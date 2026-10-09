Hatalmasat ugrik a katások nyugdíja, de nem biztos, hogy elég lesz – forintosították a változást
Magyar Péter miniszterelnök október 6-án bejelentette a kata jelentős kibővítését. A tervek szerint 2027. január elsejétől ismét katázhatnának a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni. A Pénzügyminisztérium már társadalmi egyeztetésre bocsátotta a tervezetet. A szöveget október 14-ig lehet véleményezni, utána kerül a parlament elé, így a számok még változhatnak.
A Bankmonitor legfrissebb elemzése felidézi, hogy ha ma valaki katás, akkor egy teljes évnyi munkája a nyugdíj összegénél nagyjából négy hónapnak számít – 40 év után így nagyjából 29 ezer forint nyugdíj jön ki. A Pénzügyminisztérium október 6-án közzétett tervezete szerint 2028-tól ez már egy teljes év lehet, vagyis így 40 év után már 170-180 ezer forint körüli nyugdíj jöhet ki.
Jelenleg a katás vállalkozók nyugdíja két számon múlik:
- Az egyik az ellátási alap, vagyis azaz összeg, amelyet a rendszer a havi keresetnek tekint.
- A másik a szolgálati idő, vagyis, hogy hány napot ismernek el ledolgozottként a nyugdíj kiszámításánál.
Egy főállású katás vállalkozó ellátási alapja havi 108 ezer forint. Ez 2022 óta nem változott, miközben a minimálbér 61 százalékkal emelkedett. A 2017-ben még a minimálbér 71 százalékát kitevő alap így mára a minimálbér 33 százalékára zsugorodott.
Forintban az alap 2022-ig még nőtt is. A havi 50 ezer forintos adó végig ugyanannyi maradt, közben viszont csökkentek a munkát terhelő járulékok. Ha ugyanazt az 50 ezer forintot egy alkalmazott bérének közterheként képzeljük el, alacsonyabb kulcsok mellett nagyobb fizetés jön ki belőle, és ez lett az új ellátási alap. A minimálbérrel viszont még így sem tudott lépést tartani.
A nyugdíj szempontjából nem volt főnyeremény a kata
A Bankmonitor szerint azonban itt jön a csapda. A nyugdíjtörvény 39. §-a szerint, ha a járulékalap a minimálbér alatt marad, a szolgálati időt arányosítva kell figyelembe venni a nyugdíj összegének kiszámításkor. Egy katás év így nagyjából 122 napot, vagyis négy hónapot ér. A jogosultsághoz szükséges 20 évbe viszont a teljes idő beszámít. A gond tehát nem az, hogy nem jár nyugdíj, hanem az, hogy alig jár valami.
Ez azért fontos, mert a szolgálati idő hossza is befolyásolja, hogy az életpályás átlagkereset mekkora része érkezik meg nyugdíjként. Természetesen minél hosszabb a szolgálati idő annál nagyobb lesz ez az arány. Márpedig a nyugdíj kiszámításánál figyelembe vett szolgálati időt a régi katásoknál csökkentett mértékben veszik figyelembe.
Az új kata jelentősen változtatna a nyugdíjakon. A Pénzügyminisztérium által benyújtott tervezet két lépcsőben emeli meg a főállású katás vállalkozók ellátási alapját:
- 2027-ben havi 317 ezer forint lesz,
- 2028-tól pedig mindig az adott évi minimálbér.
A nagy változás azonban nem az, hogy az alap a háromszorosára nő, hanem az, hogy 2028-tól eltűnik a szolgálati idő arányosításából eredő csapda. Ha az ellátási alap eléri a minimálbért, a Tny. 39. §-a már nem vágja meg a szolgálati időt, így egy katás év a nyugdíj összegének kiszámításánál is teljes évet ér, nem a mostani 122 napot.
2027 még átmeneti év. A 317 ezer forint még a 2026-os, 322 800 forintos minimálbérnél is kevesebb, így a mai szabályok szerint jövőre még az új katában is arányosítás jön. A mai minimálbérhez mérve egy év nagyjából 98 százalékot érne – a 2027-es minimálbér ismeretében ez valamivel kevesebb lesz. A tervezet erről külön nem rendelkezik.
A Bankmonitor kalkulációja szerint ha valaki 40 éven át fizetne katát a 2027-es szabályok alapján, akkor 170-180 ezer forint nyugdíjra számíthatna havonta. Ez hatszorosa a mai 29 ezer forintnak. (A számítás valorizáció és a szabályok későbbi változása nélkül készült.) Hozzátették, hogy egy ekkora állami nyugdíj azt jelentené, hogy a nyugdíjra és ellátásra jogosultak közel 70 százaléka jobban keresne nála. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2026 januárjában a mintegy 2,28 millió nyugdíjra és ellátásra jogossult közül nagyságrendileg 725 ezer fő kapott 180 ezer forintnál alacsonyabb ellátást.
Egy ideig párhuzamos fut a két kata
Aki 2026. december 31-én katás, 2028 végéig a mai szabályok szerint is maradhat – a tervezet ezt régi katának hívja. Itt a havi adó 2027-ben 75 ezer forint és 2028-ban 100 ezer forintra nő, az ellátási alap pedig 161 ezer forint , majd 215 ezer forintra. Ez is több a mostaninál, de a minimálbért egyik évben sem éri el, így az arányosítás marad. A mai minimálbérhez mérve egy év 2027-ben legfeljebb 182 napot, 2028-ban legfeljebb 243 napot érne – a minimálbér emelkedésével a valóságban valamivel kevesebbet.
Aki most is katás, az fontos döntés előtt áll. Ha csak magánszemélyeknek számláz, akkor a régi kata havi 25 ezer, évente 300 ezer forinttal olcsóbb. Cserébe a nyugdíj összegének kiszámításánál nem vesznek figyelembe fél évnyi munkát.
2028-ban azonban már nehezebb lesz a régi mellett érvelni. Az új katában ekkor a havi adó a 2027-es minimálbér 31,5 százaléka, vagyis egy kicsivel 100 ezer forint feletti összeg – csakhogy ott a teljes minimálbér után gyűlik a nyugdíj, a régiben 215 ezer forint után. 2029. január 1-jén a régi kata megszűnik: aki addig benne marad, automatikusan átkerül az újba, hacsak nem jelzi, hogy nem kéri.
A múltat viszont egyik változat sem írja át. A tervezet a jövőről szól, a már ledolgozott katás évek a saját akkori ellátási alapjukkal és arányukkal kerülnek a nyugdíjszámításba. Az elvesztett évek nem jönnek vissza, csak nem romlik tovább a helyzet.
Kellemetlen meglepetés a nyugdíjasoknak, nem erről volt szó: Kármán András ráfordulhat a 13. és 14. havi nyugdíj átalakítására is? Ez lett az időseknek tett tiszás ígéretekből
A választási kampányban még gyors és látványos életszínvonal-javulást ígért a nyugdíjasoknak a Tisza, októberre azonban kiderült, hogy több fontos vállalás végrehajtását is elhalasztották, más ígéreteknél pedig egyelőre időpont sincs. Nem indult el a Nyugdíjas SZÉP-kártya, várat magára a Férfi40 és az időskorúak járadékának megduplázása sem történt meg. Kármán András bejelentése után tovább tisztult a köd akörül, hogyan alakítja a Tisza – már kormányra kerülve – a magyar nyugdíjrendszert.
A pénzügyminiszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében már jóval visszafogottabban fogalmazott, mint április 12. előtt. Bejelentése szerint a jövő évi költségvetésben összesen 123 milliárd forintot különítenek el a nyugdíjak és egyes szociális ellátások emelésére.
„Soha nem látott nyugdíjemelést jelentettünk be: 28 500 forintról 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot, sávosan emeljük a kisnyugdíjakat, valamint emeljük az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is. Ez a TISZA-nyugdíjemelés” – sorolta a tárcavezető.