Készülhetnek a magyarok: automatikus osztrák állampolgárság járhat Ausztriában, már az elnök is támogatja – ez lehet az új szabály az ott született gyermekeknél
„Újra fellángolt a vita Ausztriában az állampolgárság megszerzésének szabályairól. Az „Ein Pass, der passt” kezdeményezés szerint azok a gyerekek, akik Ausztriában születnek, automatikusan megkaphatnák az osztrák állampolgárságot, amennyiben a szüleik már több éve jogszerűen az országban élnek.
A kezdeményezést Alexander Van der Bellen osztrák államfő is támogatná” – számolt be róla az Ausländerin - magyar Nő Ausztriában Facebook-oldal.
A poszt kifejtette, hogy a jelenlegi szabályozás szerint hiába születik valaki Ausztriában, attól még nem lesz automatikusan osztrák állampolgár. Sőt, most is mintegy 300 ezer olyan ember él az országban, aki ott született, ám ennek ellenére mégsem rendelkezik osztrák állampolgársággal.
„A kezdeményezők szerint az új szabályozás erősíthetné a társadalmi beilleszkedést, az országhoz tartozás érzését, és később a politikai döntésekbe is beleszólhatnának az itt felnövő fiatalok. De vajon az állampolgárság segíti az integrációt, vagy az integrációnak kellene megelőznie az állampolgárság megszerzését? Mert azért az állampolgárság szerintem több, mint egy útlevél, felmerül a nyelvtudás, az ország szokásainak, törvényeinek és értékeinek ismerete, tisztelete is, illetve vannak olyan szakmák, amikhez állampolgárság kell, ez a gyerekeinknek a későbbiekben lehet érdekes” – írta a bejegyzés.
Az osztrák állampolgárság feltételei az egyik legszigorúbbak
A kérdés azonban még nincs lezárva. Christian Dörfel, az integrációs ügyekért felelős tartományi tanácsos határozottan elutasítja az „Ein Pass, der passt” (magyarul: „Egy útlevél, amely illik hozzád”) elnevezésű kezdeményezést, amely szerint az Ausztriában született gyermekeknek automatikusan osztrák állampolgárságot kellene kapniuk, függetlenül szüleik állampolgárságától.
„Az állampolgárságot nem lehet csak úgy ajándékba adni pusztán azért, mert valaki Ausztriában születik. Az állampolgárság kiemelkedő érték, amelynek minden esetben a sikeres integrációs folyamat végén kell állnia. A gyermekek állampolgárságának a jövőben is a társadalomba teljes mértékben beilleszkedett szülők állampolgárságához kell kötődnie” – hangsúlyozta Christian Dörfel.
Az osztrák állampolgárság megszerzésének feltételei már jelenleg is a világ legszigorúbbjai közé tartoznak. Az állampolgárság megszerzésének alapvető követelményei közé tartozik az önálló megélhetés biztosításának képessége, a büntetlen előélet, valamint a teljes körű társadalmi beilleszkedés. Ez a megközelítés bevált, ezért a tanácsos szerint nem szabad enyhíteni a feltételeken.
„Egy útlevél, amely illik hozzád”
A Ein Pass, der passt kezdeményezés szerint Ausztriában naponta 50 olyan gyermek születik, aki nem kapja meg az osztrák állampolgárságot. Ennek oka, hogy szüleik nem rendelkeznek osztrák állampolgársággal. Ezek a gyermekek Ausztriában nőnek fel, az országban járnak iskolába, németül beszélnek, jogi értelemben mégsem tekintik őket az ország teljes jogú tagjainak, és később sem vehetnek részt a választásokon.
Ausztria lakosságának egyötöde állampolgársága miatt nem rendelkezik választójoggal. Az országban született gyermekek egynegyede nem szerzi meg születésekor az osztrák állampolgárságot. Ahhoz, hogy a többiekkel azonos jogokat élvezhessenek, honosítási kérelmet kell benyújtaniuk, mintha újonnan érkezett bevándorlók lennének. Az Ausztriában különösen szigorú honosítási feltételeket azonban sokan nem tudják teljesíteni.
A kezdeményezés szerint egy demokrácia csak akkor lehet erős, ha az országban tartósan élő embereknek is lehetőségük van beleszólni a közügyek alakításába és felelősséget vállalni a közösségért. „Ez mindannyiunkat érint, hiszen ha ilyen sokan nem vehetnek részt a demokratikus döntéshozatalban, az torzítja a demokratikus képviseletet. A városokban élők, az alacsonyabb jövedelműek és a fiatalok érdekei kisebb súllyal esnek latba, mivel ezekben a társadalmi csoportokban különösen magas a választójogból kizártak aránya” – emelték ki.