Kellemetlen meglepetés a nyugdíjasoknak, nem erről volt szó: Kármán András ráfordulhat a 13. és 14. havi nyugdíj átalakítására is? Ez lett az időseknek tett tiszás ígéretekből

A választási kampányban még gyors és látványos életszínvonal-javulást ígért a nyugdíjasoknak a Tisza, októberre azonban kiderült, hogy több fontos vállalás végrehajtását is elhalasztották, más ígéreteknél pedig egyelőre időpont sincs. Nem indult el a Nyugdíjas SZÉP-kártya, várat magára a Férfi40 és az időskorúak járadékának megduplázása sem történt meg. Kármán András bejelentése után tovább tisztult a köd akörül, hogyan alakítja a Tisza – már kormányra kerülve – a magyar nyugdíjrendszert.

Kármán András a kampányban egyértelműen vállalta azt is, hogy a 13. és 14. havi nyugdíjat megtartják, pénzügyminiszterként azonban augusztusban már óvatosabban fogalmazott. / Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

A kampányban még a csillagokat is leígérte az égről a Tisza a nyugdíjasoknak

A pénzügyminiszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében már jóval visszafogottabban fogalmazott, mint április 12. előtt. Bejelentése szerint a jövő évi költségvetésben összesen 123 milliárd forintot különítenek el a nyugdíjak és egyes szociális ellátások emelésére.

Soha nem látott nyugdíjemelést jelentettünk be: 28 500 forintról 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot, sávosan emeljük a kisnyugdíjakat, valamint emeljük az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is. Ez a TISZA-nyugdíjemelés – sorolta.

Szerinte a fogadtatás pozitív, de tudják, hogy hosszú-hosszú évek alatt sokkal több honfitársunkat hagyták magukra az elődeink, mint azt a 700 ezer embert, akiknek a Tisza-nyugdíjemeléssel könnyítenek a mindennapjain.

Mindez azonban éles kontrasztban áll azzal, amit a Tisza az idősek helyzetének javításának érdekében még a kampányban megígért. A párt

a kisnyugdíjak további felzárkóztatását,

Nyugdíjas SZÉP-kártyát

és az időskorúak járadékának megduplázását ígérte.

Magyar Péter emellett a Nők40 mintájára a férfiak kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét is felvetette, ám évvel a választás után ezek jelentős része továbbra is ígéret maradt.

Az egyik legfontosabb vállalás a 120 ezer forintos minimálnyugdíj volt. A Tisza programja a legalacsonyabb ellátások azonnali felzárkóztatására tett ígéretet. Ez, illetve a sávos rendszer bevezetése Kármán András bejelentése szerint megtörténik, igaz csak 2027-től. A 120 és 140 ezer forint körüli nyugdíjakra külön emelést terveztek.