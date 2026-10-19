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Mire számíthatnak jövőre a nyugdíjasok: fordulat jöhet a nyugdíjrendszerben, a legkisebb járulékokhoz is hozzányúl a kormány

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Újabb támogatásokkal és a nyugdíjrendszer átalakításával számol a kormány a következő évben. A parlamentben ismertetett elképzelések között a kisnyugdíjasok helyzetének javítása is szerepel.
Nemes Tamás
2026.10.19, 17:10
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Jelentős változtatásokat helyezett kilátásba Magyar Péter a nyugdíjasok támogatásában a jövő évi költségvetés ismertetésekor. A tervek a legkisebb ellátások emelésétől az új juttatások bevezetéséig több területet is érintenek.

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A nyugdíjasokat érintő intézkedések is hangsúlyos helyet kaptak a kormány 2027-es költségvetési terveiben / Fotó: Raketir / Shutterstock

A nyugdíjasok támogatása is fontos része Magyar Péter 2027-es költségvetési terveinek. A miniszterelnök a parlamentben, napirend előtti felszólalása során ismertette a következő évre vonatkozó elképzeléseket, amelyek a legkisebb ellátásból élők helyzetétől az időseknek szánt új juttatásokig több területet érintenek.

A Tisza-kormány a nyugdíjrendszerhez is hozzányúl

A bejelentések egyik legjelentősebb eleme a minimálnyugdíj emelése: a jelenlegi 28 500 forintos összeget 120 ezer forintra növelnék 2027. január 1-jétől. A kormányfő közlése szerint a változtatás 455 ezer kisnyugdíjast érinthet. A tervek a legalacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatását is célozzák, de az ismertetésből nem derült ki, pontosan milyen sávok szerint emelnék a többi alacsony összegű ellátást.

A 13. havi nyugdíj megmaradna, emellett 2027-ben kifizetnék a 14. havi nyugdíj első heti részletét is. A további részletek kifizetésének menetrendjéről nem közöltek pontos információkat. 

Az időskorúak járadéka szintén a tervezett változtatások közé került: ezt az ellátást megdupláznák. A bejelentésből azonban nem derült ki, hány embert érintene az emelés, és annak mekkora lenne a költségvetési hatása.

A kormány egy új, kifejezetten az időseknek szánt juttatást is bevezetne. 

A nyugdíjas SZÉP-kártya 2027-ben indulna, majd négy év alatt, fokozatosan terjesztenék ki, több mint kétmillió emberre. A tervek szerint a kártyán kapott összeget gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre lehetne fordítani. A program finanszírozására 90 milliárd forinttal több forrást szánnának.

A nyugdíjakkal kapcsolatos intézkedések a 2027-es költségvetés egészének részeként hangzottak el. Magyar Péter a parlamenti ismertetésben a gazdasági és társadalmi intézkedések mellett a költségvetési hiány mérséklését is célként jelölte meg: a kormány 2027-re a GDP 4,9 százalékára csökkentené a hiányt a 2026-ra várt 7,5 százalékról. A nyugdíjrendszer kibővítése és a Tisza-kormány egyéb most bejelentett programja mellett azonban kérdéses, hogy ez a cél mennyire reális.

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Magyar Péter napirend előtti felszólalásban ismertette a 2027-es költségvetés tervezetét . A kormányfő bejelentéseiből kiderült, hogy a közszféra több ágazatában is béremelésre lehet számítani, azonban nem minden a kampányígéreteknek megfelelően valósul meg. Mindeközben egy bizonyos csoport már tömeges felmondási hullámot helyezett kilátásba.

 

 

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