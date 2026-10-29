Rendkívüli: Orbán Anita végre megkapta a pontos időpontot, mikor tárgyalhat Marco Rubióval – hivatalos bejelentést tett az amerikai kormány csütörtök éjjel
Magyar idő szerint csütörtök éjjel felkerült az amerikai kormány hivatalos oldalára Orbán Anita és Marco Rubio hivatalos tárgyalásának pontos időpontja.
A magyar külügyminiszter két napja, keddtől várakozik Amerikában, hogy bejusson az amerikai külügyminiszterhez, aki az utolsó pillanatban mondta le az eredetileg október 27-re tervezett találkozójukat.
A minimum szokatlan és kellemetlen diplomáciai eset okait azóta is csak találgatni lehet. A hivatalos információ szerint Marco Rubio kampányesemények miatt – Amerika félidős választásra készül novemberben – visszakozott, és ennek lett elszenvedője a Tisza-kormány külügyminisztere. Amerikai kollégája ugyanis Texasban, majd Ohióban vett részt politikai rendezvényeken Trumpot támogatva.
Azt ugyanakkor sokan kétségbe vonják, hogy Rubio ne tudta volna előre, hogy ezek az események szerepelni fognak a naptárjában, és hogy váratlan programváltozásról lenne szó.
Mindenesetre Orbán Anita hétfőn nyilvánosságra hozta, hogy kedden tárgyalni fog vele, amiből egészen eddig semmi nem lett.
Aznap kora délután jelentette be a magyar külügy, hogy "Orbán Anita külügyminiszter keddre tervezett találkozója az Egyesült Államok külügyminiszterével a hét második felére halasztódott az amerikai fél kérésére, mivel Marco Rubio kedden Donald Trump elnököt kíséri texasi útján."
A magyar külügyminiszter a hirtelen jött holtidőt különböző köztes egyeztetésekkel töltötte ki. Így például az Egyesült Államok nemzetközi befektetési szervével, a Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökséggel (DFC), amellyel elmondása szerint konkrét magyarországi energetikai, közlekedési projektekről folytatott párbeszédet, amelyek potenciális befektetések lehetnek a DFC számára.
Ezen projektek Magyarország energiabiztonságát szolgálják és munkahelyeket teremtenek. Olyan hiánypótló fejlesztések valósulhatnak meg ezáltal, amelyek egyszerre szolgálják a diverzifikációs céljainkat, valamint az energetikai és közlekedési infrastruktúránk modernizációját – írta kedden a Facebook-oldalán.
Szerdán Francis Brooke amerikai pénzügyminiszter-helyettessel is tárgyalt Washingtonban.
Orbán Anita végre megkapta a pontos időpontot, mikor tárgyalhat Marco Rubióval
Az "előszobáztatásnak" viszont immáron vége, hivatalossá vált, mikor tárgyalhat Orbán Anita Marco Rubióval. Csütörtök éjjel ugyanis az amerikai kormány oldalára felkerült a találkozó pontos időpontja, illetve a teljes vontakozó program terve is.
Ebből az derült ki, hogy az amerikai külügyminiszter először megbeszélést folytat Elina Valtonen finn külügyminiszterrel a külügyminisztériumban, majd közösen részt vesznek a kritikus fontosságú ásványkincsekre vonatkozó keretmegállapodásról, valamint a technológiai jóléti egyezményről szóló egyetértési megállapodások aláírási ceremóniáján.
Ezt követően, ottani idő szerint 11 órakor, ami Magyarországon 16 órát jelent, Rubio külügyminiszter és Orbán Anita magyar külügyminiszter részt vesz
- az energetikai infrastruktúráról és a regionális energiabiztonságról,
- valamint a rendészeti együttműködésről
- és az információcseréről
szóló egyetértési megállapodások aláírási ceremóniáján a Washingtonban, a külügyminisztériumban. Ez a sajtó számára is nyilvános. Majd utána megtörténik, amire napok óta várunk:
délelőtt 11:15-kor, magyar idő szerint 16:15-kor Rubio találkozik Orbán Anita magyar külügyminiszterrel a külügyminisztériumban.
A sajtó nem vehet részt ezen a napirenden. Az is tudható, hogy Allison M. Hooker politikai ügyekért felelős államtitkár csatlakozik ehhez a megbeszéléséhez, ahogy Thomas D. Dinanno fegyverkorlátozási és nemzetközi biztonsági ügyekért felelős államtitkár is.
Ezzel tehát véget ért Orbán Anita amerikai kalváriája, bár a teljes képhez hozzátartozik, hogy Rubio programjában azt is feltüntetik, hogy a változtatás jogát fenntartják. Ha azonban nem történik újabb fordulat, a magyar külügyminiszter szűk fél nap múlva most már tényleg bejut az amerikai külügyminiszterhez.
Kérdés persze, hogy a történtek, mennyire nyomják rá a bélyegüket a találkozóra. Magyarország szempontjából kifejezetten fontos lenne, hogy a találkozó feszültségmentesen menjen le, hiszen rendkívüli fontosságú gazdasági kérdések lehetnek napirenden. Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.
Már lehet tudni: ezért mehetett igazából Orbán Anita Amerikába, mindennél fontosabb a Tisza-kormánynak, hogy fogadja Marco Rubio – még a megalázást is vállalniuk kell
A találkozónak komoly diplomáciai és presztízsértéke lenne a Magyar Péter vezette kormány számára, amelynek fontos célja, hogy az amerikai politikai elit legfelsőbb köreivel is közvetlen kapcsolatot építsen ki. A látogatás időzítése ráadásul különösen érzékeny, hiszen hamarosan lejárnak azok a fontos határidők, amelyek Orbán Viktor tavaly novemberi washingtoni tárgyalásaihoz kötődnek.