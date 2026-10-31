Rendkívüli: Orbán Viktor meglepő helyen bukkant fel vendégségben Szerbiában – videó

A szombat este posztolt videóból az derült ki, hogy a frissen vereséget szenvedett szerb miniszterelnük hívta meg Orbán Viktort az édesapja házába.

Fotó: AFP

Október 25-én történelmi vereséget szenvedett Aleksandar Vucsics és ac az előrehozott szerb parlamenti választáson. A közel két éve tartó, egyetemisták vezette kormányellenes tiltakozásokból kinőtt Egyetemista Lista a szavazatok 52,71 százalékát szerezte meg, míg Vucsics Egyesült Szerbia nevű választási szövetsége 39,17 százalékot kapott a választási bizottság 97,56 százalékos feldolgozottságnál közölt előzetes adatai szerint.

Vucsics még a választás éjszakáján elismerte vereségét, véget vetve pártja 14 éves kormányzati dominanciájának. A tiltakozáshullám a 2024 novemberében történt újvidéki vasútállomási tragédia után bontakozott ki, amikor 16 ember vesztette életét a pályaudvar előtetőjének leomlásában.

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A szombati találkozó politikai üzenete is egyértelmű, a két választási vereséget szenvedett korábbi kormányfő, illetve államfő továbbra is szövetségesként tekint egymásra. Orbán Viktor kiemelte a két ország közötti sikeres együttműködést is a barátság mellett. Vucsics az édesapja házában fogadta Orbán Viktort, és a közös videó végén kijelentette: „Vissza fogunk térni.