Hatalmasat ugrik a katások nyugdíja, de nem biztos, hogy elég lesz – forintosították a változást

Magyar Péter miniszterelnök október 6-án bejelentette a kata jelentős kibővítését. A tervek szerint 2027. január elsejétől ismét katázhatnának a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni. A Pénzügyminisztérium már társadalmi egyeztetésre bocsátotta a tervezetet. A szöveget október 14-ig lehet véleményezni, utána kerül a parlament elé, így a számok még változhatnak.

A nyugdíj szempontjából kedvezőbb lesz az új kata / Fotó: Shutterstock

A Bankmonitor legfrissebb elemzése felidézi, hogy ha ma valaki katás, akkor egy teljes évnyi munkája a nyugdíj összegénél nagyjából négy hónapnak számít – 40 év után így nagyjából 29 ezer forint nyugdíj jön ki. A Pénzügyminisztérium október 6-án közzétett tervezete szerint 2028-tól ez már egy teljes év lehet, vagyis így 40 év után már 170-180 ezer forint körüli nyugdíj jöhet ki.

Jelenleg a katás vállalkozók nyugdíja két számon múlik:

Az egyik az ellátási alap, vagyis azaz összeg, amelyet a rendszer a havi keresetnek tekint.

A másik a szolgálati idő, vagyis, hogy hány napot ismernek el ledolgozottként a nyugdíj kiszámításánál.

Egy főállású katás vállalkozó ellátási alapja havi 108 ezer forint. Ez 2022 óta nem változott, miközben a minimálbér 61 százalékkal emelkedett. A 2017-ben még a minimálbér 71 százalékát kitevő alap így mára a minimálbér 33 százalékára zsugorodott.

Forintban az alap 2022-ig még nőtt is. A havi 50 ezer forintos adó végig ugyanannyi maradt, közben viszont csökkentek a munkát terhelő járulékok. Ha ugyanazt az 50 ezer forintot egy alkalmazott bérének közterheként képzeljük el, alacsonyabb kulcsok mellett nagyobb fizetés jön ki belőle, és ez lett az új ellátási alap. A minimálbérrel viszont még így sem tudott lépést tartani.

A nyugdíj szempontjából nem volt főnyeremény a kata

A Bankmonitor szerint azonban itt jön a csapda. A nyugdíjtörvény 39. §-a szerint, ha a járulékalap a minimálbér alatt marad, a szolgálati időt arányosítva kell figyelembe venni a nyugdíj összegének kiszámításkor. Egy katás év így nagyjából 122 napot, vagyis négy hónapot ér. A jogosultsághoz szükséges 20 évbe viszont a teljes idő beszámít. A gond tehát nem az, hogy nem jár nyugdíj, hanem az, hogy alig jár valami.