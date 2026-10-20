Orbán Viktor fekete fehér képet posztolt: összesen egy élte túl a hatból – a volt miniszterelnök szerint ma véget ért egy korszak, „amputálták őket"
„A 2027-es költségvetés egy baloldali költségvetés. Véget vet a munkaalapú gazdaság korszakának” – írta Orbán Viktor a Facebookon kedden.
A volt kormányfő úgy fogalmazott, hogy „a munkaalapú gazdaság hat pilléren nyugszik”. Orbán Viktor több pontban foglalta össze kifogásait a Tisza-kormány költségvetésével kapcsolatban. A Fidesz elnöke a teljes foglalkoztatás végét és a munkanélküliség visszatérését vetítette előre, a vállalkozásokat érintő változásokról pedig azt közölte, hogy a költségvetés a munkaadókat sújtja.
Bírálatában a családok támogatására és az otthonteremtésre is kitért. Mindkét területen az „amputálás” kifejezéssel jellemezte a kifogásolt változásokat. A bejegyzésben ugyanakkor nem részletezte, pontosan mely támogatásokra és költségvetési tételekre gondol.
Külön hangsúlyt kapott a 14. havi nyugdíj kérdése. Orbán ezt egy élet munkája méltó elismerésének nevezte, és azt írta:
a Tisza-kormány nem fizeti ki a juttatás következő részét. A rezsicsökkentésről visszafogottabban fogalmazott: megítélése szerint ez az intézkedés fennmaradhat.
„Ez így együtt egy elhibázott, baloldali gazdaságpolitika. És mint mindig, ennek most is rossz vége lesz. A végén mindenki rosszul jár” – fogalmazott Orbán Viktor.
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben, napirend előtti felszólalásában ismertette a 2027-es költségvetés fő célkitűzéseit. Bejelentette, hogy a kormány még ezen a héten megküldi a tervezetet a Költségvetési Tanácsnak, az Országgyűlés elé pedig október végén nyújtják be.
A kormányfő az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét, amely szerinte Magyarország újjáépítésének alapját teremti meg. Hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány átfogó rendszerszintű változtatásokra készül, amelyek célja egy igazságosabb, működőképesebb és gazdaságilag fejlődő ország megteremtése.
A több mint két órán át tartó miniszterelnöki beszéd után után kedden máris folytatta a kormány a 2027-es költségvetés megismertetését Magyarországgal. Ezúttal Magyar Péter Kármán Andrással állt ki a nyilvánosság elé egy közös sajtótájékoztatón a pénzügyminisztériumban.
Magyar Péter előtte a Kossuth Rádiónak adott interjút, és arról beszélt, hogy az idei 1,7-1,8 százalékos növekedés és hasonló mértékű infláció után jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol, a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján pedig 3 százalékos inflációs célszámmal dolgozik a kormány.
Majd egészen 2030-ig középtávú pályát rajzolt, amely alapján addigra 3 százalék feletti gazdasági növekedést szeretnének elérni. A költségvetési hiány 2027-ben 4,9 százalékos lehet, ami a Pénzügyminisztérium várakozása szerint 2028-ban 4, 2029-ben 3,4, 2030-ra pedig már 2,8 százalékra csökken.