Alaposan felborul a megszokott rend a nyugdíjaknál decemberben – erre készüljenek a nyugdíjasok

A Magyar Államkincstár 2026-os folyósítási naptára szerint novemberben még a megszokott időpontban érkezik a nyugdíj, decemberben viszont már a megszokottakhoz képest korábban, a hónap elején megkapják járandóságukat a bankszámlára utalást választó nyugdíjasok. A januári kifizetés várható időpontja alapján akár 41 nap is eltelhet a két utalás között.

Decemberben a megszokottakhoz képest korábban érkezik a nyugdíj a bankszámlákra az ünnepek miatt

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Novemberben a megszokott időpontban érkezik a nyugdíj

A nyugdíjakat általában minden hónap 12-én utalják a bankszámlákra. Ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés rendszerint az azt megelőző utolsó munkanapon történik.

2026 novemberében nem lesz szükség ilyen módosításra: a Magyar Államkincstár folyósítási naptára szerint a novemberi nyugdíj november 12-én, csütörtökön érkezik meg a bankszámlákra.

Azonban az év utolsó hónapjában a szokásosnál jóval korábban utalják a nyugdíjakat – hívja fel a figyelmet a Délmagyar.

A decemberi járandóságot 2026. december 2-án, szerdán folyósítják, vagyis tíz nappal korábban, mint a megszokott, hónap 12-i időpont.

Az előrehozott utalás jól jöhet a karácsony előtti időszakban, amikor a háztartások kiadásai általában megemelkednek. Az élelmiszerek, az ajándékok és az ünnepi készülődés mellett az év végi számlák is terhelhetik a családi költségvetést.

A korábbi kifizetés ugyanakkor tudatosabb tervezést igényelhet. A december elején megérkező nyugdíjnak ugyanis nemcsak az ünnepi időszakot, hanem a következő havi utalásig felmerülő kiadásokat is fedeznie kell.

Akár 41 nap is eltelhet a két utalás között

A jelenlegi menetrend alapján 2027. január 12-én, kedden érkezhet az új év első nyugdíja. Ezt az időpontot a Magyar Államkincstár egyelőre nem erősítette meg, így a januári dátum még várható időpontnak tekinthető. Januárban már az emelt összegű öregségi nyugdíjminumumra számíthatnak az érintettek.

Amennyiben viszont a kifizetések a tervek szerint alakulnak, a december 2-i és a január 12-i utalás között 41 nap telik el. Ez különösen azoknak jelenthet nehézséget, akik kizárólag a nyugdíjukból élnek, és havi kiadásaikat a megszokott folyósítási időponthoz igazítják.