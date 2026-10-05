Fű alatt megüzenték a bankok a Tisza-kormánynak: fenheti a kést Kármán András, véget vetnének az Otthon Start mostani rendszerének

A 3 százalékos Otthon Start maga alá gyűrte a magyar lakáshitelpiacot, a bankárok azonban már azt számolják, mennyibe kerülhet hosszú távon az államnak az egyik legnépszerűbb támogatott konstrukció. Az Otthon Start jövőjéről a pénzügyi szektorban egyre inkább az a vélemény körvonalazódik, hogy célzottabb támogatásra, szűkebb jogosultsági körre és az energetikai korszerűsítések nagyobb támogatására lenne szükség – írta az Index.

A 3 százalékos Otthon Start egyetlen év alatt átírta a magyar lakáshitelezést, de a bankok szerint éppen a sikere miatt vált szükségessé az újragondolása / Fotó: Shutterstock

A bankárok és a politikusok akkor beszélnek igazán őszintén, amikor nincs előttük kamera és nincs bekapcsolva a hangrögzítő. Az elmúlt hetekben több magas rangú banki vezetővel folytatott háttérbeszélgetés alapján egyre határozottabban körvonalazódik, hogy a pénzügyi szektor szerint újra kellene gondolni a kamattámogatott lakáshitelek rendszerét.

Az állam az elmúlt években egymásra pakolta a CSOK Pluszt, az Otthon Startot, a babaváró hitelt és a munkáshitelt, a 3 százalékos konstrukció azonban minden korábbi programnál erősebben alakította át a lakáshitelpiacot. A háttérbeszélgetéseken elhangzott számítások szerint az új lakáshitelek mintegy 72 százaléka már az Otthon Start programhoz kötődött.

Ami 3 százalékos, azt mindenki le akarja hívni

– mondta az Indexnek az egyik magas beosztású bankár.

A banki adatok alapján az Otthon Starttal felvett hitelek átlagos összege nagyjából 35 millió forint, a maximális futamidő pedig 25 év. A bankárok szerint éppen a hosszú futamidő miatt érdemes a konstrukciót más szemmel nézni: az állam nem egyszeri támogatást ad, hanem hosszú éveken keresztül állja a piaci és a kedvezményes kamat közötti különbség jelentős részét.

Egy 35 millió forintos, hosszú futamidejű, 3 százalékos hitel az adott hitelfelvevő után nagyságrendileg 12-15 millió forintjába kerülhet az államnak a teljes futamidő alatt. Ha ezt a háttérbeszélgetéseken említett, mintegy 56 ezer szerződéssel felszorozzuk, már több százmilliárd forintos hosszú távú költségvetési nagyságrend rajzolódik ki. Ez nem egyetlen évben jelentkező számla, hanem évtizedes kötelezettség.

Ingatlanpiaci rekordok az agglomerációban: egyre nehezebb százmillió alatt házat találni Budapest környékén – van egy régió, amit már nem akarnak megfizetni a vevők, annyira drága Már csak az adásvételek 19 százalékában találtak 50 millió forintnál olcsóbb ingatlant a Budapest környéki agglomerációban, miközben az átlagos négyzetméterár 872 ezer forintra emelkedett. A Duna House adatai szerint a házak ára 13 százalékkal nőtt, a lakásoké pedig már átlépte az egymillió forintos négyzetméterárat. Nagy különbségek vannak az egyes szektorok között, eltérő dinamikában nőnek az árak.

A bankárok ezért nem feltétlenül a támogatott hitelezés megszüntetését sürgetik. Inkább azt kérdőjelezik meg, hogy mindenkinek ugyanakkora támogatást kell-e adni. Felmerült az „első lakás” fogalmának újragondolása, a részleges ingatlantulajdon kezelése, az új és használt lakások megkülönböztetése, valamint az is, hogy valóban szükséges-e minden jogosultnak 3 százalékos hitelt biztosítani akkor is, ha piaci alapon is képes lenne lakást vásárolni.