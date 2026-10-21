Orbán Anita lemondási szándékáról ír a KözTér – belső konfliktusok szivárogtak ki a minisztériumból

Már a kormányalakítást követő hetekben komoly feszültség alakult ki Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter között. A KözTér értesülései szerint a tárcavezető először júniusban, majd augusztus végén is a lemondásra készült. A konfliktus hátterében a miniszterelnök vezetési stílusa, a külügyi személycserék és a minisztérium önállóságának korlátozása állhatott. Hivatalos forrásból nem erősítették meg az információt, de valószínűleg nagyobb a valóságtartalma, mint egy városi pletykának, mert elemzők is számos platformon beszéltek erről.

Feszültségek vannak Orbán Anita és Magyar Péter között/ Fotó: Greskovits Andras / Orbán Anita Facebook-oldala

A Köztér informátora szerint kétszer is fel akart állni a miniszter

Kétszer is a távozás küszöbére került Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes – írja a KözTér kedden megjelent cikkében. A portál egy álnéven publikáló, állítása szerint a Külügyminisztérium belső működését ismerő forrás beszámolóját közölte, amely részletesen ismerteti a Magyar Péter és Orbán Anita között kialakult konfliktusokat. A beszámoló szerint az első komoly összetűzés a miniszterelnök június 2-i berlini látogatásához kapcsolódott. A korábbi lengyelországi út szervezési problémái már feszültséget okoztak a delegáción belül, Berlinben pedig a helyzet tovább romlott. A forrás azt állítja, hogy Magyar Péter több alkalommal személyeskedő hangnemben beszélt külügyminiszterével, méghozzá a diplomáciai képviselet munkatársai előtt. Orbán Anita ezt követően azonnali lemondását helyezte kilátásba, a miniszterelnöknek azonban sikerült megakadályoznia a távozását.



Augusztusban ismét elmérgesedett a helyzet

A KözTér szerint a konfliktus augusztus 24-én újult ki, amikor Magyar Péter a misszióvezetői értekezletet követően magához rendelte a külügyminisztert. A beszámoló alapján a miniszterelnök elégedetlen volt a korábbi kormányzati szereplők elszámoltatásának ütemével, különösen a külügyi területen. Orbán Anita ezzel szemben a diplomáciai munka folytonosságát és szakmai szempontjait tartotta volna elsődlegesnek. A vita állítólag kiabálásig fajult, amelyet több minisztériumi alkalmazott is hallhatott. A portál forrása szerint Orbán Anita ekkor már nemcsak a lemondását, hanem az erről szóló sajtónyilatkozatot is előkészítette. A távozás azonban ezúttal is elmaradt.

