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Most már biztos: nem épül meg a nagy gyár Magyarországon, amit Orbán Viktorék annyira akartak – 55 milliárd forintot adtak volna rá, az egész beruházás átalakul

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Hosszú évek előkészítő munkálatai után végleg eldőlt az Orbán-kormány egyik legnagyobb gyógyszeripari projektjének sorsa. A Debreceni Egyetem sajtóérdeklődésre elárulta, hogy milyen jövőt szánnak a Nemzeti Oltóanyaggyár beruházásának.
VG
2026.10.06, 07:06
Frissítve: 2026.10.06, 07:21
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A Debreceni Egyetem (DE) az Mfor megkeresésére elárulta, mi történt a sokmilliárdos beruházással, és milyen jövőt szánnak a projektnek. Végül teljesen áthuzagolják az eredetileg Debrecenbe tervezett Nemzeti Oltóanyaggyár projektjét. 

gyár, oltóanyag
A Nemzeti Oltóanyaggyár projekt – néhány évnyi előkészítés, építészeti és technológiai tervezés, kutatás-fejlesztés és az építési elemek megvalósítása után – megváltozott – közölte a Debreceni Egyetem (DE) a beruházás kapcsán. / Fotó: KISS ANNAMARIE HAON / Haon.hu

A Debreceni Egyetem már 2024-ben kérte az oltóanyaggyár-beruházás átalakítását

A lap még május végén cikkezett arról, hogy a kormányváltás után új nevet kapott a Nemzeti Oltóanyaggyár Zrt., most pedig az is kiderült, mi áll az átalakulás hátterében. Az Mfor azt kérdezte a Debreceni Egyetemtől, hogy a beruházás keretében Covid- vagy influenza elleni vakcinák gyártását tervezik-e. Az intézmény sajtóközpontja válaszában közölte:

A Nemzeti Oltóanyaggyár projekt – néhány évnyi előkészítés, építészeti és technológiai tervezés, kutatás-fejlesztés és az építési elemek megvalósítása után – megváltozott.

Az egyetem tájékoztatása szerint az intézmény még 2024-ben kezdeményezte a projekt átalakítását. A hosszadalmas egyeztetések után végül módosították az állammal kötött projektszerződést. Ennek eredményeként a klasszikus gyárépítés kikerült a feladatok közül.

Az eredeti elképzelés helyett egy olyan tanüzemi egység fejlesztése lett a cél, amely az egyetem oktatási és kutatási tevékenységét szolgálja, egyúttal a gyógyszeripari innovációs ökoszisztéma részeként működik majd.

Az új koncepciót a korábban biztosított finanszírozási keretből valósítják meg, amely magában foglalja a már elkészült beruházási elemeket is, további finanszírozással ugyanakkor már nem számolnak.

A projekt új célja a hazai oltóanyaggyártás szakmai hátterét is megalapozó Gyógyszeripari Ökoszisztéma Központ létrehozása és fejlesztése. Az oltóanyag-tudásbázishoz kapcsolódó kutató- és tanüzemet 2030 végéig kell kialakítani a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara melletti területen.

Megszűnt a beruházás kiemelt státusza is

Az egyetem tájékoztatása szerint a központ több, részben már elkészült elemből áll. GINOP-forrásból megépült a Gyógyszerésztudományi Kar oktatási és laborépülete, valamint építészetileg elkészült a tabletták és kapszulák előállítására is alkalmas középüzem. Utóbbi technológiai fejlesztése jelenleg saját forrásból zajlik, és gyakorlati képzési helyszínként is szolgál majd.

Szintén elkészült a baktériumokkal és vírusokkal kapcsolatos kutatás-fejlesztésre, középüzemi gyártásra és gyakorlati képzésre alkalmas Pilot Laboratórium. A program része emellett a hazai oltóanyag-előállításhoz szükséges kutatás-fejlesztési és gyártástechnológiai tudás

  • megszerzése, 
  • fejlesztése 
  • és fenntartása.

A Debreceni Egyetem azt is közölte, hogy a fejlesztés nemzetgazdasági szempontból már nem minősül kiemelt jelentőségű beruházásnak. A korábbi Nemzeti Oltóanyaggyár helyett immár egy egyetemi oktatási, kutatási és innovációs fejlesztésről van szó.

A Gyógyszeripari Ökoszisztéma Központ egyes részei ugyanakkor már működnek. A 2024-ben átadott, 2100 négyzetméteres Pilot Laboratóriumban jelenleg is folynak kutatások. Többek között kórházi fertőzések elleni alkalmazásra szánt bakteriofágokat, vagyis baktériumokat elpusztító vírusokat fejlesztenek. A kutatási program már túljutott az alapkutatási szakaszon, a munka jelenleg a gyakorlati felhasználást célzó fejlesztések irányába halad.

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