 1-jétől 120 ezer forint lenne a legkisebb összegű öregségi nyugdíj. A 2008 óta változatlan minimum így több mint négyszeresére nőne.
Kármán András pénzügyminiszter október 1-jei bejelentése szerint a program több mint 700 ezer embert érinthet. A kormányzati hatásvizsgálat 455 ezer nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülővel, 238 ezer megváltozott munkaképességű emberrel és 8500 időskorúak járadékára jogosulttal számol. Az intézkedések költségvetési hatása az első évben elérheti a 122,9 milliárd forintot.
Három nyugdíjsávban még nagyobb emelés jöhet
Ugyanakkor a most közzétett rendelettervezet egyik újdonsága, hogy három nyugdíjsávban garantált minimumösszegeket is meghatároz – hívja fel arra a figyelmet a Portfolio összeállítása.
Ez azt jelenti, hogy egyes érintettek a korábban bejelentett fix összegű emelésnél is több pénzt kaphatnak.
A rendes januári nyugdíjemelés után a következő szabályokat alkalmaznák:
- 108 ezer forint alatti nyugdíj: az ellátást 120 ezer forintra egészítenék ki.
- 108–125 ezer forint között: 12 ezer forintos emelés járna.
- 125–130 ezer forint között: 10 ezer forintos emelés, legalább 137 ezer forintos végösszeggel.
- 130–135 ezer forint között: 8 ezer forintos emelés, legalább 140 ezer forintos végösszeggel.
- 135–140 ezer forint között: 6 ezer forintos emelés, legalább 143 ezer forintos végösszeggel.
- 140–146 ezer forint között: a nyugdíjat 146 ezer forintra egészítenék ki.
A 146 ezer forint feletti nyugdíjakra nem vonatkozna a rendkívüli felzárkóztató emelés.
A köztes minimumok miatt bizonyos esetekben a korábban vártnál magasabb összeg érkezhet. Akinek például a rendes januári nyugdíjemelés után 126 ezer forint lenne az ellátása, az a korábban ismertetett szabályok alapján 136 ezer forintra számíthatna. A tervezet szerint azonban legalább 137 ezer forintot kapna, vagyis a nyugdíja 11 ezer forinttal emelkedne.
Hasonlóképpen a 131 ezer forintos ellátás 139 ezer helyett 140 ezer forintra, a 136 ezer forintos nyugdíj pedig 142 ezer helyett 143 ezer forintra nőne.
A többlet a korábban kommunikált emeléshez képest legfeljebb havi 2000 forint lehet.
A garancia három szűk sávban érvényesülne: 125–127 ezer, 130–132 ezer, illetve 135–137 ezer forintos nyugdíjaknál.
A tervezet azt is megerősíti, hogy 2028-tól a 120 ezer forintos nyugdíjminimumot minden év januárjában a rendes nyugdíjemelés mértékével növelnék. Ha például 2028-ban 3 százalékos emelés történne, a minimum 123 600 forintra nőne.
A rokkantsági ellátások is emelkednek
A változások a megváltozott munkaképességű embereket is érintenék. A már folyósított rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat 2027 januárjától egységesen 10 százalékkal emelnék.
Az ellátások számításánál használt alapösszeg 147 175 forintról 162 ezer forintra változna. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden érintett legalább 162 ezer forintot kapna: az alapösszeg az egyes ellátási kategóriák alsó és felső határainak meghatározására szolgál.
A 65 év feletti rokkantsági ellátottak a 10 százalékos emelésen túl a kisnyugdíjasoknál alkalmazott felzárkóztatásból is részesülhetnének. A 120 ezer forint alatti ellátásokat legalább erre az összegre egészítenék ki, a 120–146 ezer forint közötti összegekre pedig a nyugdíjasoknál ismertetett sávos emelést alkalmaznák.
A jogszabálytervezetek egyelőre társadalmi egyeztetés alatt állnak, annak határideje október 16.
Így a részletszabályok a végleges elfogadásig változhatnak.