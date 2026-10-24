Nézze meg azonnal a szelvényeit, van ötös a lottón – valaki 5,19 milliárddal lett gazdagabb, itt vannak a nyerő számok

Gazdára talált az ötöslottó főnyereménye az október 24-i, 43. heti sorsoláson. Az egyetlen telitalálatos szelvény tulajdonosa 5 197 132 880 forintot nyert.

Hatalmas nyeremény talált gazdára a 43. héten az ötöslottó sorsoláson/Fotó: Szrt

A Szerencsejáték Zrt tájékoztatása szerint a nyerőszámok:

12, 36, 68, 84, 89.

A kisebb találatokkal is több tízezren nyertek:

Négytalálatos: 21 darab, nyereményük egyenként 3 207 775 forint.

Háromtalálatos: 2209 darab, nyereményük egyenként 33 035 forint.

Kéttalálatos: 57 821 darab, nyereményük egyenként 4370 forint.

A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat, amely a https://www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A telefonon történő egyeztetés során a lottótársaság munkatársa meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán, a nyertes szelvény azonosítását követően.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik - közölte a Szerencsejáték Zrt.