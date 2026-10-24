Ma éjjel megáll az idő Magyarországon – egy dolgot szinte mindenki elfelejt az óra átállításakor, mire kell figyelni

Az idei őszi óraátállításra október 24-ről 25-re virradó éjszaka kerül sor. A legtöbb mobiltelefon és digitális eszköz automatikusan átáll a téli időszámításra, a hagyományos órákat azonban kézzel kell visszaállítani. Az átállás következtében vasárnap egy órával hosszabb lesz az éjszaka, ugyanakkor délutánonként korábban sötétedik majd.

Az óraátállítás mindig érinti az éjszakai vonat és buszjáratokat is/Fotó: SP-Photo / Shutterstock

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint elsősorban azoknak kell figyelniük, akik éjfél és hajnali 4 óra között utaznak. A vasúttársaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az óraátállítás önmagában nem jelent egyórás késést vagy kényszervárakozást, a menetrendeket ugyanis előre hozzáigazították az időszámítás változásához.

Nem minden vonat és busz ugyanazt az időt követi

A hajnali 2 és 3 óra között induló vonatok már a téli időszámítás szerint közlekednek. A nemzetközi járatok esetében azonban előfordulhat, hogy a szerelvények egy-egy állomáson hosszabb ideig várakoznak, hogy az új időszámítás szerinti menetrendhez igazodjanak. Magyarországon öt nemzetközi vonatot érint az átállás:

a Transcarpathia és a Ruthenia gyorsvonatok mindkét irányban a nyári időszámítás szerint közlekednek,

míg a Bécs felé tartó Dacia EuroCity már a téli időszámításhoz igazodik.

Az autóbuszoknál is különbségek lesznek. A Budapestről a környező településekre induló 300-as, 419-es, 599-es, 699-es, 729-es és 831-es éjszakai járatok a nyári időszámítás szerint indulnak, míg a 653-as, 1115-ös, 4428-as és 4620-as vidéki helyközi járatok már a téli időszámítást követik.

Szegeden a 91E, 92E és 93E jelzésű éjszakai buszok mindkét időszámítás szerint elindulnak 2 óra 15 perckor. Nyíregyházán a 900-as és 902-es járatok kizárólag a téli időszámítás szerint közlekednek, Dunaújvárosban pedig az 5-ös helyi járat indul először az új időszámítás szerint.

Meddig marad velünk az óraátállítás?

Az Európai Unióban évek óta napirenden van az évi kétszeri óraátállítás megszüntetése, de a tagállamok egyelőre nem jutottak megállapodásra a végleges időszámításról. Így továbbra is a megszokott rendszer marad érvényben. A következő óraátállítás 2027. március 28-án, vasárnap hajnalban lesz, amikor ismét egy órával előre kell állítani az órákat. Az éjszaka utazóknak a MÁV azt javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járatuk pontos menetrendjét.