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Orbán Anita lemondási szándékáról ír a KözTér – belső konfliktusok szivárogtak ki a minisztériumból

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Két alkalommal is felmerülhetett Orbán Anita külügyminiszter távozása a kormányból – erről közölt részletes beszámolót a KözTér. A portál egy név nélkül megszólaló, állítása szerint a külügyi tárca működésére rálátó forrás információira hivatkozik.
VG
2026.10.21, 17:53
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Már a kormányalakítást követő hetekben komoly feszültség alakult ki Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter között. A KözTér értesülései szerint a tárcavezető először júniusban, majd augusztus végén is a lemondásra készült. A konfliktus hátterében a miniszterelnök vezetési stílusa, a külügyi személycserék és a minisztérium önállóságának korlátozása állhatott. Hivatalos forrásból nem erősítették meg az információt, de valószínűleg nagyobb a valóságtartalma, mint egy városi pletykának, mert elemzők is számos platformon beszéltek erről. 

Orbán Anita
           Feszültségek vannak Orbán Anita és Magyar Péter között/ Fotó: Greskovits Andras / Orbán Anita Facebook-oldala

A Köztér informátora szerint kétszer is fel akart állni a miniszter

Kétszer is a távozás küszöbére került Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes – írja a KözTér kedden megjelent cikkében. A portál egy álnéven publikáló, állítása szerint a Külügyminisztérium belső működését ismerő forrás beszámolóját közölte, amely részletesen ismerteti a Magyar Péter és Orbán Anita között kialakult konfliktusokat. A beszámoló szerint az első komoly összetűzés a miniszterelnök június 2-i berlini látogatásához kapcsolódott. A korábbi lengyelországi út szervezési problémái már feszültséget okoztak a delegáción belül, Berlinben pedig a helyzet tovább romlott. A forrás azt állítja, hogy Magyar Péter több alkalommal személyeskedő hangnemben beszélt külügyminiszterével, méghozzá a diplomáciai képviselet munkatársai előtt. Orbán Anita ezt követően azonnali lemondását helyezte kilátásba, a miniszterelnöknek azonban sikerült megakadályoznia a távozását.
 

Augusztusban ismét elmérgesedett a helyzet

A KözTér szerint a konfliktus augusztus 24-én újult ki, amikor Magyar Péter a misszióvezetői értekezletet követően magához rendelte a külügyminisztert. A beszámoló alapján a miniszterelnök elégedetlen volt a korábbi kormányzati szereplők elszámoltatásának ütemével, különösen a külügyi területen. Orbán Anita ezzel szemben a diplomáciai munka folytonosságát és szakmai szempontjait tartotta volna elsődlegesnek. A vita állítólag kiabálásig fajult, amelyet több minisztériumi alkalmazott is hallhatott. A portál forrása szerint Orbán Anita ekkor már nemcsak a lemondását, hanem az erről szóló sajtónyilatkozatot is előkészítette. A távozás azonban ezúttal is elmaradt.
 

Saját minisztériumában is korlátozhatták Orbán Anita mozgásterét

A beszámoló egyik legfontosabb állítása, hogy a külügyminiszter és Magyar Péter konfliktusa nem pusztán személyes természetű, hanem a minisztérium irányítását is érinti. A KözTér szerint Magyar Péter és Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter folyamatos ellenőrzést gyakorolt a külügyi kinevezések és felmentések felett. A külügyminiszter több személyi döntéssel sem értett egyet.

A helyzetet tovább élezhette Velkey György parlamenti államtitkár szerepének megerősödése. A portál szerint Magyar Péter augusztusban egyértelművé tette, hogy Velkey közvetlenül neki jelent, és az elszámoltatási ügyeket is ő irányítja. A beszámoló alapján Orbán Anita így több fontos döntési területen elveszíthette önállóságát, miközben a minisztérium politikai felelősségét továbbra is neki kellett viselnie. A cikk kitér arra is, hogy a külügyminiszter augusztus 25-én videóban jelentette be: feljelentést tett a korábbi kormányok lélegeztetőgép-beszerzései miatt. A KözTér forrása ezt a miniszterelnökkel folytatott előző napi konfliktussal hozza összefüggésbe.

A portál szerint Orbán Anita továbbra is a kormány tagja marad, de a miniszterelnökkel fennálló viszonya feszült. A szerző azt is állítja, hogy a kormánytagok távozását egy informális, egyéves szolgálati elvárás nehezítheti. A KözTér állításait egyelőre nem erősítették meg független források. A portál közlése szerint megkereste a Külügyminisztériumot, és annak válaszát később közli. 

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külügyminisztérium
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