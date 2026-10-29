Teljes sokkban az ingatlanpiac: milliókat bukhatnak a vásárlók az Otthon Start megszüntetésével – ezt a kört viszont helyzetbe hozza a kormány a Wekerle Plusszal

Magyar Péter miniszterelnök a keddi kormányzati tájékoztatón jelentette be, hogy az Otthon Start Program kivezetésre kerül, és szerdától egy új konstrukció váltja. Az már korábban ismert volt, hogy az Orbán-kormányhoz köthető támogatott lakáshitel helyébe a Wekerle Plusz lép, azonban mindez meglepően gyorsan történt.

Kivezetésre kerül az Otthon Start Program / Fotó: AFP

A kormányfő szerint a támogatott hitel eredeti célja helyes volt, annak elosztása azonban jelentős egyenlőtlenségeket eredményezett, ezért volt szükség a feltételek átalakítására.

Otthon Start helyett Wekerle Plusz

Az új támogatási rendszer egyik fontos változása, hogy míg az Otthon Start új és használt lakások vásárlásához egyaránt legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitelt biztosított, addig a Wekerle Plusz esetében a használt ingatlanokra már legfeljebb 5 százalékos kamat vonatkozik.

Ez akár több mint két százalékos kamatemelkedést is eredményezhet.

Az új építésű lakásoknál ugyanakkor megmarad a 3 százalékos kamat, a maximálisan felvehető hitelösszeg pedig továbbra is 50 millió forint, legfeljebb 25 éves futamidővel. A lakásokra vonatkozó 100 millió, illetve a családi házakra érvényes 150 millió forintos értékhatár sem változott. Maradt a legfeljebb bruttó 1,5 millió forintos négyzetméterár, ami 2028. január 1-jétől évente indexáltan emelkedik. A minimális önerő szintén 10 százalék maradt, amelytől pótfedezet bevonásával el lehet térni.

A jogosultsági feltételek szintén jelentősen átalakulnak. Az Otthon Starttal ellentétben a Wekerle Pluszt kizárólag a 18 és 45 év közöttiek igényelhetik, ugyanakkor

megszűnt a korábbi programban főszabályként előírt kétéves társadalombiztosítási jogviszony követelménye.

Szigorodtak a korábbi lakástulajdonra vonatkozó szabályok is. Az Otthon Start alapvetően az igénylést megelőző tíz évet vizsgálta, az új konstrukció viszont időbeli korlátozás nélkül veszi figyelembe, hogy az igénylő rendelkezett-e legalább 50 százalékos lakástulajdonnal. Ez alól több kivétel is van, például a legfeljebb 30 millió forint értékű ingatlanok esetében. Változást jelent az is, hogy házastársak vagy élettársak közös igénylésekor mindkét félnek teljesítenie kell a jogosultsági feltételeket. Fontos részlet, hogy a tulajdoni hányadokat össze kell adni. Az Otthon Start esetében a házastársaknál elegendő volt, ha a lakástulajdonra és a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó előírásoknak az egyik fél megfelelt.