Ezt nem teszi zsebre Kapitány István, amit most Orbán Viktortól kapott: pontosan szembesítette vele, miért nem áll fejre a magyar gazdaság – „Szijjártó Péter jól végezte a dolgát”

Orbán Viktor szerint a Magyar Péter vezette kormány gazdaságpolitikája az adóemelés irányába halad, bár a választási kampányban ennek ellenkezőjéről beszéltek.

Orbán Viktor a Bayer Showban / Fotó: Hír TV Online

A Fidesz elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányfő nyilatkozatai helyett a tényleges intézkedésekből kell kiindulni, mert Magyar Péter kommunikációja nem egyértelmű.

Orbán Viktor szerint nincs jelentősége a nyilatkozatoknak

A Fidesz elnöke szerint olyan helyzetben vagyunk, amikor nincs semmi jelentősége annak, hogy mit mond a miniszterelnök.

Magyar Péter össze-vissza beszél

− mondta Orbán Viktor.

Emlékeztetett, hogy Magyarországon tizenhat évig munkaalapú gazdaságpolitika volt, most viszont egy baloldali gazdaságpolitika érvényesül, aminek a kulcseleme az adók emelése. A kata megváltoztatása kapcsán Orbán Viktor megjegyezte, hogy a kormány egy százszázalékos adóemeléssel „kiszúr” 138 ezer emberrel.

A Tisza-kormány gazdaságpolitikájáról

Orbán Viktor arra felvetésre, hogy a Tisza milyen politikát visz azt felelte, hogy a kormány egy baloldalra jellemező gazdaságpolitikát folytat.

A vagyonadóval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy

minden adóemelés rossz, Magyarországnak pedig most adócsökkentésre lenne szüksége.

A magyar gazdaság legnagyobb problémájának nevezte, hogy jelenleg lassú a növekedés, az adók megemelésével pedig nem lehet növelni a gazdasági teljesítményt. Emlékeztetett arra is, hogy hazánkban az emberek tíz százaléka ad munkát a másik kilencven százaléknak, akiket nem szabad egymással szembefordítani, hanem meg kell találni az együttműködés módját.

Érdekegyesítésre van szükség a munkaadók és munkavállalók között

− hangsúlyozta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy kormányzása alatt éppen ezért kötöttek hároméves béremelési megállapodást a szakszervezetekkel és a munkaadókkal.

A pártelnök szerint a gazdasági élet szereplői is úgy vélekednek, hogy a tervezett és más bevezetett változások gyengítik a vállalkozásokat. Mint mondta, a munkaadóknak kiszámíthatóságra, stabilitásra, adócsökkentésre, valamint elismerésre van szüksége, nem pedig büntetésre, mivel az visszafoghatja a beruházásokat.

Azért nem áll fejre a magyar ipar, mert Szijjártó Péter jól végezte a munkáját

− mondta a korábbi miniszterelnök, aki felidézte a nagy autógyárak utóbbi években kivitelezett fejlesztéseit.