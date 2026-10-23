Bár a közösségi oldalán az szerepel a volt miniszterelnöknek, hogy kövessék élőben az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget, Orbán Viktor nagyon mesze van Magyarországtól.

Az őskáoszba utazott Orbán Viktor: csak a találgatások mennek, róla, hogy mit tesz a volt miniszterelnök – egy fotó is kering róla, ez lehet a háttérben Fotó: AFP

A 444 szerint a Fidesz elnöke nem vesz részt a Fidesz október 23-i ünnepi rendezvényein, mivel jelenleg Párizsban tartózkodik, ahol folytatódnak a tüntetések, a sárgamellényesek október 24-re meghirdetett országos demonstrációja előtt sok boltos inkább ki sem nyit, mások bedeszkázzák a kirakatokat, és magánbiztonsági szolgálatokkal próbálják megvédeni az üzleteiket.

A politikust egy olvasói fotó tanúsága szerint ma dél körül a Louvre közelében, a Normandy Hotel teraszán látták telefonálni.

Havasi Bertalan a lapnak megerősítette, hogy az ex-kormányfő előre jelezte a távolmaradását, ugyanakkor azt a szóvivő sem tudta megmondani, hogy pontosan honnan dolgozik a héten.

Egyelőre azt sem tudni, hogy magánjellegű útról, diplomáciai egyeztetésről, vagy éppen a francia szövetségeseivel való találkozóról van-e szó.

Az is lehet, hogy Marine Le Pennel találkozik Orbán.

A napokban közzétett, a francia diáktüntetések és utcai zavargások után készült közvélemény-kutatások szerint Marine Le Pen magabiztosan, 34–38 százalékos támogatottsággal vezeti a 2027-es elnökválasztás első fordulós esélyeit.

A Polymarket politikai fogadóiroda adatai szerint jelenleg neki adják a legnagyobb, 46 százalékos esélyt az elnöki szék megszerzésére

Ez történt Budapesten, míg Orbán Viktor távol van

A volt miniszterelnök pártjának október 23-i ünnepi menete, amit Zászlómenetnek neveztek el, délelőtt indult el.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke nemrég Lakiteleken, a digitális polgári körök (DPK) első országos táborában volt vendég. A volt miniszterelnök a Tisza-kormány elmúlt 5 hónapját értékelte és arról is beszélt, hogyan szervezik újjá a pártot, mindamellett, hogy ő 63 évesen már nem szeretne megújulni, tartja magát a korábban képvisel értékekhez.

A Tisza egyelőre csak egy múló jelenség, ha új szellemi alapokat teremt és rekord gazdasági növekedést mutat, akkor lehet történelmi kormányzó párt. – De nem ezt látom, csak a rombolást jelen pillanatban. Ha az országnak szüksége lesz, akkor ránk mindig lehet számítani – fogalmazott a Magyar Nemzet tudósítása szerint.