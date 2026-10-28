Alaposan felborul a megszokott rend a nyugdíjaknál decemberben – erre készüljenek a nyugdíjasok
A Magyar Államkincstár 2026-os folyósítási naptára szerint novemberben még a megszokott időpontban érkezik a nyugdíj, decemberben viszont már a megszokottakhoz képest korábban, a hónap elején megkapják járandóságukat a bankszámlára utalást választó nyugdíjasok. A januári kifizetés várható időpontja alapján akár 41 nap is eltelhet a két utalás között.
Novemberben a megszokott időpontban érkezik a nyugdíj
A nyugdíjakat általában minden hónap 12-én utalják a bankszámlákra. Ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés rendszerint az azt megelőző utolsó munkanapon történik.
2026 novemberében nem lesz szükség ilyen módosításra: a Magyar Államkincstár folyósítási naptára szerint a novemberi nyugdíj november 12-én, csütörtökön érkezik meg a bankszámlákra.
Azonban az év utolsó hónapjában a szokásosnál jóval korábban utalják a nyugdíjakat – hívja fel a figyelmet a Délmagyar.
A decemberi járandóságot 2026. december 2-án, szerdán folyósítják, vagyis tíz nappal korábban, mint a megszokott, hónap 12-i időpont.
Az előrehozott utalás jól jöhet a karácsony előtti időszakban, amikor a háztartások kiadásai általában megemelkednek. Az élelmiszerek, az ajándékok és az ünnepi készülődés mellett az év végi számlák is terhelhetik a családi költségvetést.
A korábbi kifizetés ugyanakkor tudatosabb tervezést igényelhet. A december elején megérkező nyugdíjnak ugyanis nemcsak az ünnepi időszakot, hanem a következő havi utalásig felmerülő kiadásokat is fedeznie kell.
Akár 41 nap is eltelhet a két utalás között
A jelenlegi menetrend alapján 2027. január 12-én, kedden érkezhet az új év első nyugdíja. Ezt az időpontot a Magyar Államkincstár egyelőre nem erősítette meg, így a januári dátum még várható időpontnak tekinthető. Januárban már az emelt összegű öregségi nyugdíjminumumra számíthatnak az érintettek.
Amennyiben viszont a kifizetések a tervek szerint alakulnak, a december 2-i és a január 12-i utalás között 41 nap telik el. Ez különösen azoknak jelenthet nehézséget, akik kizárólag a nyugdíjukból élnek, és havi kiadásaikat a megszokott folyósítási időponthoz igazítják.
A december elején érkező összegből ezért a karácsonyi bevásárlás és az ajándékok mellett a január első napjaiban esedékes élelmiszer-, gyógyszer- és rezsiköltségekre is érdemes félretenni. A hosszabb időszak miatt különösen fontos lehet, hogy az ünnepi költések ne merítsék ki teljesen a rendelkezésre álló összeget.
Nyugdíjutalás: ez a három fontos dátum
2026. november 12., csütörtök: a novemberi nyugdíj várható utalási napja.
2026. december 2., szerda: a decemberi nyugdíj előrehozott kifizetése.
2027. január 12., kedd: a januári nyugdíj várható érkezése (a Magyar Államkincstár még nem erősítette meg)