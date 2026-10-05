Fű alatt megüzenték a bankok a Tisza-kormánynak: fenheti a kést Kármán András, véget vetnének az Otthon Start mostani rendszerének
A 3 százalékos Otthon Start maga alá gyűrte a magyar lakáshitelpiacot, a bankárok azonban már azt számolják, mennyibe kerülhet hosszú távon az államnak az egyik legnépszerűbb támogatott konstrukció. Az Otthon Start jövőjéről a pénzügyi szektorban egyre inkább az a vélemény körvonalazódik, hogy célzottabb támogatásra, szűkebb jogosultsági körre és az energetikai korszerűsítések nagyobb támogatására lenne szükség – írta az Index.
A bankárok és a politikusok akkor beszélnek igazán őszintén, amikor nincs előttük kamera és nincs bekapcsolva a hangrögzítő. Az elmúlt hetekben több magas rangú banki vezetővel folytatott háttérbeszélgetés alapján egyre határozottabban körvonalazódik, hogy a pénzügyi szektor szerint újra kellene gondolni a kamattámogatott lakáshitelek rendszerét.
Az állam az elmúlt években egymásra pakolta a CSOK Pluszt, az Otthon Startot, a babaváró hitelt és a munkáshitelt, a 3 százalékos konstrukció azonban minden korábbi programnál erősebben alakította át a lakáshitelpiacot. A háttérbeszélgetéseken elhangzott számítások szerint az új lakáshitelek mintegy 72 százaléka már az Otthon Start programhoz kötődött.
Ami 3 százalékos, azt mindenki le akarja hívni
– mondta az Indexnek az egyik magas beosztású bankár.
A banki adatok alapján az Otthon Starttal felvett hitelek átlagos összege nagyjából 35 millió forint, a maximális futamidő pedig 25 év. A bankárok szerint éppen a hosszú futamidő miatt érdemes a konstrukciót más szemmel nézni: az állam nem egyszeri támogatást ad, hanem hosszú éveken keresztül állja a piaci és a kedvezményes kamat közötti különbség jelentős részét.
Egy 35 millió forintos, hosszú futamidejű, 3 százalékos hitel az adott hitelfelvevő után nagyságrendileg 12-15 millió forintjába kerülhet az államnak a teljes futamidő alatt. Ha ezt a háttérbeszélgetéseken említett, mintegy 56 ezer szerződéssel felszorozzuk, már több százmilliárd forintos hosszú távú költségvetési nagyságrend rajzolódik ki. Ez nem egyetlen évben jelentkező számla, hanem évtizedes kötelezettség.
Ingatlanpiaci rekordok az agglomerációban: egyre nehezebb százmillió alatt házat találni Budapest környékén – van egy régió, amit már nem akarnak megfizetni a vevők, annyira drága
Már csak az adásvételek 19 százalékában találtak 50 millió forintnál olcsóbb ingatlant a Budapest környéki agglomerációban, miközben az átlagos négyzetméterár 872 ezer forintra emelkedett. A Duna House adatai szerint a házak ára 13 százalékkal nőtt, a lakásoké pedig már átlépte az egymillió forintos négyzetméterárat. Nagy különbségek vannak az egyes szektorok között, eltérő dinamikában nőnek az árak.
A bankárok ezért nem feltétlenül a támogatott hitelezés megszüntetését sürgetik. Inkább azt kérdőjelezik meg, hogy mindenkinek ugyanakkora támogatást kell-e adni. Felmerült az „első lakás” fogalmának újragondolása, a részleges ingatlantulajdon kezelése, az új és használt lakások megkülönböztetése, valamint az is, hogy valóban szükséges-e minden jogosultnak 3 százalékos hitelt biztosítani akkor is, ha piaci alapon is képes lenne lakást vásárolni.
Át kellene alakítani az Otthon Startot?
A banki logika szerint az állami pénzt ott kellene felhasználni, ahol a piac önmagában nem működik megfelelően. Ilyenek lehetnek a kisebb települések, ahol egy alacsony összegű lakáshitel kiszolgálása a bank számára arányaiban jóval drágább, mint egy nagyvárosi ügyleté. A bankok két kiemelt célt tartanak indokolhatónak:
- a családok első otthonának támogatását;
- és a kisebb települések finanszírozását.
Van azonban egy harmadik terület is, amely egyre hangsúlyosabb: az energiahatékonyság. A háttérbeszélgetéseken elhangzott becslés szerint a magyar lakások és családi házak mintegy 80 százaléka 1990 előtt épült, miközben a régi ingatlanok energiaigénye akár többszöröse is lehet a korszerű épületekének.
Az egyik magas rangú banki vezető szerint „az elmúlt évek programjaiból azt tanulta meg mindenki, hogy ha a támogatás célját túl általánosan határozzák meg, a pénz könnyen olyan munkákra megy el, amelyek ugyan növelik egy lakás komfortját vagy értékét, de nem csökkentik számottevően az energiafelhasználást."
Ha nincs külön energetikai cél, hamarabb lesz belőle parketta, mint energiahatékonyság.
A banki elképzelés ezért olyan támogatási rendszer lenne, amely mérhető energetikai javuláshoz köti az állami pénzt: szigeteléshez, nyílászárócseréhez, fűtéskorszerűsítéshez vagy más, tényleges energiafelhasználás-csökkentést eredményező beruházáshoz. Így az állam ugyanúgy a lakásállományba pumpálna pénzt, de nem kizárólag új lakások vásárlását finanszírozná.
Ez egyébként egybevág a Tisza-kormány új irányával. Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közgyűlésén arról beszélt, hogy a kormány nagyszabású energetikai felújításokat készít elő, amelyek a családi házak mellett társasházakra, városi épületekre és középületekre is kiterjednének.
A bérlakások, szolgálati lakások és kollégiumok építése mellett nagy volumenű, komplex energetikai felújítási programokat tervezünk ebben a ciklusban
– mondta.
A bankok szerint a felújítási célú lakáshitelek aránya jelenleg alacsony ahhoz képest, amekkora szükség lenne a magyar lakásállomány korszerűsítésére. Több pénzintézet ezért azt javasolja, hogy a lakásvásárlás mellett a felújítás, különösen az energetikai korszerűsítés is legyen kiemelt támogatott hitelcél. Uniós források bevonásával szerintük a költségvetési teher is mérsékelhető lenne.
Váratlanul elhangzott a parlamentben, mit kezd az Otthon Start Programmal a Tisza-kormány: így fogják átalakítani, megnevezték a változásokat
Fontos részletek derültek ki az elmúlt évek egyik legfontosabb állami támogatásával kapcsolatban. Hargitai János, a KDNP országgyűlési képviselője a hétfői ülésnapon arról kérdezte a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkárát, hogy mi lesz az Otthon Start Programmal. A kormány szerint az intézkedés marad, azonban szigorítások várhatók, továbbá a bérlakások építése fontos eleme lesz a lakhatási nehézségek enyhítését célzó csomagnak.
A háttérbeszélgetésekből ugyanakkor az is kiderült, hogy a bankok saját érdekeiket is képviselik. A pénzintézetek szerint a támogatott hitelekből származó bevételeket együtt kell vizsgálni a bankadóval, az extraprofitadóval és a szektorra rakódó egyéb terhekkel. Az egyik bankár szerint a pénzintézetek akár „visszaadnák” a támogatott programokat is, ha cserébe megszűnnének a különadók.
A valódi vita azonban ennél nagyobb. A kérdés az, hogy a jövő lakáspolitikája továbbra is egy univerzális, 3 százalékos hitelre épüljön-e, vagy az állam célzottabban költse el a támogatást. A bankok egy része szerint az első lakásukat vásárlók, a kisebb települések és az energetikai felújítások támogatása jóval pontosabban szolgálhatná a lakhatási célokat.
A probléma ugyanis nem maga a támogatás, hanem amikor a kivételből lesz a rendszer. A banki vezetők szerint a magyar lakáshitelezés most éppen ehhez a ponthoz érkezett el.
A Tisza-kormány közben több, az Orbán-kormány idején bevezetett támogatási forma felülvizsgálatába kezdett. A kamatstop októberi kivezetése és a fix 3 százalékos vállalati hitelek megszüntetése után az Otthon Start is a változtatási lehetőségek között van: pénzügyi szolgáltatóktól származó információk szerint van olyan bank, amely hónapokon belül a program kivezetésére készül, miközben pénzintézeti szakemberek inkább arra számítanak, hogy rövid távon a jogosultsági feltételeket szigoríthatják.
A kormányzati gondolkodásban egyre erősebben jelenik meg az az elv is, hogy a támogatásnak ott kell maradnia, „ahol valóban szükség van rá”, és ki kell zárni a visszaélésszerű vagy tisztán befektetési célú felhasználást. Mindez azt jelentheti, hogy az Otthon Start sorsa nem feltétlenül egyetlen nagy döntéssel dől el: a Tisza-kormány a korábbi intézkedésekhez hasonlóan lépésről lépésre alakíthatja át a 3 százalékos lakáshitel rendszerét.
Ebben tévedett a Fidesz: nem baltával, hanem fűrésszel vágja le Magyar Péter az Orbán-kormány szent teheneit – az árrésstopok után jöhet a rezsicsökkentés és az szja-mentesség kivégzése is
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