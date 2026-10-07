Olimpia 2036: kiszámolták, hogy mennyibe kerülne most Magyarországnak a rendezés

Összesen hét ország, köztük Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiai és paralimpiai játékokra. A budapesti központú rendezés mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a lehetőség iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október vége.

Magyarország is jelentkezett a 2036-os olimpia megrendezésére / Fotó: Shutterstock

Az InfoStart a magyar esélyekről és a tervezhető költségekről Szabados Gábor sportközgazdászt kérdezte. A szakember szerint hazánk esélyeit illetően nagyon nehéz bármit is mondani, ám az egyértelmű, hogy a riválisok rettenetesen erősek, hiszen csupa olyan országról van szó, amelyek nálunk vagy gazdaságilag, népességileg, területileg minden szempontból egyértelműen nagyobb, vagy olyan anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, amivel mi nem, vagy a kettő együtt. Szabados Gábor szerint Magyarországnak és Budapestnek rengeteget kellene ahhoz dolgoznia és fejlesztenie, hogy egy olimpiára készen álljon. Ez vonatkozik a sportlétesítményekre is, de különösen a kiegészítő infrastruktúrában nagyon komoly fejlesztésre lenne szükség.

Nem esélytelen az olimpiarendezés

Ugyanakkor a sportközgazdász szerint egyértelműen növeli a magyar pályázat iránti bizalmat, hogy az elmúlt 10-20 évben rengeteg kiemelt eseménynek adott otthon Budapest.

„Tehát az, hogy meg tudjuk csinálni, az nem is kérdéses, korábban is voltak olyan sporteseményeink, rendeztünk sikeresen úszó és atlétikai világbajnokságot is úgy, hogy a felhasznált sporteseményekből még semmi nem volt, amikor már elnyertük a rendezési jogot, tehát ilyen szempontból egy nagyon komoly kreditünk van a nemzetközi sportéletben” – magyarázta.

Szabados Gábor szerint egy esetleges magyar rendezés mellett szólhat az is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Agenda 2020 reformprogramjának elvei is pont abba az irányba mutatnak, hogy hogy olyan országok is rendezhessenek olimpiát, amelyek nem a legnagyobb országok közé tartoznak. Ehhez számos engedményt tett a NOB a helyszínek felhasználása érdekében. Már a párizsi olimpián is láthattuk, hogy több versenyhelyszín nem a francia fővárosban volt, amit a korábbi ötkarikás játékokon még nem lehetett megtenni. Vagyis akár Budapest és Magyarország előnyére is válhat, hogyha a NOB tényleg szeretne egyszer egy kisebb országnak lehetőséget adni, de olyan riválisok vannak mellettünk, akikkel még ezekkel együtt is nagyon nehéz felvenni a versenyt.