Ez lesz Magyarország utolsó tele csak orosz gázzal? Le lehet jönni róla, de áldozatokkal jár – mutatjuk, mit tehet hazánk
Pont mához egy évre lesz az utolsó nap a pillanatnyi állapot szerint, amikor az Oroszország elleni uniós szankciók miatt még vásárolhat az ország orosz gázt. Bár addig még sok minden változhat, most erre kell készülni.
Ez három dolgot jelent:
- jövő szeptember végére annyi orosz gázt kell bespájzolni, hogy elég legyen a télre,
- szintén akkorra rendelkezzen az ország (elsősorban a lakosságot is ellátó MVM) olyan alternatív importszerződésekkel, amelyekkel garantálható az ország gázigényének kielégítése,
- és tovább kell távolodni a földgáz használatától.
Könnyebb mondani
Az első feltétel a betárolás felgyorsítását jelenti, aminek lehetnek fizikai és piaci akadályai is. E téren kedvező, hogy a hazai földalatti tárolókba sokkal több gáz fér, mint amekkora az ország téli gázigénye. Pillanatnyilag 76 százalékos töltöttségnél járunk az uniós hivatalos adatokat közlő AGSI szerint, de, mint a MEKH diagramjából kiderült, korábban ilyenkor volt már nagyobb készletünk is. A jelenlegi adat körülbelül 4,5 milliárd köbméter, de rendelkeztünk néhány éve szeptemberben 6 milliárd körüli, néha 6,5 milliárd köbméteres tartalékkal is.
Van nem orosz gáz bőven, csak drága
A második feltétel, az alternatív forrás rendelkezésre állása a nyilatkozatok alapján elvben rendben van. Mátrai Károly, az MVM akkori vezérigazgatója már két éve jelezte, hogy az ország meg tudna lenni orosz gáz nélkül, ha rákényszerülne, a közelmúltban pedig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter nyilatkozott hasonlóan. Mindazonáltal a konkrét forrásokról és mennyiségekről nincs, vagy csak részinformáció áll a nyilvánosság rendelkezésére. Az árakról még ennyi sem.
Orosztól eltérő forrású metánt egyébként már most is használ az ország, ez részben Horvátország, részben Románia felől érkezik, távoli piacokról.
Az FGSZ Földgázszállító hálózat- és a határkapacitás-fejlesztései révén Szlovénián kívül bármilyen irányból érkezhet a földgáz, de jelenleg a Románián át, vagy onnan érkező behozatal van felértékelődőben. Ennek egyik oka a majd Magyarországot is átszelő és Ukrajnát is ellátó Vertikális gázfolyosó beindítása, a másik a romániai Neptun Deep fekete-tengeri gázmező termelésbe állítása. A lelőhely egyik tulajdonosa, az OMV Petrom arról tájékoztatta a befektetőit, hogy a Neptun Alpha mintegy négymilliárd euróba került fejlesztése révén 2027 harmadik negyedére érheti el a mező az évi nyolcmilliárd köbméteres termelési csúcsát. (A másik tulajdonos az SGNN Romgaz.) Az idén már tíz termelőkútból hetet üzembe helyeztek a projekt részeként, és tenger alatti gázvezetéket is lefektettek. Tehát még hátra van
- három kút,
- a tenger alatti vezetékeknek a szárazföldi hálózatra való csatlakoztatása,
- és persze a teszt.
A Neptun Deepről becslések szerint mintegy 100 milliárd köbméter gáz nyerhető ki. A lelőhely maximum 10 évig tudja a maximális szinten tartani a termelését.
Eljött a Romgaz ideje
Románia tudja, hogy Európa rá van szorulva a gázára, nyilván meg is kéri majd az árát. Răzvan Popescu, a Romgaz vezérigazgatója ebből nem is csinál titkot. Épp ma (szerdán) fejtette ki, hogy Európa egyre inkább függővé vált a drága gázimporttól, mert semmit sem tanult az elmúlt évek két válságából. Románia gáztermelését pedig a szárazföldön és a Fekete-tengeren is, stratégiai eszköznek kell tekinteni.
„Európa tavaly több mint 335 milliárd köbméter gázt használt, Románia pedig a legnagyobb termelő 10 milliárd köbméterrel, Hollandia előtt. Európa gázfogyasztásának több mint a 90 százaléka importból származik. Ez az elmúlt évek európai energiapolitikájának eredménye" - mutatott rá. Arról nem beszélt a vezérigazgató, hogy saját termelés nélkül Romániának vajon honnan lenne gáza. Viszont az idei téli és a jövő évi árakat az európai politikák következményének nevezte. Ezt úgy fordíthatjuk le, hogy a Romgas szinte annyit kérhet a gázáért, amennyit akar.
Le kell jönni a gázról
A harmadik teendő, a gázhasználat csökkentése halad, de zökkenőkkel. Mások a lehetőségek az áramtermelésben és részben mások a fűtésben. Az előbbiben látványos eredmény a naperőművek és majd a szélerőművek terjedése, de ezek nem stabil mennyiséget folyamatosan adó áramforrások. Rendszertelen termelésük rángatja az országos villamosenergia-hálózatot, amelyet emiatt csak sok százmilliárd forintos fejlesztésekkel tud a rendszerirányító és a hálózati társaságok naperőmű-állóvá tenni. További hatalmas pénzeket visz el az ipari akkumulátorok telepítése, amelyekkel néhány órára eltárolható az éppen feleslegesen előállított villamos energia.
A gáz helyett az igazi áramtermelő megoldás az atomerőmű lehet.
Ám miközben az új kormány kiáll a Paksi Atomerőmű üzemidőhosszabbítása mellett – de ez is csak 20 évet jelent -, a még épülő Paks II jövője nyitott.
A fűtés gázigénye részben a megújulókon keresztüli áramra váltással csökkenthető. Itt a napelemek mellett előretörhet a geotermia és a légkondicionálók fűtési célú használata. Szintén eszköz az épületek hőigényének csökkentése szigetelésen, nyílászárócserén és a fűtési rendszer korszerűsítésén keresztül, és persze élhetünk kevésbé felfűtött lakásban is. Az itt felsorolt fejlesztésekre azonban a lakosság egy részének nincs lehetősége, még pályázati forrás felhasználásával sem.
Oroszország enyhített
Vlagyimir Putyin orosz elnök a hét elején jóváhagyta azt a rendeletet, amely hat hónapig – a következő év április 1-jéig – fenntartja a külföldi ügyfeleknek szállított orosz gáz jelenlegi fizetési mechanizmusát. A rendelet az Oroszországból földgázt vevő külföldi ügyfelek fizetési rendszerének enyhítésére vonatkozik. Kezdetben a rendszer kikötötte, hogy a fizetéseket kizárólag a Gazprombankon keresztül intézzék. 2024 végén azonban a rendelet megfogalmazása engedélyezett bankról orosz hitelintézetre változott.
Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek már bármely oroszországi bankon keresztül fizethetnek, nem csak a GPB rendszeren keresztül. Ez a fizetési mechanizmus kezdetben 2025 első negyedévének végéig volt engedélyezett, de a határidőt azóta többször meghosszabbították.
Az ilyen intézkedések lényegében haladékot adnak az importőröknek, hogy megszerezhessék a szükséges engedélyeket, vagy megvárhassák, amíg feloldják a bankkal való együttműködésre vonatkozó korlátozásokat.
Oroszország a nyugati pénzügyi szankciók miatt 2022 tavaszán vezetett be rubel alapú gázfizetési rendszert az úgynevezett barátságtalan országok ügyfelei számára. Magyarország is barátságtalan, mert megszavazta az Oroszország elleni uniós szankciókat.