Megszorítást jelentett be Orbán Anita a magyar külpolitikában: itt vannak a spórolási program részletei – elárulta, mennyi közpénzbe kerültek a külföldi útjai

A Külügyminisztérium a hatékonyság jegyében felülvizsgálta a korábbi évek központi igazgatási kiadásait, amihez képest a 2027-es ráfordítások jelentősen csökkenek majd − közölte Orbán Anita egy Facebook-bejegyzésben.

Orbán Anita / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A politikus szerint tárcája úgy érhet el jelentős megtakarítást, hogy csupán „szakmai észszerűsítés” történik, illetve olcsóbb utazási szolgálatatások vesznek igénybe.

Így spórol Orbán Anita

Orbán Anita arról számolt be, hogy a közdiplomáciai programok és a fejlesztési portfólió esetében összességében mintegy 30 százalékos megtakarítást ért el a tárca úgy, hogy nem szűnt meg egyetlen program sem. Kiderült az is, hogy a belföldi működést érintően közel 1,2 milliárd forintos megtakarítást jelent, hogy a miniszteri delegációs ideiglenes külföldi kiküldetések során a továbbiakban a tárca nem vesz igénybe egyedi légiközlekedési szolgáltatásokat, valamint a működési kiadások felülvizsgálata nyomán több szerződés is megszűnt vagy átalakult.

A külügyminiszter szerint a változás mértéke jelentős elődjéhez képest és példakánt hozta, hogy míg Szijjártó Péter 2025 májusa és októbere között több mint 960 millió forintot költött 37 utazásra, addig az idei év azonos időszakában a saját 23 útjának költsége 63 millió forint volt. Fontos különbség azonban, hogy a korábbi külgazdasági és külügyminiszter több helyen járt és útjai során számos Európán kívüli úticél is szerepel.

Szijjártó Péter és Orbán Anita útjai

A 2026-os politikai fordulatot követően a Tisza-kormány átalakította az állam strukturáját, a korábbi Külgazdasági és Külügyminisztériumból pedig Külügyminisztérium lett. Ez jelentős változás, mivel korábban

Szijjártó Péter egymaga volt felelős olyan szakterületekért, amelyen most több miniszter osztozik. A gazdaság irányítása jelenleg Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tárcájához tartozik.

Szijjártó Péter az Orbán Anita által vizsgált időszakban az alábbi Európán kívüli országokban járt:

Május 15. – Antalya, Törökország: Részvétel a NATO külügyminiszteri találkozóján, az ukrajnai háború és a szövetség védelmi kiadásainak megvitatása.

Május 27. – Jereván, Örményország: Tárgyalások az örmény–azeri békefolyamatról, valamint nukleáris energetikai és oktatási együttműködési megállapodások aláírása.

Május 28. – Jeruzsálem, Izrael: Egyeztetés az izraeli külügyminiszterrel a közel-keleti biztonsági helyzetről, a terrorizmus elleni fellépésről és a kétoldalú kapcsolatokról.

Június 4. – Mexikóváros, Mexikó: A magyar–mexikói kereskedelmi kapcsolatok bővítése, különösen a vízgazdálkodás, az élelmiszeripar és a gyógyszeripar területén.

Június 5. – San Salvador, Salvador: Tárgyalások a magyar vállalatok piacra lépéséről, elsősorban a gyógyszeripar és az építőipari digitalizáció területén.

Június 26. – Ankara, Törökország: Magyar–török gazdasági tárgyalások, a Török Áramlaton keresztüli földgázszállítások növelése és a Mol energetikai együttműködésének bővítése.

Július 23. – New York, Egyesült Államok: Részvétel az ENSZ Biztonsági Tanácsának közel-keleti vitáján, tárgyalás a regionális stabilitásról és gazdasági együttműködésről.

Szeptember 2–3. – Peking, Kína: Tárgyalások a kínai beruházások bővítéséről és a magyar–kínai gazdasági kapcsolatokról, valamint részvétel a második világháború lezárásának 80. évfordulójára rendezett katonai parádén.

Szeptember 17–18. – Tokió és Oszaka, Japán: Külügyminiszteri és gazdasági tárgyalások, nukleáris energetikai együttműködés, részvétel az Oszakai Világkiállításon és a magyar konzulátus megnyitása.

Szeptember 21–26. – New York, Egyesült Államok: Részvétel az ENSZ-közgyűlésen, kétoldalú diplomáciai és gazdasági egyeztetések, valamint a Genesys 20 milliárd forintos magyarországi beruházásának bejelentése.

Szeptember 28–29. – Dar es-Salaam, Tanzánia: Magyar diplomáciai képviselet megnyitása és megállapodás egy magyar technológiára épülő, mintegy 250 ezer embert érintő ivóvízellátási projektről.

Október 21–23. – Washington, Egyesült Államok: Tárgyalások Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a tervezett Trump–Putyin-találkozóról, valamint a magyar–amerikai energetikai és gazdasági együttműködés bővítéséről.

Október 31. – Szamarkand, Üzbegisztán: Részvétel az UNESCO közgyűlésén, valamint tárgyalások üzbég, azeri és georgiai partnerekkel, egyebek mellett a magyar nukleáris hűtéstechnológia üzbegisztáni alkalmazásáról.

Ezzel szemben Orbán Anita hivatalba lépése óta négy alkalommal járt hivatalos ügyekben Európán kívül. Júliusban részt vett az ankarai NATO-csúcson, szeptemberben a New York-i ENSZ-közgyűlésen, ahol kétoldalú egyeztetéseket folytatott. Szintén szeptemberben Torontóban a kanadai külügyminiszterrel egyeztetett az ukrajnai háborúról és az EU-Kanada szabadkereskedelmi megállapodás ratifikációjáról. Októberben pedig Ankarában Hakan Fidan török külügyminiszterrel tárgyalt energetikai, gazdasági és közlekedési témákról.