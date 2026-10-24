Ma éjjel megáll az idő Magyarországon – egy dolgot szinte mindenki elfelejt az óra átállításakor, mire kell figyelni
Az idei őszi óraátállításra október 24-ről 25-re virradó éjszaka kerül sor. A legtöbb mobiltelefon és digitális eszköz automatikusan átáll a téli időszámításra, a hagyományos órákat azonban kézzel kell visszaállítani. Az átállás következtében vasárnap egy órával hosszabb lesz az éjszaka, ugyanakkor délutánonként korábban sötétedik majd.
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint elsősorban azoknak kell figyelniük, akik éjfél és hajnali 4 óra között utaznak. A vasúttársaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az óraátállítás önmagában nem jelent egyórás késést vagy kényszervárakozást, a menetrendeket ugyanis előre hozzáigazították az időszámítás változásához.
Nem minden vonat és busz ugyanazt az időt követi
A hajnali 2 és 3 óra között induló vonatok már a téli időszámítás szerint közlekednek. A nemzetközi járatok esetében azonban előfordulhat, hogy a szerelvények egy-egy állomáson hosszabb ideig várakoznak, hogy az új időszámítás szerinti menetrendhez igazodjanak. Magyarországon öt nemzetközi vonatot érint az átállás:
- a Transcarpathia és a Ruthenia gyorsvonatok mindkét irányban a nyári időszámítás szerint közlekednek,
- míg a Bécs felé tartó Dacia EuroCity már a téli időszámításhoz igazodik.
Az autóbuszoknál is különbségek lesznek. A Budapestről a környező településekre induló 300-as, 419-es, 599-es, 699-es, 729-es és 831-es éjszakai járatok a nyári időszámítás szerint indulnak, míg a 653-as, 1115-ös, 4428-as és 4620-as vidéki helyközi járatok már a téli időszámítást követik.
Szegeden a 91E, 92E és 93E jelzésű éjszakai buszok mindkét időszámítás szerint elindulnak 2 óra 15 perckor. Nyíregyházán a 900-as és 902-es járatok kizárólag a téli időszámítás szerint közlekednek, Dunaújvárosban pedig az 5-ös helyi járat indul először az új időszámítás szerint.
Meddig marad velünk az óraátállítás?
Az Európai Unióban évek óta napirenden van az évi kétszeri óraátállítás megszüntetése, de a tagállamok egyelőre nem jutottak megállapodásra a végleges időszámításról. Így továbbra is a megszokott rendszer marad érvényben. A következő óraátállítás 2027. március 28-án, vasárnap hajnalban lesz, amikor ismét egy órával előre kell állítani az órákat. Az éjszaka utazóknak a MÁV azt javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járatuk pontos menetrendjét.