Olimpia 2036: kiszivárgott a budapesti rendezés mesterterve – ezt küldték el a NOB-nak
Összesen hét ország, köztük Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiai és paralimpiai játékokra a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) keddi tájékoztatása szerint. A budapesti központú rendezés mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a lehetőség iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október vége.
A HVG cikke felidézte, hogy Karácsony Gergely még 2024 novemberében bejelentette azt, hogy eleget tesz a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Magyar Paralimpiai Bizottság felkérésének, és főpolgármesterként bekapcsolódik egy majdani budapesti olimpia megrendezésére irányuló gondolkodásba. Akkor arról beszélt, hogy idén szeptember 30-ig kell elkészíteni és társadalmi vitára bocsátani egy részletes és nyilvános, a városfejlesztési terveket is tartalmazó megvalósíthatósági jelentést. Ez azért nem jelent meg mostanáig, mert a NOB a vendéglátó kiválasztására szolgáló folyamat első szakaszát, az úgynevezett tájékozódási folyamatot (Continuous dialouge) 2027 márciusáig meghosszabbította.
A lap a mostani bejelentésről mind a MOB-ot, mind a fővárost megkérdezte, hogy még a kormányváltás előtt vagy már azután, az Orbán-, illetve a Tisza-kormány tudtával adták-e le a jelzést a játékok 2036-os megrendezésének szándékáról. Ez azért is érdekes kérdés, mert korábbi kommunikációjukban még nem szerepelt pontos évszám, az eredeti, Karácsonynak tett javaslatukban az volt olvasható: azért lépnének be a tájékozódási folyamatba, hogy megtudják, „Budapesten, Magyarországon a 21. század második harmadában” megrendezhető-e – különféle szempontok teljesülése mellett – az olimpia.
A MOB elnöke, Gyulay Zsolt korábban többször is úgy nyilatkozott, hogy Magyarországnak 2036-ban lehet a legnagyobb esélye a rendezésére, azt követően ugyanis nagyobb lesz az európai konkurencia. A HVG mindkét helyről azt a választ kapta, hogy a szándék már két éve ismert, a mostani bejelentés lényege mindössze annyi, hogy azt komolyan is veszi a nemzetközi testület.
Az régóta ismert volt, hogy az előző miniszterelnök, Orbán Viktor nem tett le 2017-ben meghiúsult álmáról, az olimpiarendezésről. Részben ennek érdekében folytatódott azt követően is a sportinfrastruktúra nagy léptékű fejlesztése, és szervezett Magyarország számos nemzetközi sporteseményt, több világbajnokság és Európa-bajnokságot. A legutóbbi eseményen, az atlétikai Világdöntőn azonban már nem Orbán Viktor, hanem Magyar Péter vett részt miniszterelnökként.
A lap felidézte, hogy ennek a folyamatnak a része volt az is, hogy a tagok sorából kiöregedett Schmitt Pál után nem egy másik sportoló, hanem Fürjes Balázs, a Fidesz-kormány korábbi Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára lett a NOB magyar tagjelöltje, akit 2023 őszén be is választottak a testületbe. Arról, hogy az akkori kormány és a főváros a háttérben tárgyalásokat kezdett egy esetleges olimpiarendezésről, még a párizsi játékok kezdete előtt, 2024 júniusának végén számolt be a VSquare hírlevele. Ezt követte aztán Karácsony Gergely őszi bejelentése a tájékozódás megkezdéséről.
A HVG-hez nemrég több olyan anyag is eljutott, amelyek a MOB-nak és a fővárosnak a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal folytatott párbeszédéhez készültek, idén márciusi és áprilisi keltezésűek. Ezek egyike az úgynevezett mesterterv (Budapest Olympic Masterplan) márciusi – tehát még a Tisza győzelmét hozó választás előtt elkészült – frissítése, amelyből már egyértelműen látszik, hogy a cél a 2036-os olimpia rendezési jogának megszerzése, és amely nagy vonalakban bemutatja a tervezett magyarországi helyszíneket, valamint felvázolja, hol szükséges határon túli segítséget igénybe venni.
A dokumentumban – a NOB elvárásainak megfelelően – alapvetésként kezelik, hogy
- maximálisan kihasználnák a meglévő, világszínvonalú budapesti létesítményeket,
- ha nincs rendelkezésre álló létesítmény, vagy nem illeszthető be az olimpiai örökségbe – vagyis olyasmit kellene építeni, ami később nem válik a vendéglátó hasznára –, ideiglenes helyszínt alakítanának ki,
- vagy a régión belül meglévőket vonnák be,
- a régiós helyszíneken olimpiai „központokat” hoznának létre, hogy a „faluélményt” az ott elhelyezett sportolók is átélhessék,
- Budapest és a régió ikonikus történelmi helyszíneit is felhasználnák a rendezés során.
- Vagyis a város szövetébe ágyaznák az eseményt, ahogyan azt a párizsi szervezők is tették.
A cikk megjelenése után a Magyar Olimpiai Bizottság a lapnak küldött válaszában elismerte a dokumentum hitelességét.
Kiszámolták, hogy mennyibe kerülne most Magyarországnak az olimpia megrendezése
Az InfoStart a magyar esélyekről és a tervezhető költségekről Szabados Gábor sportközgazdászt kérdezte. A szakember szerint hazánk esélyeit illetően nagyon nehéz bármit is mondani, ám az egyértelmű, hogy a riválisok rettenetesen erősek, hiszen csupa olyan országról van szó, amelyek nálunk vagy gazdaságilag, népességileg, területileg minden szempontból egyértelműen nagyobb, vagy olyan anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, amivel mi nem, vagy a kettő együtt. Szabados Gábor szerint Magyarországnak és Budapestnek rengeteget kellene ahhoz dolgoznia és fejlesztenie, hogy egy olimpiára készen álljon. Ez vonatkozik a sportlétesítményekre is, de különösen a kiegészítő infrastruktúrában nagyon komoly fejlesztésre lenne szükség.
Az anyagiakat illetően Szabados Gábor egyetért azokkal a becslésekkel, hogy egy olimpia megrendezése 4000-5000 milliárd forintnyi összegbe is kerülhet, de Magyarország esetében, figyelembe véve, hogy milyen infrastrukturális fejlesztésekre lenne szükség, ez annak minimum a duplája lenne, vagyis reálisan inkább 10 ezer milliárd forint.