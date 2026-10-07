Deviza
EUR/HUF366,43 +0,37% USD/HUF326,37 +0,59% GBP/HUF432,53 +0,48% CHF/HUF392,16 +0,59% PLN/HUF83,72 +0,21% RON/HUF68,51 +0,33% CZK/HUF15 +0,29% EUR/HUF366,43 +0,37% USD/HUF326,37 +0,59% GBP/HUF432,53 +0,48% CHF/HUF392,16 +0,59% PLN/HUF83,72 +0,21% RON/HUF68,51 +0,33% CZK/HUF15 +0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 682,55 +1,28% MTELEKOM2 572 -0,23% MOL5 055 +1,51% OTP41 470 +1,89% RICHTER12 370 +0,57% OPUS268 +2,49% ANY6 300 +1,12% AUTOWALLIS120 -0,41% WABERERS4 320 +0,47% BUMIX9 179,75 +0,26% CETOP4 915,6 +1,23% CETOP NTR3 176,55 +1,23% BUX143 682,55 +1,28% MTELEKOM2 572 -0,23% MOL5 055 +1,51% OTP41 470 +1,89% RICHTER12 370 +0,57% OPUS268 +2,49% ANY6 300 +1,12% AUTOWALLIS120 -0,41% WABERERS4 320 +0,47% BUMIX9 179,75 +0,26% CETOP4 915,6 +1,23% CETOP NTR3 176,55 +1,23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Olimpia 2036: kiszámolták, hogy mennyibe kerülne most Magyarországnak a rendezés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarország mellett hat másik ország is megrendezné a 2036-as ötkarikás játékokat. Szabados Gábor sportközgazdász kiszámolta, mennyibe kerülne az olimpiarendezés.
VG
2026.10.07, 07:08
Szóljon hozzá!

Összesen hét ország, köztük Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiai és paralimpiai játékokra. A budapesti központú rendezés mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a lehetőség iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október vége.

Olympic,Rings,Monument,In,Green,Park,Landscape.,London,,Uk,,1 olimpia
Magyarország is jelentkezett a 2036-os olimpia megrendezésére / Fotó: Shutterstock

Az InfoStart a magyar esélyekről és a tervezhető költségekről Szabados Gábor sportközgazdászt kérdezte. A szakember szerint hazánk esélyeit illetően nagyon nehéz bármit is mondani, ám az egyértelmű, hogy a riválisok rettenetesen erősek, hiszen csupa olyan országról van szó, amelyek nálunk vagy gazdaságilag, népességileg, területileg minden szempontból egyértelműen nagyobb, vagy olyan anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, amivel mi nem, vagy a kettő együtt. Szabados Gábor szerint Magyarországnak és Budapestnek rengeteget kellene ahhoz dolgoznia és fejlesztenie, hogy egy olimpiára készen álljon. Ez vonatkozik a sportlétesítményekre is, de különösen a kiegészítő infrastruktúrában nagyon komoly fejlesztésre lenne szükség.

Nem esélytelen az olimpiarendezés

Ugyanakkor a sportközgazdász szerint egyértelműen növeli a magyar pályázat iránti bizalmat, hogy az elmúlt 10-20 évben rengeteg kiemelt eseménynek adott otthon Budapest.

„Tehát az, hogy meg tudjuk csinálni, az nem is kérdéses, korábban is voltak olyan sporteseményeink, rendeztünk sikeresen úszó és atlétikai világbajnokságot is úgy, hogy a felhasznált sporteseményekből még semmi nem volt, amikor már elnyertük a rendezési jogot, tehát ilyen szempontból egy nagyon komoly kreditünk van a nemzetközi sportéletben” – magyarázta.

Szabados Gábor szerint egy esetleges magyar rendezés mellett szólhat az is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Agenda 2020 reformprogramjának elvei is pont abba az irányba mutatnak, hogy hogy olyan országok is rendezhessenek olimpiát, amelyek nem a legnagyobb országok közé tartoznak. Ehhez számos engedményt tett a NOB a helyszínek felhasználása érdekében. Már a párizsi olimpián is láthattuk, hogy több versenyhelyszín nem a francia fővárosban volt, amit a korábbi ötkarikás játékokon még nem lehetett megtenni. Vagyis akár Budapest és Magyarország előnyére is válhat, hogyha a NOB tényleg szeretne egyszer egy kisebb országnak lehetőséget adni, de olyan riválisok vannak mellettünk, akikkel még ezekkel együtt is nagyon nehéz felvenni a versenyt.

Komoly költségei lesznek az ötkarikás játékoknak

Az anyagiakat illetően Szabados Gábor egyetért azokkal a becslésekkel, hogy egy olimpia megrendezése 4000-5000 milliárd forintnyi összegbe is kerülhet, de Magyarország esetében, figyelembe véve, hogy milyen infrastrukturális fejlesztésekre lenne szükség, ez annak minimum a duplája lenne, vagyis reálisan inkább 10 ezer milliárd forint.

A megtérülést kapcsán kiemelte, hogy az elsődleges hozam az infrastruktúra hasznosítása lenne. „Nagyon sok mindent létre kellene hoznunk, nem is elsősorban sportlétesítményeket, bár azokat is, de ennél jóval nagyobb fejlesztés, jóval nagyobb költség és jóval nagyobb munka a kiegészítő infrastruktúrának a fejlesztése, tehát közlekedési és egyéb infrastruktúrának a fejlesztése akár szállodai szobák és más fejlesztések; ez viszont mind olyan, amelyet Budapest és Magyarország az olimpia után a saját hasznára tudna fordítani és tudna hasznosítani. Ez lenne igazából a legnagyobb megtérülése egy olimpiai rendezésnek” – fejtette ki a sportközgazdász

A mérleg pozitív oldalára kerülnének az ideérkező látogatóknak a költései, bár ezt a szakértő szerint nem szabad túlbecsülni sem. „Nyilván a helyi vállalkozások számára egy olimpia nagyon komoly bevétel, de az ötkarikás játékok igazi haszna az elsősorban az infrastruktúrának az utóhasznosítása és a PR-hatásnak a hasznosítása” – zárta gondolatait Szabados Gábor.

Szóljon hozzá!
sportgazdaság
Budapest
olimpia
Szabados Gábor
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu