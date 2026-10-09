Kellemetlen meglepetés a nyugdíjasoknak, nem erről volt szó: Kármán András ráfordulhat a 13. és 14. havi nyugdíj átalakítására is? Ez lett az időseknek tett tiszás ígéretekből
A választási kampányban még gyors és látványos életszínvonal-javulást ígért a nyugdíjasoknak a Tisza, októberre azonban kiderült, hogy több fontos vállalás végrehajtását is elhalasztották, más ígéreteknél pedig egyelőre időpont sincs. Nem indult el a Nyugdíjas SZÉP-kártya, várat magára a Férfi40 és az időskorúak járadékának megduplázása sem történt meg. Kármán András bejelentése után tovább tisztult a köd akörül, hogyan alakítja a Tisza – már kormányra kerülve – a magyar nyugdíjrendszert.
A kampányban még a csillagokat is leígérte az égről a Tisza a nyugdíjasoknak
A pénzügyminiszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében már jóval visszafogottabban fogalmazott, mint április 12. előtt. Bejelentése szerint a jövő évi költségvetésben összesen 123 milliárd forintot különítenek el a nyugdíjak és egyes szociális ellátások emelésére.
Soha nem látott nyugdíjemelést jelentettünk be: 28 500 forintról 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot, sávosan emeljük a kisnyugdíjakat, valamint emeljük az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is. Ez a TISZA-nyugdíjemelés – sorolta.
Szerinte a fogadtatás pozitív, de tudják, hogy hosszú-hosszú évek alatt sokkal több honfitársunkat hagyták magukra az elődeink, mint azt a 700 ezer embert, akiknek a Tisza-nyugdíjemeléssel könnyítenek a mindennapjain.
Mindez azonban éles kontrasztban áll azzal, amit a Tisza az idősek helyzetének javításának érdekében még a kampányban megígért. A párt
- a kisnyugdíjak további felzárkóztatását,
- Nyugdíjas SZÉP-kártyát
- és az időskorúak járadékának megduplázását ígérte.
Magyar Péter emellett a Nők40 mintájára a férfiak kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét is felvetette, ám évvel a választás után ezek jelentős része továbbra is ígéret maradt.
Az egyik legfontosabb vállalás a 120 ezer forintos minimálnyugdíj volt. A Tisza programja a legalacsonyabb ellátások azonnali felzárkóztatására tett ígéretet. Ez, illetve a sávos rendszer bevezetése Kármán András bejelentése szerint megtörténik, igaz csak 2027-től. A 120 és 140 ezer forint körüli nyugdíjakra külön emelést terveztek.
A 120–125 ezer forintos sávban havi 12 ezer, a 135–140 ezer forintos nyugdíjaknál havi 6 ezer forint pluszt ígértek. A teljes felzárkóztatási program nagyjából félmillió idős ember ellátását növelheti.
A Nyugdíjas SZÉP-kártyából sem lesz semmi már idén
A Tisza programja az 500 ezer forintnál kisebb havi nyugdíjban részesülőknek ígért külön támogatást. A 250 ezer forint alatti nyugdíjasok évente 200 ezer, a 250 és 500 ezer forint közöttiek 100 ezer forintot kaphattak volna.
A támogatást többek között élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lehetett volna felhasználni, ez lett volna a Nyugdíjas SZÉP-kártya.
Magyar Péter május végén még arról beszélt, akkor lenne elégedett, ha már 2026 negyedik negyedévében megkezdődhetne a kifizetés.
Az év hátralévő részére az alacsonyabb nyugdíjúaknak 50 ezer, a következő jövedelmi sávban 25 ezer forintos támogatást vetett fel. Ám mindezt azzal a kitétellel közölte, hogy „nem akarja a Pénzügyminisztériumot tarthatatlan vállalásba kényszeríteni”.
Ezen előzmények után nem meglepő módon szeptemberre kiderült: idén már a Nyugdíjas SZÉP-kártyát nem vezetik be, és egyelőre az idei részleges kifizetés is bizonytalan.
Legalább ennyire kétséges a Férfi40 sorsa is, s bár Magyar Péter még ellenzéki politikusként vetette fel, hogy a Nők40 mintájára a férfiak számára is lehetővé tennék a 40 év jogosultsági idő utáni nyugdíjba vonulást, a vállalást már akkor a gazdaság teljesítményéhez kötötte.
Magyar Péter kormányfőként már úgy fogalmazott, „erős szándék” van a Férfi40 bevezetésére, előtte azonban fel kell mérni a költségvetés tényleges helyzetét. Azóta sem született döntés a bevezetésről, és határidőt sem közölt a kormány.
Az időskorúak járadékának duplázása továbbra is várat magára
A kampányban a Tisza által a nyugdíjasok számára kínált program egyik leglátványosabb eleme a legrosszabb helyzetben lévő idősek nyugellátásának megduplázása volt.
Ezt azok az idősek kaphatták volna, akik nem rendelkeznek a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és jövedelmi helyzetük alapján jogosultak az ellátásra. A Tisza ennek összegét kétszeresére emelte volna, ám eddig ez az intézkedés sem valósult meg.
Kármán András a kampányban egyértelműen vállalta azt is, hogy a 13. és 14. havi nyugdíjat megtartják, pénzügyminiszterként azonban augusztusban már óvatosabban fogalmazott. A közrádiónak adott interjújában közölte, hogy nincs még konkrét kormánydöntés arról, változik-e a 13. és a 14. havi nyugdíj rendszere.
A 13. és 14. havi nyugdíjat is megnyirbálhatja a kormány
A tárcavezetőnek akkor azt vetették fel, hogy indokolt-e ugyanakkora arányú pluszjuttatást fizetni egy 120 ezer forintos és egy lényegesen magasabb nyugdíj mellé.
Szavai alapján arra lehet következtetni, hogy a kormány már differenciáltabb kifizetésben gondolkodik, azaz egyáltalán nem biztos, hogy változatlanul megkapják jövőre a magasabb nyugellátásban részesülő nyugdíjasok is a 13. és 14. havi kifizetések egy részét vagy egészét.
Nincsenek ezekről még konkrét kormánydöntések
– húzta alá Kármán András.
Közeledik a november és már az is egyértelművé vált, hogy az idei év a nyugdíjasok számára a nyugdíjprémium sem hoz plusz pénzt, hiszen a kifizetéshez 3,5 százalék feletti gazdasági növekedésre lenne szükség.
S bár az előző kormány az eredeti 2026-os költségvetésben még 24,3 milliárd forintot különített el erre a célra, ám a növekedési várakozások visszavágása után a Tisza ezt a tételt is kiveszi a módosított büdzséből.