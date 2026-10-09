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Megmondta az OTP: ilyen erős forintra lenne szükség az inflációs célhoz, decemberben jöhet az újabb kamatcsökkentés - fókuszban az eurozóna csatlakozás

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Kulcsszerepe lehet a forint árfolyamának abban, hogy a Magyar Nemzeti Bank el tudja-e érni az új, alacsonyabb inflációs célját. Az OTP Bank számításai szerint ehhez tartósan erős magyar fizetőeszközre lehet szükség, miközben az év végén akár a jegybank előtt is megnyílhat a lehetőség egy újabb lépésre.
VG
2026.10.09, 09:40
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Legalább 360-as euró-forint árfolyamra, vagy ennél is erősebb forintra lenne szükség ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bank elérje a 2,5 százalékra csökkentett inflációs célját – hívta fel a figyelmet elemezésében Eppich Győző, az OTP Bank közgazdásza – írta a Bloomberg. Az elemző a pénzintézet úgynevezett „supertrend” árnövekedési mutatója alapján jutott erre a következtetésre.

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Az OTP szerint ráadásul még az idén megnyílhat a lehetőség egy további kamatcsökkentés előtt / Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Az OTP továbbra is kifejezetten alacsony inflációval számol az idei évre: a bank változatlanul 1,7 százalékos átlagos pénzromlást vár 2026-ra. Jövőre ugyanakkor a korábbinál valamivel magasabb inflációt valószínűsít.

Rontott 2027-es előrejelzésén az OTP

A bank 2,6 százalékról 2,9 százalékra emelte a 2027-re vonatkozó inflációs prognózisát. Ez azonban még mindig kedvezőbb annál, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számol.

A jegybank szeptemberben közzétett friss előrejelzése 2027-re 3,1 százalékos inflációt vetít előre, majd 2028-ban várja, hogy az ütem elérje a 2,5 százalékos célt.

Az OTP számításai alapján ennek teljesülésében a forintnak is meghatározó szerepe lehet. A 360-as vagy annál alacsonyabb euróárfolyam ugyanis azt jelentené, hogy a magyar fizetőeszköznek tartósan erős szinteken kellene maradnia. A forint árfolyama különösen az importált termékek és energia költségein keresztül befolyásolhatja a magyarországi árak alakulását, így a jegybank inflációs céljának teljesülését is.

Decemberben ismét vághat az MNB

Az OTP szerint ráadásul még az idén megnyílhat a lehetőség egy további kamatcsökkentés előtt. Eppich Győző úgy látja, hogy a Magyar Nemzeti Bank decemberben ismét mérsékelheti az alapkamatot, ehhez azonban két fontos feltételnek is teljesülnie kell. Az egyik a 2027-es költségvetési tervezet, amelyet még októberben kell bemutatni. Az OTP szerint akkor nyílhat tér a monetáris lazításra, ha a fiskális terv megerősíti az euró bevezetéséről kialakult narratívát.

A másik feltétel a globális energiaárak csökkenése lenne.

A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben három egymást követő, egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentés után szüneteltette a lazítási ciklust. Az OTP várakozása alapján tehát ez a szünet nem feltétlenül tartana az év végéig.

Az euró bevezetése miatt is fontos lehet a forint árfolyama

Az árfolyam kérdése az euró magyarországi bevezetésével kapcsolatban is egyre fontosabbá válhat. Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke korábban arról beszélt, hogy amikor Magyarország belép az euró előszobájának tekintett ERM–II árfolyam-mechanizmusba, a forint rögzítéséhez használt euróárfolyam meghatározásakor két fontos szempontot kell figyelembe venni.

Egyrészt olyan árfolyamra van szükség, amely összhangban van a jegybank inflációs céljával, másrészt a magyar gazdaság versenyképességét is fenn kell tartani.

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