Orbán Viktor: Engem aknavetővel lőnek, de Szijjártó Péter jó helyen van, ő az aranytartalék, nő az értéke – kiderült, mi fáj a legjobban a volt miniszterelnöknek

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap Lakiteleken, a digitális polgári körök (DPK) első országos táborában volt vendég. A volt miniszterelnök a Tisza-kormány elmúlt 5 hónapját értékelte és arról is beszélt, hogyan szervezik újjá a pártot, mindamellett, hogy ő 63 évesen már nem szeretne megújulni, tartja magát a korábban képvisel értékekhez. „Semmi kedvem megújulni. Végig akarom élni az életemet normálisan. Én egy keresztény magyar férfi vagyok, mit újuljak meg ezen? Mind a három rendben van, nem akarok rajta változtatni” – így Orbán Viktor.

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A Tisza egyelőre csak egy múló jelenség, ha új szellemi alapokat teremt és rekord gazdasági növekedést mutat, akkor lehet történelmi kormányzó párt. – De nem ezt látom, csak a rombolást jelen pillanatban. Ha az országnak szüksége lesz, akkor ránk mindig lehet számítani – fogalmazott a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

A beszélgetésen téma volt még a Fidesz politikusi garnitúrája, az egykori kormánya erős emberei is. Mint mondta, a kampányban sok erős emberük jól harcolt, de erős sebeket kapott, példaként említve Szijjártó Pétert. „Szijjártó aranytartalék, jó helyen van, egyre nő az értéke” – mondta a volt külügyminiszterről, jó helye van a Szegeden gyárat építő BYD-nál. Lázár Jánosra vadásznak Orbán szerint, dolgozik, de nincs a frontvonalban, idézi a volt kormányfőt már a Telex cikke.

Orbán szót ejtett a Tisza-párt részéről indított Tisztítótűz műveletről is, ami a Magyar Péter miniszterelnök által 2026. június 22-én meghirdetett, a korrupció felszámolására és a politikai-gazdasági összefonódások megszüntetésére irányuló program. „Ebben a méltatlan, megalázó, lehetetlen helyzetben kell helytállnunk” – hívta fel a figyelmet. A Seszták Miklós, Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika elleni eljárásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a történtek „háromszorosan fájdalmasak” számára. „Lázárra is vadásznak, de rám aknavetővel lőnek” – fogalmazott a kormányfő. Szerinte a folyamatok mögött az a szándék áll, hogy őt magát is őrizetbe vehessék, amennyiben valaki terhelő vallomást tesz rá.