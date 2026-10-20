„A 2027-es költségvetés egy baloldali költségvetés. Véget vet a munkaalapú gazdaság korszakának” – írta Orbán Viktor a Facebookon kedden.

Orbán Viktor fekete fehér képet posztolt: összesen egy élte túl a hatból – a volt miniszterelnök szerint ma véget ért egy korszak, „amputálták őket" / Fotó: AFP

A volt kormányfő úgy fogalmazott, hogy „a munkaalapú gazdaság hat pilléren nyugszik”. Orbán Viktor több pontban foglalta össze kifogásait a Tisza-kormány költségvetésével kapcsolatban. A Fidesz elnöke a teljes foglalkoztatás végét és a munkanélküliség visszatérését vetítette előre, a vállalkozásokat érintő változásokról pedig azt közölte, hogy a költségvetés a munkaadókat sújtja.

Bírálatában a családok támogatására és az otthonteremtésre is kitért. Mindkét területen az „amputálás” kifejezéssel jellemezte a kifogásolt változásokat. A bejegyzésben ugyanakkor nem részletezte, pontosan mely támogatásokra és költségvetési tételekre gondol.

Külön hangsúlyt kapott a 14. havi nyugdíj kérdése. Orbán ezt egy élet munkája méltó elismerésének nevezte, és azt írta:

a Tisza-kormány nem fizeti ki a juttatás következő részét. A rezsicsökkentésről visszafogottabban fogalmazott: megítélése szerint ez az intézkedés fennmaradhat.

„Ez így együtt egy elhibázott, baloldali gazdaságpolitika. És mint mindig, ennek most is rossz vége lesz. A végén mindenki rosszul jár” – fogalmazott Orbán Viktor.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben, napirend előtti felszólalásában ismertette a 2027-es költségvetés fő célkitűzéseit. Bejelentette, hogy a kormány még ezen a héten megküldi a tervezetet a Költségvetési Tanácsnak, az Országgyűlés elé pedig október végén nyújtják be.

A kormányfő az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét, amely szerinte Magyarország újjáépítésének alapját teremti meg. Hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány átfogó rendszerszintű változtatásokra készül, amelyek célja egy igazságosabb, működőképesebb és gazdaságilag fejlődő ország megteremtése.

A több mint két órán át tartó miniszterelnöki beszéd után után kedden máris folytatta a kormány a 2027-es költségvetés megismertetését Magyarországgal. Ezúttal Magyar Péter Kármán Andrással állt ki a nyilvánosság elé egy közös sajtótájékoztatón a pénzügyminisztériumban.