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Az őskáoszba utazott Orbán Viktor: csak a találgatások mennek, róla, hogy mit tesz a volt miniszterelnök – egy fotó is kering róla, ez lehet a háttérben

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Párizsban tűnt fel Orbán Viktor az október 23-i nemzeti ünnepen, miközben a hazai fideszes rendezvényeket a háttérbe húzódva Bóka János frakcióvezetőre bízta.
Németh Tamás
2026.10.23, 16:34
Frissítve: 2026.10.23, 16:41
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Bár a közösségi oldalán az szerepel a volt miniszterelnöknek, hogy kövessék élőben az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget, Orbán Viktor nagyon mesze van Magyarországtól. 

Az őskáoszba utazott Orbán Viktor: csak a találgatások mennek, róla, hogy mit tesz a volt miniszterelnök – egy fotó is kering róla, ez lehet a háttérben
Az őskáoszba utazott Orbán Viktor: csak a találgatások mennek, róla, hogy mit tesz a volt miniszterelnök – egy fotó is kering róla, ez lehet a háttérben Fotó: AFP

A 444 szerint a Fidesz elnöke nem vesz részt a Fidesz október 23-i ünnepi rendezvényein, mivel jelenleg Párizsban tartózkodik, ahol folytatódnak a tüntetések, a sárgamellényesek október 24-re meghirdetett országos demonstrációja előtt sok boltos inkább ki sem nyit, mások bedeszkázzák a kirakatokat, és magánbiztonsági szolgálatokkal próbálják megvédeni az üzleteiket. 

A politikust egy olvasói fotó tanúsága szerint ma dél körül a Louvre közelében, a Normandy Hotel teraszán látták telefonálni. 

Havasi Bertalan a lapnak megerősítette, hogy az ex-kormányfő előre jelezte a távolmaradását, ugyanakkor azt a szóvivő sem tudta megmondani, hogy pontosan honnan dolgozik a héten. 

Egyelőre azt sem tudni, hogy magánjellegű útról, diplomáciai egyeztetésről, vagy éppen a francia szövetségeseivel való találkozóról van-e szó. 

Az is lehet, hogy Marine Le Pennel találkozik Orbán. 

A napokban közzétett, a francia diáktüntetések és utcai zavargások után készült közvélemény-kutatások szerint Marine Le Pen magabiztosan, 34–38 százalékos támogatottsággal vezeti a 2027-es elnökválasztás első fordulós esélyeit. 

A Polymarket politikai fogadóiroda adatai szerint jelenleg neki adják a legnagyobb, 46 százalékos esélyt az elnöki szék megszerzésére

Ez történt Budapesten, míg Orbán Viktor távol van 

A volt miniszterelnök pártjának október 23-i ünnepi menete, amit Zászlómenetnek neveztek el, délelőtt indult el.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke nemrég Lakiteleken, a digitális polgári körök (DPK) első országos táborában volt vendég. A volt miniszterelnök a Tisza-kormány elmúlt 5 hónapját értékelte és arról is beszélt, hogyan szervezik újjá a pártot, mindamellett, hogy ő 63 évesen már nem szeretne megújulni, tartja magát a korábban képvisel értékekhez.

A Tisza egyelőre csak egy múló jelenség, ha új szellemi alapokat teremt és rekord gazdasági növekedést mutat, akkor lehet történelmi kormányzó párt. – De nem ezt látom, csak a rombolást jelen pillanatban. Ha az országnak szüksége lesz, akkor ránk mindig lehet számítani – fogalmazott a Magyar Nemzet tudósítása szerint. 

A beszélgetésen téma volt még a Fidesz politikusi garnitúrája, az egykori kormánya erős emberei is. Mint mondta, a kampányban sok erős emberük jól harcolt, de erős sebeket kapott, példaként említve Szijjártó Pétert. „Szijjártó aranytartalék, jó helyen van, egyre nő az értéke” – mondta a volt külügyminiszterről, jó helye van a Szegeden gyárat építő BYD-nál. Lázár Jánosra vadásznak Orbán szerint, dolgozik, de nincs a frontvonalban, idézi a volt kormányfőt már a Telex cikke. 

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Orbán szót ejtett a Tisza-párt részéről indított Tisztítótűz műveletről is, ami a Magyar Péter miniszterelnök által 2026. június 22-én meghirdetett, a korrupció felszámolására és a politikai-gazdasági összefonódások megszüntetésére irányuló program. „Ebben a méltatlan, megalázó, lehetetlen helyzetben kell helytállnunk” – hívta fel a figyelmet. 

A Seszták Miklós, Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika elleni eljárásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a történtek „háromszorosan fájdalmasak” számára. „Lázárra is vadásznak, de rám aknavetővel lőnek” – fogalmazott a kormányfő. Szerinte a folyamatok mögött az a szándék áll, hogy őt magát is őrizetbe vehessék, amennyiben valaki terhelő vallomást tesz rá.

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56-os forradalom és szabadságharc
Orbán Viktor
Párizs
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