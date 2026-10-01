Ez lesz Magyarország utolsó tele csak orosz gázzal? Le lehet jönni róla, de áldozatokkal jár – mutatjuk, mit tehet hazánk

Pont mához egy évre lesz az utolsó nap a pillanatnyi állapot szerint, amikor az Oroszország elleni uniós szankciók miatt még vásárolhat az ország orosz gázt. Bár addig még sok minden változhat, most erre kell készülni.

Készülhetünk az orosz gáz nélküli időre/Fotó: Reuters

Ez három dolgot jelent:

jövő szeptember végére annyi orosz gázt kell bespájzolni, hogy elég legyen a télre,

szintén akkorra rendelkezzen az ország (elsősorban a lakosságot is ellátó MVM) olyan alternatív importszerződésekkel, amelyekkel garantálható az ország gázigényének kielégítése,

és tovább kell távolodni a földgáz használatától.

Könnyebb mondani

Az első feltétel a betárolás felgyorsítását jelenti, aminek lehetnek fizikai és piaci akadályai is. E téren kedvező, hogy a hazai földalatti tárolókba sokkal több gáz fér, mint amekkora az ország téli gázigénye. Pillanatnyilag 76 százalékos töltöttségnél járunk az uniós hivatalos adatokat közlő AGSI szerint, de, mint a MEKH diagramjából kiderült, korábban ilyenkor volt már nagyobb készletünk is. A jelenlegi adat körülbelül 4,5 milliárd köbméter, de rendelkeztünk néhány éve szeptemberben 6 milliárd körüli, néha 6,5 milliárd köbméteres tartalékkal is.

Van nem orosz gáz bőven, csak drága

A második feltétel, az alternatív forrás rendelkezésre állása a nyilatkozatok alapján elvben rendben van. Mátrai Károly, az MVM akkori vezérigazgatója már két éve jelezte, hogy az ország meg tudna lenni orosz gáz nélkül, ha rákényszerülne, a közelmúltban pedig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter nyilatkozott hasonlóan. Mindazonáltal a konkrét forrásokról és mennyiségekről nincs, vagy csak részinformáció áll a nyilvánosság rendelkezésére. Az árakról még ennyi sem.

Orosztól eltérő forrású metánt egyébként már most is használ az ország, ez részben Horvátország, részben Románia felől érkezik, távoli piacokról.

Az FGSZ Földgázszállító hálózat- és a határkapacitás-fejlesztései révén Szlovénián kívül bármilyen irányból érkezhet a földgáz, de jelenleg a Románián át, vagy onnan érkező behozatal van felértékelődőben. Ennek egyik oka a majd Magyarországot is átszelő és Ukrajnát is ellátó Vertikális gázfolyosó beindítása, a másik a romániai Neptun Deep fekete-tengeri gázmező termelésbe állítása. A lelőhely egyik tulajdonosa, az OMV Petrom arról tájékoztatta a befektetőit, hogy a Neptun Alpha mintegy négymilliárd euróba került fejlesztése révén 2027 harmadik negyedére érheti el a mező az évi nyolcmilliárd köbméteres termelési csúcsát. (A másik tulajdonos az SGNN Romgaz.) Az idén már tíz termelőkútból hetet üzembe helyeztek a projekt részeként, és tenger alatti gázvezetéket is lefektettek. Tehát még hátra van

három kút,

a tenger alatti vezetékeknek a szárazföldi hálózatra való csatlakoztatása,

és persze a teszt.

A Neptun Deepről becslések szerint mintegy 100 milliárd köbméter gáz nyerhető ki. A lelőhely maximum 10 évig tudja a maximális szinten tartani a termelését.