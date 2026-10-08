Kármán András bejelentette a 123 milliárdos nyugdíjemelést, de rögtön figyelmeztetett is: sokan csalódhatnak

Összesen 123 milliárd forintot fordít a kormány a nyugdíjak és egyes szociális ellátások emelésére – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A TISZA-nyugdíjemelés mintegy 700 ezer embert érint, a nyugdíjminimum pedig 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik. A tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy ennél jóval többen szorulnának állami segítségre.

Kármán andrás pénzügyminiszter bejelentette: a kormány a jelenlegi 28 500 forintról 120 ezer forintra emeli a nyugdíjminimumot. / Fotó: AFP

Kármán szerint az előző kormány magára hagyta a nyugdíjasok egy részét

A tárcavezető Facebook-bejegyzésében kifejtette, hogy a kormány a jelenlegi 28 500 forintról 120 ezer forintra emeli a nyugdíjminimumot, emellett sávosan növeli az alacsony összegű nyugdíjakat. A változtatások

az árvaellátást,

a rokkantsági

és rehabilitációs ellátást,

valamint az időskorúak járadékát

is érintik. A pénzügyminiszter szerint a TISZA-nyugdíjemelés összesen 700 ezer ember mindennapjain könnyíthet, a kormány azonban tisztában van azzal, hogy ennél jóval többen szorulnának segítségre.

Kármán András úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években sokkal több embert hagytak magára az előző kormányok, mint amennyinek most támogatást tudnak nyújtani. Hozzátette ugyanakkor, hogy a költségvetés helyzete jelentősen korlátozza a kormány mozgásterét.

A pénzügyminiszter bejegyzésében ismét élesen bírálta az előző kormány gazdaságpolitikáját. Állítása szerint a korábbi gazdasági modell kifulladt, a magyar gazdaság növekedése az elmúlt négy évben összesen az 1 százalékot sem érte el.

Kármán arra is felhívta a figyelmet, hogy a GDP-arányos költségvetési hiány és az államadósság egyaránt magasabb annál, mint amit az előző kormány kommunikált.

A tárcavezető szerint az állami szféra szinte valamennyi területén súlyos munkaerő- és forráshiány alakult ki, ezért egyszerre számos társadalmi csoport vár segítséget a kormánytól. Úgy véli, az előző kabinetek sem az érintettek bérezésével, sem a gazdaság hosszú távú stabilitásával nem foglalkoztak megfelelően.

A támogatásokat fokozatosan terjesztik ki

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a TISZA-kormány kizárólag olyan intézkedéseket kíván bevezetni, amelyekhez kiszámítható költségvetési fedezetet tud biztosítani. Ennek megfelelően a támogatásokat fokozatosan, a rendelkezésre álló források figyelembevételével terjesztik ki.