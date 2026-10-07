Bejelentkezett az OTP, a gazdasági fordulat kulcsszereplője lenne: Csányiék nem kis dolgot kérnek cserébe – „Az elmúlt évtizedet nem az igazságosság jellemezte!"

Csányi Péter a Portfolio Budapest Economic Forum nevű konferenciáján arról beszélt, hogy a bankrendszer készen áll kulcsszereplőnek lenni a tervezett gazdaságpolitikai fordulatban, de ehhez szükség van a megfelelő feltételekre.

Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazadaság

Ezt kéri az OTP-vezér

Ahhoz, hogy a hazai pénzintézetek szerepet tudjanak vállalni a kormány euróbevezetést célzó terveiben és az ehhez szükséges hiánycsökkentésben teherviselésre és kiszámítható környezetre van szükség − nevesítette a feltételeket Csányi Péter, aki szerint az elmúlt évtizedre ez nem volt jellemző, így történt meg az, hogy ebben az időszakban a magyar bankok csak két évben érték el az elvárt hozamot.

A vezérigazgató úgy véli, hogy az új kormány egy kicsit pozitívabb helyzetből kezdheti a munkáját, hiszen idén az első félévben már elindult a GDP-növekedés, de ez még csak féloldalas kilábalás. A fogyasztási adatok jók, ugyanakkor

a céges beruházások nagyon gyengék, és amikor jó ipari számok érkeznek, az is csak egy-egy nagyvállalat jobb teljesítményének tudható be.

Hozzátette, hogy a bankoknál úgy látják már helyreállt a lakossági bizalom, a cégek döntéshozói viszont még várják, hogy a kormány megmutassa, miként akarja helyreállítani a gazdaságot.

A források átláthatóbb elosztása, az EU-pénzek érkezése és a csökkenő kamatok önmagában javítják a helyzetet, de sok terület van még, ahol nem igazán látják az előrelépés jeleit

− mondta Csányi Péter, aki arról is beszélt, hogy az OTP most épp a bolgár példán látja, hogy miként hat az euróbevezetés egy ország pénzügyi rendszerére.

A bankvezér rámutatott, hogy ha hiteles a gazdaságpolitika, akkor már évekkel a bevezetés előtt sok külföldi vesz állampapírokat, és már ekkor közelít a bankok hozama az eurózóna szintjéhez. Úgy látja, hogy Magyarország esetében, a befektetők a hároméves konvergenciaprogramból ítélik meg, mennyire reálisak a tervek. Hozzátette: a magyar kormány nem áll lehetetlen feladat előtt abban, hogy 2029-re 3 százalék alá csökkentse a hiányt.

Az OTP kivonulhat Oroszországból?

Az OTP azon európai bankok egyike, amelyek az ukrajnai háború kirobbanását követően is fenntartották orosz üzleti tevékenységüket, de most az esetleges kivonulás lehetőségeit vizsgálja, aminek jelentős pénzügyi következményei lehetnek.