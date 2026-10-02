Jó, ha tudják a nyugdíjasok, van egy kis gond a 2027-es nyugdíjemeléssel: Kármán András előre szólt, hogy most nem kap mindenki ugyanannyit – ez Orbán Viktornak se sikerült

„Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy az öregségi nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelése mellett – melyről már korábban bejelentést tett a miniszterelnök – és a megszokott inflációkövető nyugdíjemelésen felül 2027-ben sávos nyugdíjemelést is végrehajtanak a legalacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatása érdekében" – írja Facebook-oldalán a Konfront.

Kármán András lerántotta a leplet a Tisza nyugdíjcsomagjáról

Alkotmányellenes lehet a sávos nyugdíjemelés

A bejegyzés kiemeli, hogy a sávos emelés azokat érinti, akik 146 ezer forint alatti nyugdíjat kapnak; mindenki másnak az Orbán-kormányok alatt bevezetett rendszerben, a várható inflációval emelik a nyugdíját.

„1999-ben azonban, amikor Orbán Viktor első kormánya ugyanezzel próbálkozott, az Alkotmánybíróság elkaszálta a próbálkozást. Az AB akkor döntésében azt írta: „az állampolgárnak alkotmányos igénye van az életszínvonal megőrzésére és a nyugdíjak közötti arányok fenntartására”, és „a biztosítási és a szolidaritási elem arányainak önkényes megváltoztatása pedig – a 26/1993. (IV. 29.) AB határozatban foglaltak alapján – alkotmányosan nem megengedett.” Az AB akkori álláspontja szerint tehát alkotmányellenes volt a sávos nyugdíjemelés" – zárul a poszt.

Új szintre emelné a legalacsonyabb nyugdíjak támogatását a Tisza-kormány

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, januártól négyszeresére emelkedik az öregségi nyugdíjminimum, és a legalacsonyabb nyugdíjak is külön, sávos emelést kapnak a Tisza-kormány tervei szerint. Kármán András pénzügyminiszter szerint a nyugdíjminimum 2027-től 120 ezer forint lesz, miközben az intézkedéscsomag több mint 700 ezer embert érint.

Kármán András lerántotta a leplet a Tisza nyugdíjcsomagjáról

Október elseje az idősek világnapja, a pénzügyminiszter pedig ezen a napon ismertette a TISZA-kormány 2027 januárjára tervezett nyugdíjemelési intézkedéseit. A legfontosabb változás, hogy a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik.

A pénzügyminiszter szerint a nyugdíjminimum emelése mellett az alacsonyabb nyugdíjakra külön sávos emelést vezetnek be. A számítás alapja a januári, szokásos emelés lesz:

azt követően nézik meg, hogy az adott ellátás eléri-e a meghatározott összeghatárokat.

Akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak az összeget 120 ezer forintra emelik. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjaknál 12 ezer forintos, a 125 és 130 ezer forint közöttieknél 10 ezer forintos, a 130 és 135 ezer forint közöttieknél 8 ezer forintos, a 135 és 140 ezer forint közöttieknél pedig 6 ezer forintos emelés jön.