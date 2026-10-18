Orbán Viktor: Engem aknavetővel lőnek, de Szijjártó Péter jó helyen van, ő az aranytartalék, nő az értéke – kiderült, mi fáj a legjobban a volt miniszterelnöknek
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap Lakiteleken, a digitális polgári körök (DPK) első országos táborában volt vendég. A volt miniszterelnök a Tisza-kormány elmúlt 5 hónapját értékelte és arról is beszélt, hogyan szervezik újjá a pártot, mindamellett, hogy ő 63 évesen már nem szeretne megújulni, tartja magát a korábban képvisel értékekhez. „Semmi kedvem megújulni. Végig akarom élni az életemet normálisan. Én egy keresztény magyar férfi vagyok, mit újuljak meg ezen? Mind a három rendben van, nem akarok rajta változtatni” – így Orbán Viktor.
A Tisza egyelőre csak egy múló jelenség, ha új szellemi alapokat teremt és rekord gazdasági növekedést mutat, akkor lehet történelmi kormányzó párt. – De nem ezt látom, csak a rombolást jelen pillanatban. Ha az országnak szüksége lesz, akkor ránk mindig lehet számítani – fogalmazott a Magyar Nemzet tudósítása szerint.
A beszélgetésen téma volt még a Fidesz politikusi garnitúrája, az egykori kormánya erős emberei is. Mint mondta, a kampányban sok erős emberük jól harcolt, de erős sebeket kapott, példaként említve Szijjártó Pétert. „Szijjártó aranytartalék, jó helyen van, egyre nő az értéke” – mondta a volt külügyminiszterről, jó helye van a Szegeden gyárat építő BYD-nál. Lázár Jánosra vadásznak Orbán szerint, dolgozik, de nincs a frontvonalban, idézi a volt kormányfőt már a Telex cikke.
Orbán szót ejtett a Tisza-párt részéről indított Tisztítótűz műveletről is, ami a Magyar Péter miniszterelnök által 2026. június 22-én meghirdetett, a korrupció felszámolására és a politikai-gazdasági összefonódások megszüntetésére irányuló program. „Ebben a méltatlan, megalázó, lehetetlen helyzetben kell helytállnunk” – hívta fel a figyelmet. A Seszták Miklós, Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika elleni eljárásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a történtek „háromszorosan fájdalmasak” számára. „Lázárra is vadásznak, de rám aknavetővel lőnek” – fogalmazott a kormányfő. Szerinte a folyamatok mögött az a szándék áll, hogy őt magát is őrizetbe vehessék, amennyiben valaki terhelő vallomást tesz rá.
Orbán Viktor: Ha azt teszik amit a Fidesz, lesz jövőjük
Mint korábbi tudósításunkban beszámoltunk róla, Orbán Viktor a Fideszt nagy történelmi kormányzó pártnak nevezte, szerinte ugyanakkor a Tisza Párt "egyelőre csak egy múló jelenség".
Hozzátette, a Tiszából is lehet nagy történelmi kormányzópárt, ha megcsinálja, amit Fidesz: új szellemi alapot teremt, és azon történelmi rekordot jelentő gazdasági teljesítményt mutat be. Bár még csak öt hónapja vannak kormányon, ő jelenleg nem ezt, hanem a rombolást látja - jegyezte meg. Orbán elmondta, hogy eredetileg egy 20 éves programban gondolkodott, amelyből a választók 16 évet adtak meg neki, így a „jóisten még néggyel tartozik”.
Ezt nem teszi zsebre Kapitány István, amit most Orbán Viktortól kapott: pontosan szembesítette vele, miért nem áll fejre a magyar gazdaság – „Szijjártó Péter jól végezte a dolgát”
Interjút adott hétfő este a korábbi miniszterelnök. Orbán Viktor a Bayer Show vendégeként beszélgetett Bayer Zsolttal. A gazdaságot és ipart érintő szakpolitikai kérdéseken túl szó esett Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról, valamint a Tisza-kormány elmúlt néhány hónapjáról is. Bővebben>>>