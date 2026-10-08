Kármán András bejelentette a 123 milliárdos nyugdíjemelést, de rögtön figyelmeztetett is: sokan csalódhatnak
Összesen 123 milliárd forintot fordít a kormány a nyugdíjak és egyes szociális ellátások emelésére – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A TISZA-nyugdíjemelés mintegy 700 ezer embert érint, a nyugdíjminimum pedig 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik. A tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy ennél jóval többen szorulnának állami segítségre.
Kármán szerint az előző kormány magára hagyta a nyugdíjasok egy részét
A tárcavezető Facebook-bejegyzésében kifejtette, hogy a kormány a jelenlegi 28 500 forintról 120 ezer forintra emeli a nyugdíjminimumot, emellett sávosan növeli az alacsony összegű nyugdíjakat. A változtatások
- az árvaellátást,
- a rokkantsági
- és rehabilitációs ellátást,
- valamint az időskorúak járadékát
is érintik. A pénzügyminiszter szerint a TISZA-nyugdíjemelés összesen 700 ezer ember mindennapjain könnyíthet, a kormány azonban tisztában van azzal, hogy ennél jóval többen szorulnának segítségre.
Kármán András úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években sokkal több embert hagytak magára az előző kormányok, mint amennyinek most támogatást tudnak nyújtani. Hozzátette ugyanakkor, hogy a költségvetés helyzete jelentősen korlátozza a kormány mozgásterét.
A pénzügyminiszter bejegyzésében ismét élesen bírálta az előző kormány gazdaságpolitikáját. Állítása szerint a korábbi gazdasági modell kifulladt, a magyar gazdaság növekedése az elmúlt négy évben összesen az 1 százalékot sem érte el.
Kármán arra is felhívta a figyelmet, hogy a GDP-arányos költségvetési hiány és az államadósság egyaránt magasabb annál, mint amit az előző kormány kommunikált.
A tárcavezető szerint az állami szféra szinte valamennyi területén súlyos munkaerő- és forráshiány alakult ki, ezért egyszerre számos társadalmi csoport vár segítséget a kormánytól. Úgy véli, az előző kabinetek sem az érintettek bérezésével, sem a gazdaság hosszú távú stabilitásával nem foglalkoztak megfelelően.
A támogatásokat fokozatosan terjesztik ki
A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a TISZA-kormány kizárólag olyan intézkedéseket kíván bevezetni, amelyekhez kiszámítható költségvetési fedezetet tud biztosítani. Ennek megfelelően a támogatásokat fokozatosan, a rendelkezésre álló források figyelembevételével terjesztik ki.
Kármán András egyúttal felidézte, hogy a kormány az elmúlt öt hónapban több olyan intézkedést is hozott, amelyekkel a legsürgetőbb társadalmi és gazdasági problémákra igyekezett választ adni. Ezek között említette
- az iskolakezdési támogatást,
- valamint a vényköteles gyógyszerek
- és a tűzifa áfájának csökkentését.
Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt: a pénzügyminiszter egy október eleji nyilatkozatában kifejtette: a nyugdíjminimum emelése mellett az alacsonyabb nyugdíjakra külön sávos emelést vezetnek be. A számítás alapja a januári, szokásos emelés lesz: azt követően nézik meg, hogy az adott ellátás eléri-e a meghatározott összeghatárokat.
Akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak az összeget 120 ezer forintra emelik. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjaknál 12 ezer forintos, a 125 és 130 ezer forint közöttieknél 10 ezer forintos, a 130 és 135 ezer forint közöttieknél 8 ezer forintos, a 135 és 140 ezer forint közöttieknél pedig 6 ezer forintos emelés jön. A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjak esetében a TISZA-kormány 146 ezer forintra emeli az ellátást.
Kármán András a videóban azt hangsúlyozta, hogy a sávos rendszerben megmaradnak az egyes nyugdíjak közötti különbségek is, így a hosszabb szolgálati idő és a magasabb járulékfizetés továbbra is magasabb nyugdíjat eredményezhet.
A sávos emelés biztosítja az igazságosságot. Az ezután is meglévő különbségek szavatolják azt, hogy aki hosszabb ideig dolgozott, vagy aktív éveiben több járulékot fizetett, az magasabb nyugdíjra legyen jogosult – közölte a pénzügyminiszter.