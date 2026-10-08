Hidegzuhany, kimondta a szakértő: Magyarországnak fel kell készülnie az orosz gázról való leválásra – "Az önkormányzatoknak, intézményeknek és vállalkozásoknak már most gondolniuk kell arra, ki viseli a kockázatot"
Az Európai Unió márciusban hatályba lépett rendelete fokozatosan kivezeti az orosz földgáz importját, Magyarországra a hosszú távú vezetékes szerződések alapján 2027. szeptember 30-ig érkezhet orosz vagy orosz származású gáz. Kovács Norbert energetikai szakjogász szerint az orosz gáz importtilalma miatt az önkormányzatoknak, intézményeknek és vállalkozásoknak már most gondolniuk kell arra, ki viseli a kockázatot, ha 2027 őszétől kiesik egy korábban lekötött beszerzési forrás.
Hidegzuhany, kimondta a szakértő: Magyarországnak fel kell készülnie az orosz gázról való leválásra – "Az önkormányzatoknak, intézményeknek és vállalkozásoknak már most gondolniuk kell arra, ki viseli a kockázatot"
Az Európai Unió már hatályba léptette az orosz földgáz importjának tilalmát, így a szabályozással nem akkor kell majd foglalkozni, amikor 2027 őszén ténylegesen kieshet az orosz forrás.
Kovács Norbert az InfoRádióban arra figyelmeztetett, hogy az önkormányzatoknak, intézményeknek és vállalkozásoknak már a mostani gázbeszerzéseknél számolniuk kell a változással.
„Nagyon fontos rögzíteni, hogy egy uniós rendeletről van szó, ami azt jelenti, hogy közvetlenül hatályos és alkalmazandó az unió tagállamaiban, tehát nem szükséges az egyes tagállamok részéről külön implementáció, és ez a rendelet már hatályban van idén március 18-tól" – mondta. A szakjogász szerint az intézkedés szankciós jellegű, hivatalos indoklása azonban egyértelműen energiapolitikai. „az orosz gázfüggőség csökkentése, az EU ellátásbiztonságának a növelése, illetve a stratégiai kockázatkezelés és a diverzifikálás volt a hivatalos indoka és célja.”
A rendelet nemcsak a vezetékes földgázra, hanem az LNG-re is vonatkozik, az átmeneti időszak pedig attól is függ, hogy rövid vagy hosszú távú szerződésről van-e szó. A magyar ellátás szempontjából a hosszú távú vezetékes szerződésre vonatkozó szabály a legfontosabb. Magyarországra 2027. szeptember 30-ig lehet behozni ezen a vezetéken orosz vagy orosz származású gázt, ezt követően már nem. Ez azt jelenti, hogy a hosszú távú vezetékes importszerződéseknél még közel egy évnyi átmeneti idő áll rendelkezésre. A probléma azonban már most jelentkezhet a gázvásárlóknál, ugyanis a földgázt jellemzően előre, a későbbi évekre is lekötik.
A gázpiacon két szerződéses szintet kell megkülönböztetni. Az upstream oldalon az importőr vagy nagykereskedő és a külföldi forrás közötti megállapodásról van szó – Magyarországon például az MVM és a Gazprom közötti szerződés tartozik ide. A downstream oldalon pedig az önkormányzat, intézmény vagy vállalkozás és a saját kereskedője közötti szerződés áll.
Az uniós szabályozás közvetlenül az upstream szerződéses rendszert érinti, a következmények azonban a fogyasztók szerződéseiben is megjelenhetnek.
A földgázt hagyományosan a jövőre vonatkozóan szerzik be, és lehet, valaki akár már 2028-as évre vonatkozóan is szerez be földgázt
– emelte ki Kovács Norbert, aki szerint ezért a 2027. szeptember 30. utáni időszakra vonatkozó beszerzéseknél már most tisztázni kell, mi történik az orosz forrás kiesése esetén, és melyik fél viseli ennek kockázatát.
Egy fix áras szerződésnél például, ha egy önkormányzat 2027 végéig leköti a gázt, de a kereskedő később csak drágábban tudja beszerezni, az alapvetően a kereskedő kockázata. A helyzet azonban jogvitához vezethet, ha a kereskedő vis maiorra hivatkozik.
„Természetesen hivatkozhat, sőt tapasztalataim szerint ilyen esetben, amikor a beszerzési forrás megdrágul, vagy ne adj' Isten nem köti le kellő időben, akkor mindenfélére szoktak hivatkozni, akár vis maiorra is hivatkozhatnak. Az más kérdés, hogy ez a jogi érvelés a bíróságon megáll-e" – fogalmazott. A szakjogász szerint ugyanakkor az orosz importtilalom esetében nehéz lesz arra hivatkozni, hogy a forráskiesés előre nem látható esemény. „ez a rendelet már ma is hatályban van, tehát elég nehéz alappal azt állítani, hogy nem előre látható egy 2027-es őszi vagy téli forráskiesés.”
Különösen körültekintően kell eljárni közbeszerzés esetén. Míg egy piaci szereplő utólag is könnyebben megállapodhat kereskedőjével egy szerződés módosításáról vagy az árkockázat kezeléséről, közbeszerzésnél szűkebbek a lehetőségek.
„Közbeszerzés esetén ez a megállapodás, illetve a szerződésmódosítás lehetőségei jóval korlátozottabbak" – mondta Kovács Norbert.A szakjogász szerint ezért aki már most 2027. szeptember 30-án túlnyúló időszakra köt földgázbeszerzési szerződést, annak a szerződés előkészítésekor egyértelműen rendeznie kell, mi történik akkor, ha a nyertes kereskedő elveszíti a korábbi beszerzési forrását, vagy csak drágábban tud gázt vásárolni.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról beszélt, hogy Magyarország 2027 őszére akkor is képes lehet biztosítani a teljes gázellátását, ha az országnak le kell válnia az orosz földgázról. A miniszter szerint Magyarország felkészült arra, hogy más forrásokból pótolja az orosz gázt.
A kijelentésre orosz oldalról is érkezett reakció: Moszkvában azt hangsúlyozták, hogy az orosz energiahordozókról való leválás Magyarország számára komoly következményekkel járhat. A most elfogadott uniós szabályozás közben már konkrét határidőt is szab az orosz gáz behozatalának: a hosszú távú vezetékes szerződések alapján 2027. szeptember 30-ig érkezhet orosz vagy orosz származású földgáz Magyarországra.
Itt az oroszok reakciója Kapitány István bejelentésére: Moszkvában már arra készülnek, hogy Magyarország leválhat az orosz földgázról 2027 őszére
Magyarország 2027 őszére orosz földgáz nélkül is biztosítani tudja az ország ellátását – jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A váltás Oroszország számára érzékelhető bevételkiesést jelenthet, ugyanakkor a magyar földgázellátás költségei is emelkedhetnek az orosz kommentárok szerint. Közben az orosz energiaszállításoktól való távolodás az olaj és a Paks II. beruházás területén is folytatódhat.