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Alaposan felborul a megszokott rend a nyugdíjaknál decemberben – erre készüljenek a nyugdíjasok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A karácsonyi kiadások fedezésében segítséget jelenthet, hogy a megszokottnál jóval korábban érkezik a decemberi nyugdíj. Az előrehozott kifizetésnek azonban van egy árnyoldala is: a következő, januári nyugdíjutalásig a szokásosnál hosszabb idő telik el. Érdemes ezért előre megtervezni az ünnepi költéseket és az év eleji kiadásokat.
VG
2026.10.28, 07:51
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A Magyar Államkincstár 2026-os folyósítási naptára szerint novemberben még a megszokott időpontban érkezik a nyugdíj, decemberben viszont már a megszokottakhoz képest korábban, a hónap elején megkapják járandóságukat a bankszámlára utalást választó nyugdíjasok. A januári kifizetés várható időpontja alapján akár 41 nap is eltelhet a két utalás között.

nyugdíj Nyugdíjfolyósító igazgatóság
Decemberben a megszokottakhoz képest korábban érkezik a nyugdíj a bankszámlákra az ünnepek miatt
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Novemberben a megszokott időpontban érkezik a nyugdíj

A nyugdíjakat általában minden hónap 12-én utalják a bankszámlákra. Ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés rendszerint az azt megelőző utolsó munkanapon történik.

2026 novemberében nem lesz szükség ilyen módosításra: a Magyar Államkincstár folyósítási naptára szerint a novemberi nyugdíj november 12-én, csütörtökön érkezik meg a bankszámlákra.

Azonban az év utolsó hónapjában a szokásosnál jóval korábban utalják a nyugdíjakat – hívja fel a figyelmet a Délmagyar

A decemberi járandóságot 2026. december 2-án, szerdán folyósítják, vagyis tíz nappal korábban, mint a megszokott, hónap 12-i időpont.

Az előrehozott utalás jól jöhet a karácsony előtti időszakban, amikor a háztartások kiadásai általában megemelkednek. Az élelmiszerek, az ajándékok és az ünnepi készülődés mellett az év végi számlák is terhelhetik a családi költségvetést.

A korábbi kifizetés ugyanakkor tudatosabb tervezést igényelhet. A december elején megérkező nyugdíjnak ugyanis nemcsak az ünnepi időszakot, hanem a következő havi utalásig felmerülő kiadásokat is fedeznie kell.

Akár 41 nap is eltelhet a két utalás között

A jelenlegi menetrend alapján 2027. január 12-én, kedden érkezhet az új év első nyugdíja. Ezt az időpontot a Magyar Államkincstár egyelőre nem erősítette meg, így a januári dátum még várható időpontnak tekinthető. Januárban már az emelt összegű öregségi nyugdíjminumumra számíthatnak az érintettek.

Amennyiben viszont a kifizetések a tervek szerint alakulnak, a december 2-i és a január 12-i utalás között 41 nap telik el. Ez különösen azoknak jelenthet nehézséget, akik kizárólag a nyugdíjukból élnek, és havi kiadásaikat a megszokott folyósítási időponthoz igazítják.

A december elején érkező összegből ezért a karácsonyi bevásárlás és az ajándékok mellett a január első napjaiban esedékes élelmiszer-, gyógyszer- és rezsiköltségekre is érdemes félretenni. A hosszabb időszak miatt különösen fontos lehet, hogy az ünnepi költések ne merítsék ki teljesen a rendelkezésre álló összeget.

Nyugdíjutalás: ez a három fontos dátum

2026. november 12., csütörtök: a novemberi nyugdíj várható utalási napja.

2026. december 2., szerda: a decemberi nyugdíj előrehozott kifizetése.

2027. január 12., kedd: a januári nyugdíj várható érkezése (a Magyar Államkincstár még nem erősítette meg)

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