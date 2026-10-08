Az Európai Unió márciusban hatályba lépett rendelete fokozatosan kivezeti az orosz földgáz importját, Magyarországra a hosszú távú vezetékes szerződések alapján 2027. szeptember 30-ig érkezhet orosz vagy orosz származású gáz. Kovács Norbert energetikai szakjogász szerint az orosz gáz importtilalma miatt az önkormányzatoknak, intézményeknek és vállalkozásoknak már most gondolniuk kell arra, ki viseli a kockázatot, ha 2027 őszétől kiesik egy korábban lekötött beszerzési forrás.

Kovács Norbert szerint az orosz gáz importtilalma miatt már a beszerzéseknél rögzíteni kell, ki viseli egy esetleges forráskiesés kockázatát / Fotó: sdf_qwe / Shutterstock

Hidegzuhany, kimondta a szakértő: Magyarországnak fel kell készülnie az orosz gázról való leválásra – "Az önkormányzatoknak, intézményeknek és vállalkozásoknak már most gondolniuk kell arra, ki viseli a kockázatot"

Az Európai Unió már hatályba léptette az orosz földgáz importjának tilalmát, így a szabályozással nem akkor kell majd foglalkozni, amikor 2027 őszén ténylegesen kieshet az orosz forrás.

Kovács Norbert az InfoRádióban arra figyelmeztetett, hogy az önkormányzatoknak, intézményeknek és vállalkozásoknak már a mostani gázbeszerzéseknél számolniuk kell a változással.

„Nagyon fontos rögzíteni, hogy egy uniós rendeletről van szó, ami azt jelenti, hogy közvetlenül hatályos és alkalmazandó az unió tagállamaiban, tehát nem szükséges az egyes tagállamok részéről külön implementáció, és ez a rendelet már hatályban van idén március 18-tól" – mondta. A szakjogász szerint az intézkedés szankciós jellegű, hivatalos indoklása azonban egyértelműen energiapolitikai. „az orosz gázfüggőség csökkentése, az EU ellátásbiztonságának a növelése, illetve a stratégiai kockázatkezelés és a diverzifikálás volt a hivatalos indoka és célja.”

A rendelet nemcsak a vezetékes földgázra, hanem az LNG-re is vonatkozik, az átmeneti időszak pedig attól is függ, hogy rövid vagy hosszú távú szerződésről van-e szó. A magyar ellátás szempontjából a hosszú távú vezetékes szerződésre vonatkozó szabály a legfontosabb. Magyarországra 2027. szeptember 30-ig lehet behozni ezen a vezetéken orosz vagy orosz származású gázt, ezt követően már nem. Ez azt jelenti, hogy a hosszú távú vezetékes importszerződéseknél még közel egy évnyi átmeneti idő áll rendelkezésre. A probléma azonban már most jelentkezhet a gázvásárlóknál, ugyanis a földgázt jellemzően előre, a későbbi évekre is lekötik.