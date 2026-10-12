Ezt nem teszi zsebre Kapitány István, amit most Orbán Viktortól kapott: pontosan szembesítette vele, miért nem áll fejre a magyar gazdaság – „Szijjártó Péter jól végezte a dolgát”
Orbán Viktor szerint a Magyar Péter vezette kormány gazdaságpolitikája az adóemelés irányába halad, bár a választási kampányban ennek ellenkezőjéről beszéltek.
A Fidesz elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányfő nyilatkozatai helyett a tényleges intézkedésekből kell kiindulni, mert Magyar Péter kommunikációja nem egyértelmű.
Orbán Viktor szerint nincs jelentősége a nyilatkozatoknak
A Fidesz elnöke szerint olyan helyzetben vagyunk, amikor nincs semmi jelentősége annak, hogy mit mond a miniszterelnök.
Magyar Péter össze-vissza beszél
− mondta Orbán Viktor.
Emlékeztetett, hogy Magyarországon tizenhat évig munkaalapú gazdaságpolitika volt, most viszont egy baloldali gazdaságpolitika érvényesül, aminek a kulcseleme az adók emelése. A kata megváltoztatása kapcsán Orbán Viktor megjegyezte, hogy a kormány egy százszázalékos adóemeléssel „kiszúr” 138 ezer emberrel.
A Tisza-kormány gazdaságpolitikájáról
Orbán Viktor arra felvetésre, hogy a Tisza milyen politikát visz azt felelte, hogy a kormány egy baloldalra jellemező gazdaságpolitikát folytat.
A vagyonadóval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy
minden adóemelés rossz, Magyarországnak pedig most adócsökkentésre lenne szüksége.
A magyar gazdaság legnagyobb problémájának nevezte, hogy jelenleg lassú a növekedés, az adók megemelésével pedig nem lehet növelni a gazdasági teljesítményt. Emlékeztetett arra is, hogy hazánkban az emberek tíz százaléka ad munkát a másik kilencven százaléknak, akiket nem szabad egymással szembefordítani, hanem meg kell találni az együttműködés módját.
Érdekegyesítésre van szükség a munkaadók és munkavállalók között
− hangsúlyozta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy kormányzása alatt éppen ezért kötöttek hároméves béremelési megállapodást a szakszervezetekkel és a munkaadókkal.
A pártelnök szerint a gazdasági élet szereplői is úgy vélekednek, hogy a tervezett és más bevezetett változások gyengítik a vállalkozásokat. Mint mondta, a munkaadóknak kiszámíthatóságra, stabilitásra, adócsökkentésre, valamint elismerésre van szüksége, nem pedig büntetésre, mivel az visszafoghatja a beruházásokat.
Azért nem áll fejre a magyar ipar, mert Szijjártó Péter jól végezte a munkáját
− mondta a korábbi miniszterelnök, aki felidézte a nagy autógyárak utóbbi években kivitelezett fejlesztéseit.
Magyarország és az Európai Unió
A pártelnök szerint Brüsszel baloldali gazdaságpolitikai intézkedések bevezetését sürgeti Magyarországon, amelyeket a Orbán-kormányok visszautasítottak, ám az áprilisi politikai fordulatot követően ez megváltozott. Hozzátette, hogy Magyar Péter kormánya végrehajtja az Európai Unió által élvárt intézkedéseket, amivel teret adnak a külföldi szereplőknek.
Szóba került az állam finanszírozásának kérdése is annak kapcsán, hogy az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a lakossági állampapírok adómentessége miatt.
Orbán Viktor elmondta, hogy a kedvezményt azért vezették be, hogy az állam ne külföldi szereplőktől legyen függjön és emlékeztetett arra is, hogy a legjobb időszakban a devizában fennálló államadósság aránya 20 százalék alá csökkent.
A magyar jobboldal mindig a gyarmatosítás ellen megy, szuverén magyar gazdaságot akar
− fogalmazott a korábbi miniszterelnök, aki szerint a magyar nagyvállalkozókkal szembeni döntések a külföldi szereplőknek kedveznek.
A Tisza-kormány minisztereiről
A hazánknak tett IMF-ajánlások kapcsán Orbán Viktor kifejtette, hogy a mezőgazdaság, valamint a kis- és középvállalkozások bajban vannak, az építőipar földbe állt, a turizmusban két számjegyű infláció van, miközben a külföldi vállalatok felvásárolnák a nehéz helyzetbe került magyar cégeket.
Nincsen semmi gyakorlatuk
− mondta a pártelnök a Tisza-kormány minisztereiről.
Példaként említette a pénzügyminisztert, Kármán Andrást, akit kellemes és intelligens embernek nevezett, azonban hangsúlyozta, hogy gyengekezű vezető. Elmondta, hogy korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkáraként a gazdasági kihívások kezelésére gyakran javasolt megszorító intézkedéseket, illetve IMF-hitelfelvételt.
Nem is volt rossz kabinetfőnök
− fogalmazott Orbán Anitával kapcsolatban, majd hozzátette, hogy korábban soha nem vett részt aktívan a külpolitika alakításában és nem tárgyalt nagyhatalmakkal.
Geopolitikai aktualitások
Orbán Viktor kiemelte, hogy a kormányváltást megelőzően Magyarország egyértelműen semleges álláspontot képviselt az orosz-ukrán háborút illetően, ami nemzeti érdek volt.
Ukrajnát azért nem lehet felvenni az Európai Unióban, mert háborúban áll Oroszországgal, és még ha béke is lesz, akkor sem döntheti majd el, hogy mikor lesz újra háború
− mondta a Fidesz elnöke, aki szerint magyar érdek, hogy béke legyen és független, szuverén, semleges politikát folytassunk.
Emlékeztetett, hogy a Tisza-kormány ellenségnek nyilvánította Oroszországot, aminek következtében Magyarország közelebb sodródott a szomszédban zajló konfliktusban.
A nyugdíjasok helyzetéről
A külföldi multinacionális vállalatokra kivetett különadók kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy azok egy részét már megszüntette a kormány. Míg a nyugdíjakkal kapcsolatban kifejtette, hogy a nyugdíjemelés helyes dolog, azonban ha a kormány az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők nyugdíját megemeli, de a többiekét nem, akkor tulajdonképpen sokakat büntet.
A pártelnök szerint vagy mindenkinek azonos arányban kell emelni a nyugdíját, vagy ha ez nem kivitelezhető, akkor szociális alapon kell támogatást nyújtani a rászoruló idős embereknek.
Hozzátette, hogy még az intézkedések látszólag a nehéz helyzetben lévőket segítik, addig rosszul járnak azok, akik hosszabb ideig dolgoztak és többet kerestek, tehát több járulékot fizettek.
A versenytársak felszámolása
A jobboldal helyzete kapcsán Orbán Viktor arról beszélt, hogy a korrupciós ügyek összessége egy propagandaeszköz, amelynek segítségével a kormány igyekszik felszámolni politikai ellenfeleit.
A baloldal mindig erőszakos, radikális politikát folytat
− mondta Orbán Viktor, aki különösen érthetetlennek és radikálisnak tartja az elmúlt időszak intézkedéseit.
A pártelnök kifejtette azt is, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal valójában egy politikai rendőrség, amelynek felállítása indokolatlan volt, mivel a kétharmados többséggel kormányzó Tisza Pártnak lehetősége van kinevezni a rendvédelem és igazságszolgáltatás vezetőit.
Aggályosnak nevezte azt is, hogy Magyar Péter naponta megnevezi azokat a személyeket, akiket elvisznek. Orbán Viktor szerint ilyen nem történhet meg egy demokratikus jogállamban, valamint arról is beszélt, hogy sokszor olyan ügyekben történnek feljelentések, amelyek esetében szó sincs bűncselekményről.
Az, hogy az MFB tette a dolgát és fejlesztette a gazdaságot, ott nincsenek bűncselekmények
− mutatott rá, majd példaként hozta Vitézy Dávid feljelentéseit, amelyeket politikai támadásoknak nevezett Lázár Jánossal szemben.
Az aranykonvoj-üggyel kapcsolatban Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az Európa legnagyobb korrupciós ügye, amely hatalmas port kavart az egész Unióban. Rámutatott, hogy a befektetési arany és pénz szállítása nem a megszokott banki működésnek megfelelően történt, és a gépjárműveket katonai és titkosszolgálati kiképzéssel rendelkező ukrán fegyveresek kísérték. Leszögezte, hogy neki nem kellet konkrét intézkedéseket hoznia, mert a magyar hatóságok maguktól tették a dolgukat, de ha kellett volna, akkor utasította volna őket, ezért akarják most bíróság elé állítani.
A magyar jobboldal helyzetéről
A magyar jobboldal előtt álló teendők kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy jelenleg aktívan járja az országot és segíti a közösségek újraszervezését.
Nem én vagyok a csapatkapitány, én az edző vagyok
− mondta a pártelnök, aki korainak tartja, hogy október 23-án felszólaljon.
Azt is elárulta, hogy tervei szerint az első nagy békemeneten beszél majd először. Kiderült továbbá, hogy a parlamenti frakció összetétele is változik az év végéig: 3-4 képviselőcsere van beütemezve. Hozzátette, hogy a jobboldal kilencven százalékos felkészültségi szinten áll, de 2026 végére eléri a száz százalékot.
Egy nyílt politikai versenyben ott fogunk állni és a választópolgárok pedig eldöntik a mostani kormányzás tapasztalatai alapján, hogy mit akarnak
− zárta az interjú utolsó témáját Orbán Viktor.