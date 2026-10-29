Rendkívüli: Orbán Anita végre megkapta a pontos időpontot, mikor tárgyalhat Marco Rubióval – hivatalos bejelentést tett az amerikai kormány csütörtök éjjel

Magyar idő szerint csütörtök éjjel felkerült az amerikai kormány hivatalos oldalára Orbán Anita és Marco Rubio hivatalos tárgyalásának pontos időpontja.

Orbán Anita végre megkapta a pontos időpontot, mikor tárgyalhat Marco Rubióval / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar külügyminiszter két napja, keddtől várakozik Amerikában, hogy bejusson az amerikai külügyminiszterhez, aki az utolsó pillanatban mondta le az eredetileg október 27-re tervezett találkozójukat.

A minimum szokatlan és kellemetlen diplomáciai eset okait azóta is csak találgatni lehet. A hivatalos információ szerint Marco Rubio kampányesemények miatt – Amerika félidős választásra készül novemberben – visszakozott, és ennek lett elszenvedője a Tisza-kormány külügyminisztere. Amerikai kollégája ugyanis Texasban, majd Ohióban vett részt politikai rendezvényeken Trumpot támogatva.

Azt ugyanakkor sokan kétségbe vonják, hogy Rubio ne tudta volna előre, hogy ezek az események szerepelni fognak a naptárjában, és hogy váratlan programváltozásról lenne szó.

Mindenesetre Orbán Anita hétfőn nyilvánosságra hozta, hogy kedden tárgyalni fog vele, amiből egészen eddig semmi nem lett.

Aznap kora délután jelentette be a magyar külügy, hogy "Orbán Anita külügyminiszter keddre tervezett találkozója az Egyesült Államok külügyminiszterével a hét második felére halasztódott az amerikai fél kérésére, mivel Marco Rubio kedden Donald Trump elnököt kíséri texasi útján."

A magyar külügyminiszter a hirtelen jött holtidőt különböző köztes egyeztetésekkel töltötte ki. Így például az Egyesült Államok nemzetközi befektetési szervével, a Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökséggel (DFC), amellyel elmondása szerint konkrét magyarországi energetikai, közlekedési projektekről folytatott párbeszédet, amelyek potenciális befektetések lehetnek a DFC számára.

Ezen projektek Magyarország energiabiztonságát szolgálják és munkahelyeket teremtenek. Olyan hiánypótló fejlesztések valósulhatnak meg ezáltal, amelyek egyszerre szolgálják a diverzifikációs céljainkat, valamint az energetikai és közlekedési infrastruktúránk modernizációját – írta kedden a Facebook-oldalán.