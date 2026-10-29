Háziorvoshiány: megemeli a kormány az üres praxisokra szánt keretet

A kormány a 2027-es költségvetésben 1,75 milliárd forintra emeli az üres orvosi praxisok betöltését segítő keretet – közölte Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter Facebook-oldalán.

A kormány 1,75 milliárd forintra emeli az üres orvosi praxisok betöltését segítő keretet/Fotó: THICHA SATAPITANON

Az a cél, hogy mindenkinek legyen saját orvosa

Lőrincz Viktória bejegyzésében azt írta, jelenleg több mint ezer körzetben nincs állandó orvos, így 1,4 millió ember kénytelen folyamatosan változó helyettesítő orvosokhoz járni. Ez hatalmas terhet és bizonytalanságot jelent a mindennapokban, különösen az idősek számára.

„A 2027-es költségvetésben a tettek mezejére lépünk: a túlzó kormányzati propaganda és a drága rendezvények lefaragásával 1,75 milliárd forintra emeljük az üres praxisok betöltését segítő keretet”

– írta.

Az orvosok letelepedését az önkormányzatokkal összefogva – állami támogatással, szolgálati lakásokkal és helyi kedvezményekkel – segítik ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

„Tisztában vagyunk vele, hogy az évtizedek óta üres rendelőket nem lehet egyetlen nap alatt megtölteni. Négyéves programunk első lépéseként azonban most megteremtjük a biztos anyagi alapot" – fogalmazott Lőrincz Viktória, jelezve: a cél az, hogy mindenkinek legyen a lakóhelye közelében egy saját orvosa, aki valóban odafigyel rá.

Indul a Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Program

Magyar Péter a jövő évi költségvetés bemutatásán jelentette be a Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Programot, amelynek keretében a 2026-os 4094 milliárd forintról 4604 milliárd forintra nőnének az egészségügyi kiadások. Ez 510 milliárd forintos, több mint 12,5 százalékos emelést jelent. A 2027-es költségvetés szerint az Egészségügyi Minisztérium jövőre 510 milliárd forint nettó többletforrásból gazdálkodhat.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az Egészségügyi Minisztérium részletezte, mire költik majd a plusz forrást. Ennek keretében megerősítik a háziorvosi ellátást, hogy kevesebb település maradjon állandó orvos nélkül, a betegek pedig több figyelmet és kiszámíthatóbb rendelést kapjanak – erre 35,4 milliárd Ft-ot fordítanak. A háziorvosi ellátás fejlesztésének elsődleges célja a kiszámíthatóbb és szélesebb körben elérhető betegellátás megteremtése.

Ennek érdekében 43 százalékkal emelkedik a praxisok betegenkénti díja,

míg a fiatal háziorvosok elhelyezkedését 50 százalékkal magasabb bértámogatás ösztönzi.

A tartósan betöltetlen körzetek betöltését további 500 millió forintos keretösszeg segíti. A támogatásnak köszönhetően több háziorvos tud majd második szakdolgozót foglalkoztatni, így megéri hosszabb rendelési időt tartani, ami csökkenti a várakozást és növeli a betegekre fordított időt.