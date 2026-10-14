Hátrafele mutogat a magyarországi óriásvállalat: 20 milliárdra rúg a kifizetetlen tartozás, 16 ezer munkavállaló sorsa a tét – kiderült, felajánlják-e az államnak

Szerdán írt róla a Magya Hang, hogy a hazai és régiós szinten is meghatározó létesítményüzemeltetési és takarítási szektor piacvezetője komoly bajban van. A gazdasági társaság az októberi és a novemberi béreket tudja már csak kifizetni dolgozóinak, sőt, a magyar államnak is felajánlották a céget, igaz nem ingyen, ahogy azt tette Balásy Gyula cégeivel, hanem pénzért adták volna. Szerintük az Orbán-kormány miatt gyűlt fel többmilliárdos kintlévőségük.

Bár a közvélemény a NER-hez köti a B+N-t, ők pont az Orbán-kormányra mutogatnak. Fotó: Shutterstock

Kiválás, átalakulás – külföldi leány

A mai B+N Magyarország Kft., mielőtt kivált volna anyacégéből, még B+N Referencia Zrt-ként kapta meg az Orbán-kormány idején a hazai kórházak túlnyomó részének üzemeltetését, amibe beletartozik, hogy a cég végzi a kórházak takarítását, valamit a műszaki karbantartásban is részt vesz. A B+N a MÁV-nak is szerződött takarító partnere és több száz állami tulajdonban lévő épületben is végez feladatokat, emlékeztet rá a lap.

A cég az évek alatt több változáson ment át, ezért fontos látni, annak szerkezetét.

A B+N Referencia Zrt. vállalati struktúrája 2025. október 1-jével alakult át, amikor leválással létrejött a magyarországi operációért és a háttérfeladatokért felelős B+N Magyarország Kft.. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábban elnyert közbeszerzések és munkák kezelését a kft. vette át az anyacégtől. Maga a B+N Referencia Zrt. nem szűnt meg, hanem holdingtársaságként, LIWO FM Zrt. néven működik tovább a stratégiai irányításért felelősen. A nemzetközi szinten LIWO Group márkanév alatt futó cégcsoport jelenleg 9 európai országban van jelen, és globálisan közel 30 ezer munkavállalót foglalkoztat. Elsősorban a tulajdonosi összefonódások, a politikai kapcsolatok és a rendkívüli méretű állami megbízások miatt sorolja a közvélemény a NER-hez.

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Az Orbán-kormány 2023-ban úgy határozott, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság hatáskörébe utalja a hazai kórházak üzemeltetési feladatait, a főigazgatóság pedig végül a B+N Magyarország Kft.-t bízta meg ezzel a munkával. Az ügy különlegessége, hogy a döntést meghozó állami szerv egyik igazgatója korábban tizenkét éven keresztül a B+N-nél dolgozott üzletági igazgatóként.