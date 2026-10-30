Készülhetnek a magyarok: automatikus osztrák állampolgárság járhat Ausztriában, már az elnök is támogatja – ez lehet az új szabály az ott született gyermekeknél

„Újra fellángolt a vita Ausztriában az állampolgárság megszerzésének szabályairól. Az „Ein Pass, der passt” kezdeményezés szerint azok a gyerekek, akik Ausztriában születnek, automatikusan megkaphatnák az osztrák állampolgárságot, amennyiben a szüleik már több éve jogszerűen az országban élnek.

A kezdeményezést Alexander Van der Bellen osztrák államfő is támogatná” – számolt be róla az Ausländerin - magyar Nő Ausztriában Facebook-oldal.

Sok Ausztriában élő magyar kaphatna osztrák állampolgárságot / Fotó: AFP

A poszt kifejtette, hogy a jelenlegi szabályozás szerint hiába születik valaki Ausztriában, attól még nem lesz automatikusan osztrák állampolgár. Sőt, most is mintegy 300 ezer olyan ember él az országban, aki ott született, ám ennek ellenére mégsem rendelkezik osztrák állampolgársággal.

„A kezdeményezők szerint az új szabályozás erősíthetné a társadalmi beilleszkedést, az országhoz tartozás érzését, és később a politikai döntésekbe is beleszólhatnának az itt felnövő fiatalok. De vajon az állampolgárság segíti az integrációt, vagy az integrációnak kellene megelőznie az állampolgárság megszerzését? Mert azért az állampolgárság szerintem több, mint egy útlevél, felmerül a nyelvtudás, az ország szokásainak, törvényeinek és értékeinek ismerete, tisztelete is, illetve vannak olyan szakmák, amikhez állampolgárság kell, ez a gyerekeinknek a későbbiekben lehet érdekes” – írta a bejegyzés.

Az osztrák állampolgárság feltételei az egyik legszigorúbbak

A kérdés azonban még nincs lezárva. Christian Dörfel, az integrációs ügyekért felelős tartományi tanácsos határozottan elutasítja az „Ein Pass, der passt” (magyarul: „Egy útlevél, amely illik hozzád”) elnevezésű kezdeményezést, amely szerint az Ausztriában született gyermekeknek automatikusan osztrák állampolgárságot kellene kapniuk, függetlenül szüleik állampolgárságától.

„Az állampolgárságot nem lehet csak úgy ajándékba adni pusztán azért, mert valaki Ausztriában születik. Az állampolgárság kiemelkedő érték, amelynek minden esetben a sikeres integrációs folyamat végén kell állnia. A gyermekek állampolgárságának a jövőben is a társadalomba teljes mértékben beilleszkedett szülők állampolgárságához kell kötődnie” – hangsúlyozta Christian Dörfel.