Nyíltan szembeszegültek a polgármesterek a Tisza-kormánnyal: ott van köztük Karácsony Gergely és Cser-Palkovics András is – „nem fogadjuk el”

Megvitatta a kormány által az önkormányzati rendszert érintően tett eddigi nyilatkozatokat az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) Önkormányzati Oldala. Az Önkormányzati Oldal támogatja azt az eddigi kormányzati egyeztetéseken elhangzott gondolatot, hogy az önkormányzati strukturális változtatás kizárólag az új alkotmány keretében történik, melyben az országos önkormányzati érdekszövetségek tevőlegesen is részt kívánnak venni – derült ki a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Facebook-oldalára felkerült közös közleményből.

Közös álláspontot alakítottak ki az önkormányzatok / Fotó: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

„Ebből eredően nem támogatjuk a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában foglaltakkal ellentétes előrehozott általános önkormányzati választásokat és nem fogadjuk el a cikluskorlátozást, sem a demokratikus és legitim módon megválasztott képviselőtestületek, képviselők mandátumának megszüntetését. A választópolgárok közössége dönthesse el, hogy kik vezethessék az önkormányzatokat. Az alkotmányozási, és ezzel együtt a közjogi egyeztetés részét kell képeznie az önkormányzati feladatok és finanszírozás áttekintésének, az állami hatáskörök újragondolásával, a kormányzati decentralizációs törekvésekkel összhangban” – áll a kommünikében.

Kiemelték, hogy a 2027. évi központi költségvetés eddig megismert irányai azt mutatják, hogy ez az év lesz az első, amikor az önkormányzatok gazdasági pozíciója javul, melyet egy folyamat kezdeteként értékelnek, ami reményeik szerint 2028-2029. évek folyamán is folytatódik.

„Az országgyűlési választások óta az önkormányzatok közjogi pozíciója nem romlott, de pénzügyi stabilitásuk nem állt helyre. Ugyanakkor ez nem rendezi az önkormányzatok 2026. évi pénzügyi zárását, mellyel kapcsolatosan kormányzati támogatásra van szükség” – írták.

A szolidaritási adó továbbra is fontos téma önkormányzatoknak

Állápontjuk szerint a szolidaritási hozzájárulás mértékének 15 százalékos csökkentése az önkormányzati szektor számára akkor elfogadható, ha az minden települést egyformán érint és ezt a következő években további jelentős csökkentés követi. Úgy vélik, hogy az önkormányzati feladatfinanszírozás 64 milliárd forintos növekedése reálértéken csak akkor értelmezhető, ha ebbe nem kerül beszámításra a korábbi kötelező béremelések 2027. évi kompenzációja, és a feladatfinanszírozást is egységesen kell értelmezni.