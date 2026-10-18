Orbán Viktor a választási ígéretek betartásáról - "alapvetően rombolás történik"

Orbán Viktor volt miniszterelnök vasárnap este közzétett Facebook bejegyzésében kifejtette véleményét a Tisza-kormány eddigi tevékenységéről.

Orbán Viktor: "alapvetően rombolás zajlik" / Fotó: Orbán Viktor, Facebook

Mit látunk? Mik a tények? A tények azok, hogy alapvetően rombolás történik

- monda a Fidesz elnöke. "Tehát ha ma megkérdeznek egy embert, és nem politikailag elfogult választ ad, a tiszások nyilván azt mondják, hogy minden jó, vagy ha nem jó, de majd egyszer az lesz. A mieink meg azt mondják, hogy minden rossz. És igazuk van, mert nekünk valóban minden rossz. Rossz a kedvünk például" - folytatta.

Orbán Viktor szerint rombolás zajlik

"Amit mi létrehoztunk az elmúlt tizenhat évben, a szellemi természetű dolgoktól, szuverén Magyarország, mondjuk a politikai közgondolkodás konzervatív, nemzeti megerősítéséig, lásd MCC, egészen a konkrét gazdasági ügyekig, lásd Déli körvasút, azt mind rombolják. Tehát amit ma biztosan tudunk mondani, hogy rombolnak".

A volt miniszterelnök a korkedvezményes nyugdíj példáját hozta fel.

Orbán Viktor szerint a Tisza, nagyon vonzó ígéreteket tett. "Tehát mondjuk a rendőröknek azt mondták, hogy lesz huszonöt százalékos béremelés még az idén, és lesz korkedvezményes nyugdíj megint, amit elvett tőletek a Fidesz".

Emlékeznek még talán rá, hogy a korkedvezményes nyugdíjat, akkor negyvenöt éves, volt egyenruhások voltak nyugdíjban, és mindenki igazságtalannak érezte, - őket leszámítva egyébként. Ezt mi megváltoztattuk.

Azt ígérték a szociális munkásoknak, hogy lesz huszonöt százalékos idei béremelés.

Azt ígérték az egészségügyben dolgozóknak, hogy hasonlóképpen huszonöt százalékos béremelések lesznek - tette hozzá.

"A választási kampányban azt mondtuk, hogy mi ilyet nem tudunk ígérni, mert nem tudjuk teljesíteni" - tért ki a választási ígéretekre Orbán Viktor.

A Fidesz elnöke a Tisza-kormány elmúlt 5 hónapját értékelte

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap Lakiteleken, a digitális polgári körök (DPK) első országos táborában volt vendég. A volt miniszterelnök a Tisza-kormány elmúlt 5 hónapját értékelte és arról is beszélt, hogyan szervezik újjá a pártot, mindamellett, hogy ő 63 évesen már nem szeretne megújulni, tartja magát a korábban képvisel értékekhez.

Semmi kedvem megújulni. Végig akarom élni az életemet normálisan. Én egy keresztény magyar férfi vagyok, mit újuljak meg ezen? Mind a három rendben van, nem akarok rajta változtatni

– így Orbán Viktor.