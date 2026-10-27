Már lehet tudni: ezért mehetett igazából Orbán Anita Amerikába, mindennél fontosabb a Tisza-kormánynak, hogy fogadja Marco Rubio – még a megalázást is vállalniuk kell

A diplomáciában ritkán fordul elő, bár kétségtelenül nem példa nélküli, hogy egy ország első számú diplomatájának előre egyeztetett találkozóját lemondja az amerikai fél. Kaja Kallas az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője jutott hasonló sorsra 2025. februárjában, miután már megérkezett az amerikai fővárosba. Kallasnak végül nem sikerült találkoznia Rubioval, Orbán Anitának még van erre esélye, az ígéretek szerint a hét második felében. A találkozás azért is sürgős, mert két energetikai ügyben jár le hamarosan határidő.

Kedden egyelőre csak a az amerikai Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökség képviselőivel tárgyalt Orbán Anita külügyminiszter/Forrás: Orbán Anita Facebook oldala

Megérkezett Washingtonba Orbán Anita külügyminiszter, bár hétfőn még arról számolt be, hogy másnap amerikai kollégájával, Marco Rubióval tárgyal. A találkozó az amerikai külügyminisztérium előzetes programjában is szerepelt, a friss keddi napirendből azonban eltűnt. A magyar Külügyminisztérium az MTI-vel azt közölte, hogy az egyeztetést az amerikai fél kérésére a hét második felére halasztották, mivel Rubio kedden Donald Trump elnököt kíséri texasi útjára. A tárgyalás új, pontos időpontját egyelőre nem közölték.

Orbán Anita mindenesetre megkezdte washingtoni programját. A Facebookon arról posztolt, hogy elsőként az amerikai Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökség, a DFC képviselőivel tárgyalt lehetséges magyarországi energetikai és közlekedési beruházásokról. A külügyminiszter szerint a projektek az energiabiztonságot, a diverzifikációt és az infrastruktúra korszerűsítését szolgálhatják; de a konkrét fejlesztéseket nem nevezte meg.

A washingtoni út ugyanakkor két olyan, Magyarország számára kiemelten fontos energetikai ügyhöz is időben közel esik, amelyben amerikai döntésre kell várnia hazánknak:

A Molnak és a szerb NIS olajvállalatnak adott engedélyek október 30-án lejárnak,

novemberben pedig a magyar külügy korábbi közlése szerint az orosz energiaimportra kapott mentesség határideje is elérkezik.

A Rubio-találkozó napirendjét nem hozták nyilvánosságra, így egyelőre nem tudni, hogy a két ügy szóba kerül-e.

Kínos a várakozás, ebből kell jól kijönni Orbán Anita külügyminiszternek

A látogatásnak a gazdasági kérdéseken túl politikai jelentősége is van, hiszen a Tisza-kormány minisztere először tesz hivatalos látogatást az Egyesült Államokban.

Magyar Péter miniszterelnök számára rendkívül fontos, hogy megmutassa, Orbán Viktor legyőzése után ő is képes magas szintű kapcsolatot kialakítani a Trump-adminisztrációval. Erre eddig is sok energiát fordítottak információink szerint.

A kapcsolatépítés már a választás előtt elkezdődött. Marco Rubio februárban járt Budapesten, Orbán Viktor akkori miniszterelnökkel tárgyalt, és az amerikai kormány támogatásáról biztosította. Magyar Péter akkor úgy reagált, hogy az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóján is szívesen látnák az amerikai külügyminisztert, de addigra már „egy másik Orbán”, Orbán Anita fogadná.