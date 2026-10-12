Megszólalt Orbán Viktor a külföldieknek átadott autópályáról és a Déli Körvasút leállításáról: "Én ezt már mind láttam, nem jövendőt mondok"
Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság gyengélkedése miatt a külföldi befektetők olcsóbban juthatnak hozzá hazai vállalkozásokhoz és eszközökhöz. A volt miniszterelnök a Bayer Show-ban az M6-os autópálya koncesszióját és a Déli Körvasút ügyét is felhozta, amikor a külföldi cégek térnyerésének veszélyeiről beszélt.
Orbán Viktor szerint ismét a külföldi vállalatok kerülhetnek előnybe a magyar gazdaságban, miközben a hazai cégek egyre kevesebb lehetőséghez jutnak. A volt miniszterelnök a Bayer Show vendégeként konkrét beruházásokkal és a korábbi kormányzati tapasztalatokkal indokolta aggodalmait, és a gazdaság állapotáról is kemény véleményt mondott.
A műsorban Bayer Zsolt felvetésére az M6-os autópálya koncesszióját hozta szóba. Orbán Viktor állítása szerint a Fidesz-kormány idején egy korábban külföldi kézben lévő konstrukciót magyar szereplőknek adtak át, a jelenlegi kormány azonban megváltoztatta ezt.
A Déli Körvasút ügyét szintén úgy értékelte, hogy a magyar vállalkozások helyett külföldi cégek juthatnak lehetőséghez.
A volt miniszterelnök az 1998 és 2002 közötti időszakot is felidézte. Azt mondta, akkori kormánya idején magyar vállalkozások is részt vettek az autópálya-építésekben, a kormányváltást követően viszont ismét a külföldi vállalatok kerültek előtérbe. Szerinte a mostani folyamatok hasonló irányba mutatnak, és a hazai vállalkozások rovására erősíthetik a külföldi szereplőket.
Orbán Viktor szerint falnak ment a gazdaság
A gazdaság állapotáról szólva Orbán Viktor a vállalkozóktól és az üzleti élet szereplőitől szerzett tapasztalataira hivatkozott. A mezőgazdaságot nehéz helyzetben lévő ágazatként írta le, az építőipar teljesítményének visszaeséséről beszélt, a turizmusban pedig kétszámjegyű csökkenést említett. Az exportőrök szerinte nem kaptak megfelelő segítséget a forint erősödésének ellensúlyozására, miközben a kis- és középvállalkozások megrendeléshiánnyal küzdenek.
„Bárhol járok az országban, mindenhol azt látom, hogy a magyar gazdaság nekiment a falnak, megállt” – fogalmazott.
Orbán Viktor szerint a gazdasági nehézségek a külföldi befektetőknek kedvezhetnek, mivel olcsóbban juthatnak hozzá magyar eszközökhöz és vállalkozásokhoz. Úgy vélte, a baloldali kormányok idején tapasztalt külföldi felvásárlások ismét nagyobb szerepet kaphatnak.
A gazdasági vezetés szakmai felkészültségét szintén kifogásolta Orbán Viktor.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel kapcsolatban azt mondta, hogy az energiakereskedelemben szerzett tapasztalat nem feltétlenül jelent makrogazdasági felkészültséget.
Kármán András pénzügyminiszterről, aki Orbán korábbi kormányában államtitkárként dolgozott, úgy fogalmazott, hogy intelligens és kellemes embernek tartja, vezetőként azonban nem találta elég határozottnak. Állítása szerint Kármán problémák esetén rendszeresen két megoldást emlegetett: a megszorítást és az IMF-et.
A külügyi vezetés tapasztalatait is bírálta. Orbán Viktor szerint a kabinetfőnöki munka nem azonos a külpolitikai stratégia kialakításával és a nagyhatalmakkal folytatott tárgyalásokkal. Úgy vélte, a kormányzás politikai és szakmai felkészültséget egyaránt igényel, ezért aggasztónak tartja, hogy megítélése szerint a jelenlegi vezetés több tagja nem rendelkezik megfelelő előképzettséggel.
A Déli Körvasút körül is komoly vita alakult ki
A Déli Körvasút ügyében a kormány korábban határozatlan időre leállította a beruházást, miután az Európai Bizottság elállt a támogatási szerződéstől, és több száz milliárd forintnyi uniós forrás visszavonásáról döntött. A projekt körül közbeszerzési aggályok is felmerültek: az Európai Számvevőszék összejátszás gyanúját jelezte a kivitelező V-Híd és a tervezésben részt vevő Kontúr csoport kapcsán.
A beruházás jövője azért is fontos, mert a Déli Körvasút Budapest elővárosi vasúti közlekedésének egyik meghatározó fejlesztése lenne. Orbán Viktor a Bayer Show-ban ezt az ügyet a magyar vállalkozások lehetőségeinek szűkülésével kapcsolta össze, és attól tart, hogy a jelenlegi gazdaságpolitika ismét a külföldi szereplőknek kedvezhet.
Déli Körvasút-botrány: a külföldi sajtó is Vitézy Dávidék döntésétől hangos, egyértelmű az ítélet – „Súlyos visszalépés”
Nemzetközi hírnévre tett szert a magyar közlekedési és beruházási miniszter. Egy neves és nagy múltú brit vasúti szaklap szerint komoly visszalépést Vitézy Dávid döntése a legfontosabb budapesti elővárosi közlekedési projektben. A Déli Körvasút építése lényegében félbemarad, miután a kormány kizárta a kivitelező V-Hidat a szerződésből.