Deviza
EUR/HUF364,83 -0,18% USD/HUF325,2 -0,23% GBP/HUF430,48 -0,17% CHF/HUF391,39 -0,16% PLN/HUF83,35 -0,13% RON/HUF68,31 -0,11% CZK/HUF14,98 -0,1% EUR/HUF364,83 -0,18% USD/HUF325,2 -0,23% GBP/HUF430,48 -0,17% CHF/HUF391,39 -0,16% PLN/HUF83,35 -0,13% RON/HUF68,31 -0,11% CZK/HUF14,98 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 357,95 +2,33% MTELEKOM2 548 +0,71% MOL4 990 -0,2% OTP39 830 +4,92% RICHTER12 300 +0,81% OPUS251 +0,4% ANY6 190 +0,32% AUTOWALLIS122 +0,82% WABERERS4 190 -0,72% BUMIX9 059,01 +0,38% CETOP4 771,98 -0,81% CETOP NTR3 125,33 +1,35% BUX140 357,95 +2,33% MTELEKOM2 548 +0,71% MOL4 990 -0,2% OTP39 830 +4,92% RICHTER12 300 +0,81% OPUS251 +0,4% ANY6 190 +0,32% AUTOWALLIS122 +0,82% WABERERS4 190 -0,72% BUMIX9 059,01 +0,38% CETOP4 771,98 -0,81% CETOP NTR3 125,33 +1,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kellemetlen meglepetés a nyugdíjasoknak, nem erről volt szó: Kármán András ráfordulhat a 13. és 14. havi nyugdíj átalakítására is? Ez lett az időseknek tett tiszás ígéretekből

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Gyors segítséget és látványos nyugdíjemelést ígért a választások előtt a Tisza, októberre azonban több nagy vállalás köddé vált vagy késik. A 120 ezer forintos minimálnyugdíj a kampányígérettel szemben csak 2027-től érkezik, a Nyugdíjas SZÉP-kártyát idén már nem vezetik be, a Férfi40 elindításának pedig még időpontja sincs. Közben Kármán András pénzügyminiszter már a 13. és 14. havi nyugdíj rendszerének átalakítását is pedzegeti. Ugyanakkor az is igaz, hogy 28 500 forintról 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot sé sávosan emelik a kisnyugdíjakat. A pénzügyminiszter most azt mondta, ezek csak az első lépéseik voltak.
VG
2026.10.09, 05:47
Komment 1

A választási kampányban még gyors és látványos életszínvonal-javulást ígért a nyugdíjasoknak a Tisza, októberre azonban kiderült, hogy több fontos vállalás végrehajtását is elhalasztották, más ígéreteknél pedig egyelőre időpont sincs. Nem indult el a Nyugdíjas SZÉP-kártya, várat magára a Férfi40 és az időskorúak járadékának megduplázása sem történt meg. Kármán András bejelentése után tovább tisztult a köd akörül, hogyan alakítja a Tisza – már kormányra kerülve – a magyar nyugdíjrendszert. 

Kármán Andrásparlament, nyugdíj
Kármán András a kampányban egyértelműen vállalta azt is, hogy a 13. és 14. havi nyugdíjat megtartják, pénzügyminiszterként azonban augusztusban már óvatosabban fogalmazott. / Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

A kampányban még a csillagokat is leígérte az égről a Tisza a nyugdíjasoknak

A pénzügyminiszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében már jóval visszafogottabban fogalmazott, mint április 12. előtt. Bejelentése szerint a jövő évi költségvetésben összesen 123 milliárd forintot különítenek el a nyugdíjak és egyes szociális ellátások emelésére.

Soha nem látott nyugdíjemelést jelentettünk be: 28 500 forintról 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot, sávosan emeljük a kisnyugdíjakat, valamint emeljük az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is. Ez a TISZA-nyugdíjemelés – sorolta.

Szerinte a fogadtatás pozitív, de tudják, hogy hosszú-hosszú évek alatt sokkal több honfitársunkat hagyták magukra az elődeink, mint azt a 700 ezer embert, akiknek a Tisza-nyugdíjemeléssel könnyítenek a mindennapjain.

Mindez azonban éles kontrasztban áll azzal, amit a Tisza az idősek helyzetének javításának érdekében még a kampányban megígért. A párt 

  • a kisnyugdíjak további felzárkóztatását, 
  • Nyugdíjas SZÉP-kártyát 
  • és az időskorúak járadékának megduplázását ígérte. 

Magyar Péter emellett a Nők40 mintájára a férfiak kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét is felvetette, ám évvel a választás után ezek jelentős része továbbra is ígéret maradt.

Az egyik legfontosabb vállalás a 120 ezer forintos minimálnyugdíj volt. A Tisza programja a legalacsonyabb ellátások azonnali felzárkóztatására tett ígéretet. Ez, illetve a sávos rendszer bevezetése Kármán András bejelentése szerint megtörténik, igaz csak 2027-től. A 120 és 140 ezer forint körüli nyugdíjakra külön emelést terveztek.

A 120–125 ezer forintos sávban havi 12 ezer, a 135–140 ezer forintos nyugdíjaknál havi 6 ezer forint pluszt ígértek. A teljes felzárkóztatási program nagyjából félmillió idős ember ellátását növelheti.

A Nyugdíjas SZÉP-kártyából sem lesz semmi már idén

A Tisza programja az 500 ezer forintnál kisebb havi nyugdíjban részesülőknek ígért külön támogatást. A 250 ezer forint alatti nyugdíjasok évente 200 ezer, a 250 és 500 ezer forint közöttiek 100 ezer forintot kaphattak volna. 

A támogatást többek között élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lehetett volna felhasználni, ez lett volna a Nyugdíjas SZÉP-kártya.

Magyar Péter május végén még arról beszélt, akkor lenne elégedett, ha már 2026 negyedik negyedévében megkezdődhetne a kifizetés.

Az év hátralévő részére az alacsonyabb nyugdíjúaknak 50 ezer, a következő jövedelmi sávban 25 ezer forintos támogatást vetett fel. Ám mindezt azzal a kitétellel közölte, hogy „nem akarja a Pénzügyminisztériumot tarthatatlan vállalásba kényszeríteni”.

Ezen előzmények után nem meglepő módon szeptemberre kiderült: idén már a Nyugdíjas SZÉP-kártyát nem vezetik be, és egyelőre az idei részleges kifizetés is bizonytalan.

Legalább ennyire kétséges a Férfi40 sorsa is, s bár Magyar Péter még ellenzéki politikusként vetette fel, hogy a Nők40 mintájára a férfiak számára is lehetővé tennék a 40 év jogosultsági idő utáni nyugdíjba vonulást, a vállalást már akkor a gazdaság teljesítményéhez kötötte.

Magyar Péter kormányfőként már úgy fogalmazott, „erős szándék” van a Férfi40 bevezetésére, előtte azonban fel kell mérni a költségvetés tényleges helyzetét. Azóta sem született döntés a bevezetésről, és határidőt sem közölt a kormány.

Az időskorúak járadékának duplázása továbbra is várat magára

A kampányban a Tisza által a nyugdíjasok számára kínált program egyik leglátványosabb eleme a legrosszabb helyzetben lévő idősek nyugellátásának megduplázása volt. 

Ezt azok az idősek kaphatták volna, akik nem rendelkeznek a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és jövedelmi helyzetük alapján jogosultak az ellátásra. A Tisza ennek összegét kétszeresére emelte volna, ám eddig ez az intézkedés sem valósult meg.

Kármán András a kampányban egyértelműen vállalta azt is, hogy a 13. és 14. havi nyugdíjat megtartják, pénzügyminiszterként azonban augusztusban már óvatosabban fogalmazott. A közrádiónak adott interjújában közölte, hogy nincs még konkrét kormánydöntés arról, változik-e a 13. és a 14. havi nyugdíj rendszere.

A 13. és 14. havi nyugdíjat is megnyirbálhatja a kormány

A tárcavezetőnek akkor azt vetették fel, hogy indokolt-e ugyanakkora arányú pluszjuttatást fizetni egy 120 ezer forintos és egy lényegesen magasabb nyugdíj mellé. 

Szavai alapján arra lehet következtetni, hogy a kormány már differenciáltabb kifizetésben gondolkodik, azaz egyáltalán nem biztos, hogy változatlanul megkapják jövőre a magasabb nyugellátásban részesülő nyugdíjasok is a 13. és 14. havi kifizetések egy részét vagy egészét. 

Nincsenek ezekről még konkrét kormánydöntések

 – húzta alá Kármán András.

Közeledik a november és már az is egyértelművé vált, hogy az idei év a nyugdíjasok számára a nyugdíjprémium sem hoz plusz pénzt, hiszen a kifizetéshez 3,5 százalék feletti gazdasági növekedésre lenne szükség. 

S bár az előző kormány az eredeti 2026-os költségvetésben még 24,3 milliárd forintot különített el erre a célra, ám a növekedési várakozások visszavágása után a Tisza ezt a tételt is kiveszi a módosított büdzséből.

Kapcsolódó

 

Komment 1
idősek
14. havi nyugdíj
Kármán András
Tisza
13. havi nyugdíj
nyugdíj
nyugdíjas
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu