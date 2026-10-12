Megszólalt Orbán Viktor a külföldieknek átadott autópályáról és a Déli Körvasút leállításáról: "Én ezt már mind láttam, nem jövendőt mondok"

Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság gyengélkedése miatt a külföldi befektetők olcsóbban juthatnak hozzá hazai vállalkozásokhoz és eszközökhöz. A volt miniszterelnök a Bayer Show-ban az M6-os autópálya koncesszióját és a Déli Körvasút ügyét is felhozta, amikor a külföldi cégek térnyerésének veszélyeiről beszélt.

Orbán Viktor a Bayer Show-ban az M6-os autópálya koncesszióját, a Déli Körvasutat és a gazdaság állapotát is szóba hozta / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor szerint ismét a külföldi vállalatok kerülhetnek előnybe a magyar gazdaságban, miközben a hazai cégek egyre kevesebb lehetőséghez jutnak. A volt miniszterelnök a Bayer Show vendégeként konkrét beruházásokkal és a korábbi kormányzati tapasztalatokkal indokolta aggodalmait, és a gazdaság állapotáról is kemény véleményt mondott.

A műsorban Bayer Zsolt felvetésére az M6-os autópálya koncesszióját hozta szóba. Orbán Viktor állítása szerint a Fidesz-kormány idején egy korábban külföldi kézben lévő konstrukciót magyar szereplőknek adtak át, a jelenlegi kormány azonban megváltoztatta ezt.

A Déli Körvasút ügyét szintén úgy értékelte, hogy a magyar vállalkozások helyett külföldi cégek juthatnak lehetőséghez.

A volt miniszterelnök az 1998 és 2002 közötti időszakot is felidézte. Azt mondta, akkori kormánya idején magyar vállalkozások is részt vettek az autópálya-építésekben, a kormányváltást követően viszont ismét a külföldi vállalatok kerültek előtérbe. Szerinte a mostani folyamatok hasonló irányba mutatnak, és a hazai vállalkozások rovására erősíthetik a külföldi szereplőket.

Orbán Viktor szerint falnak ment a gazdaság

A gazdaság állapotáról szólva Orbán Viktor a vállalkozóktól és az üzleti élet szereplőitől szerzett tapasztalataira hivatkozott. A mezőgazdaságot nehéz helyzetben lévő ágazatként írta le, az építőipar teljesítményének visszaeséséről beszélt, a turizmusban pedig kétszámjegyű csökkenést említett. Az exportőrök szerinte nem kaptak megfelelő segítséget a forint erősödésének ellensúlyozására, miközben a kis- és középvállalkozások megrendeléshiánnyal küzdenek.

„Bárhol járok az országban, mindenhol azt látom, hogy a magyar gazdaság nekiment a falnak, megállt” – fogalmazott.