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Hátrafele mutogat a magyarországi óriásvállalat: 20 milliárdra rúg a kifizetetlen tartozás, 16 ezer munkavállaló sorsa a tét – kiderült, felajánlják-e az államnak

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Húsz milliárd forintra rúg az állam kifizetetlen tartozása a B+N Magyarország Kft. felé, aki a kórházak és egészségügyi intézményit takarítását végzi itthon. A cégóriás több ezer embert foglalkoztat, és a sajtóhírekkel szemben bár tényleg nehéz gazdasági helyzetben van, nem ajánlotta fel az államnak, hogy vásárolja meg. Bár a közvélemény a NER-hez köti őket, ők pont az Orbán-kormányra mutogatnak.
Németh Tamás
2026.10.14, 15:04
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Szerdán írt róla a Magya Hang, hogy a hazai és régiós szinten is meghatározó létesítményüzemeltetési és takarítási szektor piacvezetője komoly bajban van. A gazdasági társaság az októberi és a novemberi béreket tudja már csak kifizetni dolgozóinak, sőt, a magyar államnak is felajánlották a céget, igaz nem ingyen, ahogy azt tette Balásy Gyula cégeivel, hanem pénzért adták volna. Szerintük az Orbán-kormány miatt gyűlt fel többmilliárdos kintlévőségük. 

Bár a közvélemény a NER-hez köti a B+N-t, ők pont az Orbán-kormányra mutogatnak
Bár a közvélemény a NER-hez köti a B+N-t, ők pont az Orbán-kormányra mutogatnak.  Fotó: Shutterstock

Kiválás, átalakulás – külföldi leány 

A mai B+N Magyarország Kft., mielőtt kivált volna anyacégéből, még B+N Referencia Zrt-ként kapta meg az Orbán-kormány idején a hazai kórházak túlnyomó részének üzemeltetését, amibe beletartozik, hogy a cég végzi a kórházak takarítását, valamit a műszaki karbantartásban is részt vesz. A B+N a MÁV-nak is szerződött takarító partnere és több száz állami tulajdonban lévő épületben is végez feladatokat, emlékeztet rá a lap. 

A cég az évek alatt több változáson ment át, ezért fontos látni, annak szerkezetét. 

A B+N Referencia Zrt. vállalati struktúrája 2025. október 1-jével alakult át, amikor leválással létrejött a magyarországi operációért és a háttérfeladatokért felelős B+N Magyarország Kft.. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábban elnyert közbeszerzések és munkák kezelését a kft. vette át az anyacégtől. Maga a B+N Referencia Zrt. nem szűnt meg, hanem holdingtársaságként, LIWO FM Zrt. néven működik tovább a stratégiai irányításért felelősen. A nemzetközi szinten LIWO Group márkanév alatt futó cégcsoport jelenleg 9 európai országban van jelen, és globálisan közel 30 ezer munkavállalót foglalkoztat. Elsősorban a tulajdonosi összefonódások, a politikai kapcsolatok és a rendkívüli méretű állami megbízások miatt sorolja a közvélemény a NER-hez. 

Az Orbán-kormányra mutogat a magyarországi óriásvállalat: 20 milliárdra rúg a kifizetetlen tartozás, 16 ezer munkavállaló sorsa a tét – kiderült, felajánlják-e az államnak 

Az Orbán-kormány 2023-ban úgy határozott, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság hatáskörébe utalja a hazai kórházak üzemeltetési feladatait, a főigazgatóság pedig végül a B+N Magyarország Kft.-t bízta meg ezzel a munkával. Az ügy különlegessége, hogy a döntést meghozó állami szerv egyik igazgatója korábban tizenkét éven keresztül a B+N-nél dolgozott üzletági igazgatóként.

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Mivel a lap információi szerint a cég pénzügyi nehézségei közvetlenül és súlyosan veszélyeztethetik a magyar egészségügyi intézmények mindennapi működését, ezért az Országos Kórházi Főigazgatósághoz fordultak, akik értesültek B+N Magyarország Kft. financiális nehézségeiről, ezért intézkedési javaslatot dolgozott ki az egészségügyi ellátás működési kockázatainak csökkentésére. Arra az esetre is készülnek továbbá, ha a társaság nem lenne képes ellátni a szerződésben vállalt feladatait, és a fenntartása alá tartozó intézmények üzemeltetését biztosítani fogja.

A cég közleményben reagált a lap állításaira, mint írták, pont a kormány az, aki ilyen helyzetbe hozta őket. Mint közölték, az áprilisi választások napjáig bezárólag közel 20 milliárd forint kifizetetlen tartozást halmozott fel a B+N Magyarország Kft. felé, javarészt az egészségügyi intézményekben elvégzett munkák ellenértékével kapcsolatban. Hozzátették: a választásokat követő hónapokban az új minisztériumok felállása és a KEF belső átalakulása miatt az adminisztrációs és pénzügyi folyamatok is belassultak, így ez a tartozás tovább nőtt. 

Mindezek együttesen valóban hatással voltak a cég működésére, de az a munkavállalói bérek kifizetését nem érintette. A tulajdonos döntése értelmében a bérek és járulékok kifizetése prioritás, azok mindig időben megtörténnek, függetlenül a megrendelői tartozások és adminisztratív fennakadások okozta átmeneti nehézségektől.

Közölték: a B+N Magyarország Kft. a kifizetések során tapasztalt fennakadások ellenére 

  • az elmúlt hónapokban is biztosította a szolgáltatást, 
  • az alkalmazottakat kifizette, és
  • a híresztelésekkel ellentétben nem ajánlották fel eladásra az államnak a céget, aminek működése stabil, és hosszútávon biztosított.

Kitértek arra is, a cég a problémát az új adminisztráció felé is jelezte, így az érintett állami szervek megkezdték a mindenkinek megfelelő megoldás kidolgozását. „A kölcsönösen felelősségteljes hozzáállásnak köszönhetően mára sikerült rendezni a problémák egy részét, és a KEF a fennálló tartozások rendezését a cég irányába megkezdte." – áll a közleményükben. 

Kilenc országban tart rendet a B+N

Az 1993-ban alapított, magyar tulajdonú B+N Referencia Zrt. Magyarország vezető teljes körű létesítményüzemeltetője. Több mint 15 ezer hazai munkavállalójával egyike a három legnagyobb magyarországi munkáltatónak. Az országban központi raktárbázisa, országos és régiós logisztikai rendszere van. A világ 9 országában, 28 ezer munkavállalóval működik.  

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