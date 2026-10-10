Olimpia 2036: kiszivárgott a budapesti rendezés mesterterve – ezt küldték el a NOB-nak

Összesen hét ország, köztük Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiai és paralimpiai játékokra a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) keddi tájékoztatása szerint. A budapesti központú rendezés mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a lehetőség iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október vége.

A párizsi olimpia több szempontból követendő példa a budapesti rendezés számára / Fotó: Shutterstock

A HVG cikke felidézte, hogy Karácsony Gergely még 2024 novemberében bejelentette azt, hogy eleget tesz a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Magyar Paralimpiai Bizottság felkérésének, és főpolgármesterként bekapcsolódik egy majdani budapesti olimpia megrendezésére irányuló gondolkodásba. Akkor arról beszélt, hogy idén szeptember 30-ig kell elkészíteni és társadalmi vitára bocsátani egy részletes és nyilvános, a városfejlesztési terveket is tartalmazó megvalósíthatósági jelentést. Ez azért nem jelent meg mostanáig, mert a NOB a vendéglátó kiválasztására szolgáló folyamat első szakaszát, az úgynevezett tájékozódási folyamatot (Continuous dialouge) 2027 márciusáig meghosszabbította.

A lap a mostani bejelentésről mind a MOB-ot, mind a fővárost megkérdezte, hogy még a kormányváltás előtt vagy már azután, az Orbán-, illetve a Tisza-kormány tudtával adták-e le a jelzést a játékok 2036-os megrendezésének szándékáról. Ez azért is érdekes kérdés, mert korábbi kommunikációjukban még nem szerepelt pontos évszám, az eredeti, Karácsonynak tett javaslatukban az volt olvasható: azért lépnének be a tájékozódási folyamatba, hogy megtudják, „Budapesten, Magyarországon a 21. század második harmadában” megrendezhető-e – különféle szempontok teljesülése mellett – az olimpia.

A MOB elnöke, Gyulay Zsolt korábban többször is úgy nyilatkozott, hogy Magyarországnak 2036-ban lehet a legnagyobb esélye a rendezésére, azt követően ugyanis nagyobb lesz az európai konkurencia. A HVG mindkét helyről azt a választ kapta, hogy a szándék már két éve ismert, a mostani bejelentés lényege mindössze annyi, hogy azt komolyan is veszi a nemzetközi testület.