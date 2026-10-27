Már lehet tudni: ezért mehetett igazából Orbán Anita Amerikába, mindennél fontosabb a Tisza-kormánynak, hogy fogadja Marco Rubio – még a megalázást is vállalniuk kell
A diplomáciában ritkán fordul elő, bár kétségtelenül nem példa nélküli, hogy egy ország első számú diplomatájának előre egyeztetett találkozóját lemondja az amerikai fél. Kaja Kallas az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője jutott hasonló sorsra 2025. februárjában, miután már megérkezett az amerikai fővárosba. Kallasnak végül nem sikerült találkoznia Rubioval, Orbán Anitának még van erre esélye, az ígéretek szerint a hét második felében. A találkozás azért is sürgős, mert két energetikai ügyben jár le hamarosan határidő.
Megérkezett Washingtonba Orbán Anita külügyminiszter, bár hétfőn még arról számolt be, hogy másnap amerikai kollégájával, Marco Rubióval tárgyal. A találkozó az amerikai külügyminisztérium előzetes programjában is szerepelt, a friss keddi napirendből azonban eltűnt. A magyar Külügyminisztérium az MTI-vel azt közölte, hogy az egyeztetést az amerikai fél kérésére a hét második felére halasztották, mivel Rubio kedden Donald Trump elnököt kíséri texasi útjára. A tárgyalás új, pontos időpontját egyelőre nem közölték.
Orbán Anita mindenesetre megkezdte washingtoni programját. A Facebookon arról posztolt, hogy elsőként az amerikai Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökség, a DFC képviselőivel tárgyalt lehetséges magyarországi energetikai és közlekedési beruházásokról. A külügyminiszter szerint a projektek az energiabiztonságot, a diverzifikációt és az infrastruktúra korszerűsítését szolgálhatják; de a konkrét fejlesztéseket nem nevezte meg.
A washingtoni út ugyanakkor két olyan, Magyarország számára kiemelten fontos energetikai ügyhöz is időben közel esik, amelyben amerikai döntésre kell várnia hazánknak:
- A Molnak és a szerb NIS olajvállalatnak adott engedélyek október 30-án lejárnak,
- novemberben pedig a magyar külügy korábbi közlése szerint az orosz energiaimportra kapott mentesség határideje is elérkezik.
A Rubio-találkozó napirendjét nem hozták nyilvánosságra, így egyelőre nem tudni, hogy a két ügy szóba kerül-e.
Kínos a várakozás, ebből kell jól kijönni Orbán Anita külügyminiszternek
A látogatásnak a gazdasági kérdéseken túl politikai jelentősége is van, hiszen a Tisza-kormány minisztere először tesz hivatalos látogatást az Egyesült Államokban.
Magyar Péter miniszterelnök számára rendkívül fontos, hogy megmutassa, Orbán Viktor legyőzése után ő is képes magas szintű kapcsolatot kialakítani a Trump-adminisztrációval. Erre eddig is sok energiát fordítottak információink szerint.
A kapcsolatépítés már a választás előtt elkezdődött. Marco Rubio februárban járt Budapesten, Orbán Viktor akkori miniszterelnökkel tárgyalt, és az amerikai kormány támogatásáról biztosította. Magyar Péter akkor úgy reagált, hogy az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóján is szívesen látnák az amerikai külügyminisztert, de addigra már „egy másik Orbán”, Orbán Anita fogadná.
Rubio végül nem vett részt az október 23-i ünnepségen, ahogy sok más vezető európai politikus sem, ahogy erről a Világgazdaság is beszámolt. Nem voltak itt a szomszédos országok, sem a V4 szövetségesek miniszterelnökei, távol maradt Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is. A külföldi delegációk többségét házelnökök, miniszterelnök-helyettesek, miniszterek és más tisztségviselők vezették. A kormányzati kommunikáció ellenére ez inkább komoly fiaskó, mint diplomáciai siker.
Orbán Anita szeptemberben az Indexnek arról beszélt, hogy az ENSZ-közgyűlés idején informálisan találkozott Rubióval, majd az amerikai külügyminiszter két helyettesével is egyeztetett. A megbeszéléseken egy későbbi kétoldalú találkozó előkészítéséről is szó volt. Ehhez képest kellemetlen kezdet, hogy a hétfőn bejelentett keddi tárgyalást máris át kellett ütemezni.
Amit Orbán Viktor elért, most meg kellene hosszabbítani
A washingtoni látogatás egyik lehetséges, bár egyelőre meg nem erősített tétje az orosz energiahordozók vásárlására kapott amerikai szankciómentesség sorsa lehet. A megállapodás Orbán Viktor és Donald Trump 2025. november 7-i találkozójához kapcsolódik. Az akkori miniszterelnök a tárgyalás után bejelentette: Magyarország mentességet kapott az amerikai szankciók alól, így folytatódhat az orosz olaj és földgáz beszerzése. Tegyük hozzá, három héttel később Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt Orbán, majd a diplomáciai sorozat december elején Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatódott Isztambulban. A három találkozót az energiaellátás kérdése is összekötötte.
Arról azonban hamar vita támadt, meddig érvényes az amerikai kedvezmény. Orbán Viktor időkorlát nélküli mentességről beszélt, washingtoni tisztviselők viszont a Reutersnek azt mondták: a megállapodás egy évre szól. Az egyéves időtartamot később Marco Rubio is megerősítette. Ez a határidő jár le hamarosan.
Az Index szeptemberben a Bloomberg nyomán arról számolt be, hogy a magyar Külügyminisztérium az amerikai féllel folytatott egyeztetésre hivatkozva 2026. november 21-ét jelölte meg a mentesség lejárataként.
Orbán Anita szeptember 24-én az Indexnek azt nyilatkozta, a mentesség Magyarországnak szól, nem Orbán Viktornak, a kormány a meghosszabbításán dolgozik. A Reuters az interjú alapján arról is beszámolt, hogy a külügyminiszter szerint a Molnak több időre van szüksége az energiaforrások diverzifikálásához szükséges technológiai átalakításokra. A tárgyalások tétje tehát nem kicsi, ha most lesznek a napokban, ha valamivel később.
Magyar Péter tavaly még drágállta az alkut
A tavalyi washingtoni megállapodás nem nyerte el az akkor is már hevesen kampányoló Magyar Péter tetszését. A Trump-Orbán-találkozó másnapján azt állította: a miniszterelnök 466 milliárd forint elköltését vállalta egyévnyi szankciómentességért cserébe. A tárgyalás egészét politikai színházként értékelte, és úgy vélte, a bejelentések az ország további eladósítását vetítik előre. A washingtoni látogatásról adott ítélete így szólt:
Nulla siker, nulla hitelesség, nulla felelősség.
Ezt kell most megugrania annak az Orbán Anitának, akiről már hetek óta azt pletykálják, fel akart a állni a bársonyszékből, és legszívesebben otthagyná a főnökét. Idén októberben Magyar Péter már miniszterelnökként beszélt a kedvezményről. A 444-nek adott interjúban azt fejtegette, hogy Donald Trump orosz dízelexportra vonatkozó megállapodása után nem volna logikus megtagadni Magyarországtól a mentesség legalább egyéves meghosszabbítását. A tavaly élesen bírált washingtoni csomag egyik elemének fenntartása tehát most már a Magyar-kormány célja.
A Mol szerb üzleténél már pénteken lejár a határidő
Van egy másik magyar érdekeltségű energetikai ügy is, amelyben amerikai döntésre kell várni. Ahogy a Világgazdaság is rendszeresen beszámolt a fejleményekről, Mol szeretné megszerezni a szerb NIS olajvállalat orosz kézben lévő többségi részesedését. A tervezett tranzakciót az amerikai szankciók miatt Washingtonnak is jóvá kell hagynia.
A Mol januárban közölte, hogy megállapodott az orosz Gazpromnyefttel egy keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek alapján megszerezné a NIS 56,15 százalékos részesedését. A tranzakció végrehajtásához az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatala, az OFAC és más illetékes hatóságok engedélye is szükséges. A jelenleg ismert engedély alapján a Mol október 30-ig folytathatja a felvásárlási tárgyalásokat. Ugyanezen a napon jár le a NIS külön működési engedélye is. A szerb vállalat október 24-én közölte, hogy kérte a hosszabbítást; az engedély többek között a pancsovai finomító működéséhez és a kőolajimporthoz szükséges. A tárgyalások állásáról közben eltérő hírek érkeztek. A szerb Forbes október elején kormányzati forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a Mol és az orosz tulajdonos közötti egyeztetések gyakorlatilag összeomlottak. A Mol erre azt közölte, a folyamat folytatódik.
Orbán Anita washingtoni útja így a két egymástól különálló energetikai ügy szempontjából is érzékeny időpontra esik. Hogy mikor fogadja őt Marco Rubio, és szóba kerülnek-e az asztalnál a közelgő határidők, és valóban sikerülnek-e a tárgyalások, az egyelőre nyitott kérdés.