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Jó, ha tudják a nyugdíjasok, van egy kis gond a 2027-es nyugdíjemeléssel: Kármán András előre szólt, hogy most nem kap mindenki ugyanannyit – ez Orbán Viktornak se sikerült

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Jelentős változások jöhetnek a nyugdíjaknál 2027-től. A kormány több ponton is átalakítaná az alacsonyabb összegű ellátások rendszerét. A tervezett intézkedések nemcsak a nyugdíjminimumot érintik, hanem további juttatásoknál is új szabályokat hozhatnak. A részletek között azonban akad olyan elem is, amely komoly jogi kérdéseket vet fel.
VG
2026.10.02, 06:20

„Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy az öregségi nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelése mellett – melyről már korábban bejelentést tett a miniszterelnök – és a megszokott inflációkövető nyugdíjemelésen felül 2027-ben sávos nyugdíjemelést is végrehajtanak a legalacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatása érdekében" – írja Facebook-oldalán a Konfront.

Kármán András lerántotta a leplet a Tisza nyugdíjcsomagjáról
Kármán András lerántotta a leplet a Tisza nyugdíjcsomagjáról

Alkotmányellenes lehet a sávos nyugdíjemelés

A bejegyzés kiemeli, hogy a sávos emelés azokat érinti, akik 146 ezer forint alatti nyugdíjat kapnak; mindenki másnak az Orbán-kormányok alatt bevezetett rendszerben, a várható inflációval emelik a nyugdíját.

„1999-ben azonban, amikor Orbán Viktor első kormánya ugyanezzel próbálkozott, az Alkotmánybíróság elkaszálta a próbálkozást. Az AB akkor döntésében azt írta: „az állampolgárnak alkotmányos igénye van az életszínvonal megőrzésére és a nyugdíjak közötti arányok fenntartására”, és „a biztosítási és a szolidaritási elem arányainak önkényes megváltoztatása pedig – a 26/1993. (IV. 29.) AB határozatban foglaltak alapján – alkotmányosan nem megengedett.” Az AB akkori álláspontja szerint tehát alkotmányellenes volt a sávos nyugdíjemelés" – zárul a poszt.

Új szintre emelné a legalacsonyabb nyugdíjak támogatását a Tisza-kormány

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, januártól négyszeresére emelkedik az öregségi nyugdíjminimum, és a legalacsonyabb nyugdíjak is külön, sávos emelést kapnak a Tisza-kormány tervei szerint. Kármán András pénzügyminiszter szerint a nyugdíjminimum 2027-től 120 ezer forint lesz, miközben az intézkedéscsomag több mint 700 ezer embert érint.

Kármán András lerántotta a leplet a Tisza nyugdíjcsomagjáról

Október elseje az idősek világnapja, a pénzügyminiszter pedig ezen a napon ismertette a TISZA-kormány 2027 januárjára tervezett nyugdíjemelési intézkedéseit. A legfontosabb változás, hogy a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik.

A pénzügyminiszter szerint a nyugdíjminimum emelése mellett az alacsonyabb nyugdíjakra külön sávos emelést vezetnek be. A számítás alapja a januári, szokásos emelés lesz: 

azt követően nézik meg, hogy az adott ellátás eléri-e a meghatározott összeghatárokat.

Akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak az összeget 120 ezer forintra emelik. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjaknál 12 ezer forintos, a 125 és 130 ezer forint közöttieknél 10 ezer forintos, a 130 és 135 ezer forint közöttieknél 8 ezer forintos, a 135 és 140 ezer forint közöttieknél pedig 6 ezer forintos emelés jön.

A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjak esetében a TISZA-kormány 146 ezer forintra emeli az ellátást. Kármán András a videóban azt hangsúlyozta, hogy a sávos rendszerben megmaradnak az egyes nyugdíjak közötti különbségek is, így a hosszabb szolgálati idő és a magasabb járulékfizetés továbbra is magasabb nyugdíjat eredményezhet.

A sávos emelés biztosítja az igazságosságot. Az ezután is meglévő különbségek szavatolják azt, hogy aki hosszabb ideig dolgozott, vagy aktív éveiben több járulékot fizetett, az magasabb nyugdíjra legyen jogosult

– mondta a pénzügyminiszter.

A csomag nemcsak az öregségi nyugdíjakat érinti:

  • az árvaellátási minimum 50 ezerről 60 ezer forintra emelkedik;
  • a megváltozott munkaképességű emberek rokkantsági és rehabilitációs ellátása pedig januártól 10 százalékkal nő.

A 65 év felettiek esetében ugyanakkor külön szabály lép életbe: az ilyen ellátás összege nem lehet alacsonyabb a 120 ezer forintos nyugdíjminimumnál.

Az időskorúak járadékánál is változás jön. Azok számára jelenthet segítséget a megduplázott járadék, akiknek nincs meg a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idejük, illetve akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat vagy méltányosságból megállapított kivételes nyugdíjat kapnak.

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Kármán András
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