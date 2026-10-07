Bejelentkezett az OTP, a gazdasági fordulat kulcsszereplője lenne: Csányiék nem kis dolgot kérnek cserébe – „Az elmúlt évtizedet nem az igazságosság jellemezte!"
Csányi Péter a Portfolio Budapest Economic Forum nevű konferenciáján arról beszélt, hogy a bankrendszer készen áll kulcsszereplőnek lenni a tervezett gazdaságpolitikai fordulatban, de ehhez szükség van a megfelelő feltételekre.
Ezt kéri az OTP-vezér
Ahhoz, hogy a hazai pénzintézetek szerepet tudjanak vállalni a kormány euróbevezetést célzó terveiben és az ehhez szükséges hiánycsökkentésben teherviselésre és kiszámítható környezetre van szükség − nevesítette a feltételeket Csányi Péter, aki szerint az elmúlt évtizedre ez nem volt jellemző, így történt meg az, hogy ebben az időszakban a magyar bankok csak két évben érték el az elvárt hozamot.
A vezérigazgató úgy véli, hogy az új kormány egy kicsit pozitívabb helyzetből kezdheti a munkáját, hiszen idén az első félévben már elindult a GDP-növekedés, de ez még csak féloldalas kilábalás. A fogyasztási adatok jók, ugyanakkor
a céges beruházások nagyon gyengék, és amikor jó ipari számok érkeznek, az is csak egy-egy nagyvállalat jobb teljesítményének tudható be.
Hozzátette, hogy a bankoknál úgy látják már helyreállt a lakossági bizalom, a cégek döntéshozói viszont még várják, hogy a kormány megmutassa, miként akarja helyreállítani a gazdaságot.
A források átláthatóbb elosztása, az EU-pénzek érkezése és a csökkenő kamatok önmagában javítják a helyzetet, de sok terület van még, ahol nem igazán látják az előrelépés jeleit
− mondta Csányi Péter, aki arról is beszélt, hogy az OTP most épp a bolgár példán látja, hogy miként hat az euróbevezetés egy ország pénzügyi rendszerére.
A bankvezér rámutatott, hogy ha hiteles a gazdaságpolitika, akkor már évekkel a bevezetés előtt sok külföldi vesz állampapírokat, és már ekkor közelít a bankok hozama az eurózóna szintjéhez. Úgy látja, hogy Magyarország esetében, a befektetők a hároméves konvergenciaprogramból ítélik meg, mennyire reálisak a tervek. Hozzátette: a magyar kormány nem áll lehetetlen feladat előtt abban, hogy 2029-re 3 százalék alá csökkentse a hiányt.
Az OTP kivonulhat Oroszországból?
Az OTP azon európai bankok egyike, amelyek az ukrajnai háború kirobbanását követően is fenntartották orosz üzleti tevékenységüket, de most az esetleges kivonulás lehetőségeit vizsgálja, aminek jelentős pénzügyi következményei lehetnek.
A társaság leánybankjának saját tőkéje június végén 548 milliárd forint volt, ami a bankcsoport teljes saját tőkéjének mintegy 10 százalékát jelenti. Az érdekeltség teljes leírása így részvényenként körülbelül 1960 forintos veszteséget okozna, ezt pedig a piac már részben be is árazta.
Az OTP, miközben az Oroszországból történő kivonulást fontolgatja, a balti régió harmadik legnagyobb hitelintézetének számító Luminor felvásárlását készíti elő. Amennyiben az üzletet megkötik, ez lesz a magyar banktársaság történetének legnagyobb akvizíciója. A Concorde szerint a kivonulási szándék összefüggésben lehet a balti terjeszkedéssel, mivel
az európai szabályozók fokozott figyelemmel vizsgálják az OTP orosz érdekeltségeit, így annak felszámolása javíthatná a bankcsoport megítélését és csökkenthetné reputációs kockázatát.
A magyar pénzintézet korábban hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború kitörése után megszüntette a vállalati hitelezést Oroszországban, csökkentette kitettségét, tevékenysége pedig elsősorban a lakossági fogyasztási hitelezésre koncentrálódik. Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója pedig azt közölte, hogy nincs kizárva a teljes kivonulás lehetősége, és a döntés az év végéig megszülethet.
Az OTP oroszországi kivonulásának következményeiről a Világgazdaság korábban már részletesen beszámolt: a Concorde szerint még a legrosszabb esetben sem tart indokoltnak a jelenleginél lényegesen erősebb eladói nyomást az OTP részvényein.
Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az elnök jóváhagyta az olasz UniCredit orosz leányvállalatának átszervezését, majd az így létrejövő új egység eladását már jóváhagyta. A kivonuláshoz az orosz jegybank jóváhagyására is szükség lesz, továbbá a nemzetközi szankciók miatt a nyugati hatóságok is szigorúan vizsgálják a folyamatot.