Teljes sokkban az ingatlanpiac: milliókat bukhatnak a vásárlók az Otthon Start megszüntetésével – ezt a kört viszont helyzetbe hozza a kormány a Wekerle Plusszal
Magyar Péter miniszterelnök a keddi kormányzati tájékoztatón jelentette be, hogy az Otthon Start Program kivezetésre kerül, és szerdától egy új konstrukció váltja. Az már korábban ismert volt, hogy az Orbán-kormányhoz köthető támogatott lakáshitel helyébe a Wekerle Plusz lép, azonban mindez meglepően gyorsan történt.
A kormányfő szerint a támogatott hitel eredeti célja helyes volt, annak elosztása azonban jelentős egyenlőtlenségeket eredményezett, ezért volt szükség a feltételek átalakítására.
Otthon Start helyett Wekerle Plusz
Az új támogatási rendszer egyik fontos változása, hogy míg az Otthon Start új és használt lakások vásárlásához egyaránt legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitelt biztosított, addig a Wekerle Plusz esetében a használt ingatlanokra már legfeljebb 5 százalékos kamat vonatkozik.
Ez akár több mint két százalékos kamatemelkedést is eredményezhet.
Az új építésű lakásoknál ugyanakkor megmarad a 3 százalékos kamat, a maximálisan felvehető hitelösszeg pedig továbbra is 50 millió forint, legfeljebb 25 éves futamidővel. A lakásokra vonatkozó 100 millió, illetve a családi házakra érvényes 150 millió forintos értékhatár sem változott. Maradt a legfeljebb bruttó 1,5 millió forintos négyzetméterár, ami 2028. január 1-jétől évente indexáltan emelkedik. A minimális önerő szintén 10 százalék maradt, amelytől pótfedezet bevonásával el lehet térni.
A jogosultsági feltételek szintén jelentősen átalakulnak. Az Otthon Starttal ellentétben a Wekerle Pluszt kizárólag a 18 és 45 év közöttiek igényelhetik, ugyanakkor
megszűnt a korábbi programban főszabályként előírt kétéves társadalombiztosítási jogviszony követelménye.
Szigorodtak a korábbi lakástulajdonra vonatkozó szabályok is. Az Otthon Start alapvetően az igénylést megelőző tíz évet vizsgálta, az új konstrukció viszont időbeli korlátozás nélkül veszi figyelembe, hogy az igénylő rendelkezett-e legalább 50 százalékos lakástulajdonnal. Ez alól több kivétel is van, például a legfeljebb 30 millió forint értékű ingatlanok esetében. Változást jelent az is, hogy házastársak vagy élettársak közös igénylésekor mindkét félnek teljesítenie kell a jogosultsági feltételeket. Fontos részlet, hogy a tulajdoni hányadokat össze kell adni. Az Otthon Start esetében a házastársaknál elegendő volt, ha a lakástulajdonra és a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó előírásoknak az egyik fél megfelelt.
Lényeges különbség, hogy a Wekerle Plusz esetében a megvásárolt ingatlan használatára több szabály is vonatkozik.
Az igénylőnek 180 napon belül lakóhelyet kell létesítenie az ingatlanban, és főszabály szerint öt évig életvitelszerűen ott kell laknia.
Ezen idő alatt a lakás nem adható bérbe, és az elidegenítését is korlátozza a rendelet. Utóbbi előírás az Otthon Start esetében is fennállt. Az új program mellett más államilag támogatott lakáskölcsön nem vehető igénybe, pedig az Otthon Start esetében a CSOK Plusz segítségével bizonyos esetekben megtakarítás nélkül is saját ingatlanhoz lehetett jutni.
Nyitva maradt egy kiskapu?
A Wekerle Plusz a külföldi állampolgárok számára is elérhető, amennyiben teljesítik a jogosultsági feltételeket. Az új konstrukció ebből a szempontból jelentős változást hoz az Otthon Starthoz képest, ugyanis megszűnik a kétéves társadalombiztosítási jogviszony követelménye. Az Otthon Start esetében a külföldi állampolgároknak is teljesíteniük kellett ezt a feltételt, így kizárólag a tartózkodási jogosultság megszerzése nem volt elegendő az államilag támogatott hitel felvételéhez.
A Wekerle Pluszt azok az uniós, illetve az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) tartozó országok állampolgárai igényelhetik, akik három hónapnál hosszabb tartózkodási joggal rendelkeznek.
Ez azt jelenti, hogy egy Magyarországra költöző és bank által hitelképesnek minősített uniós állampolgár akár rövid időn belül is igényelheti a kamattámogatott lakáshitelt.
A kormány elsődleges célja a társadalombiztosítási jogviszony követelményének eltörlésével az lehetett, hogy a külföldről hazatérők könnyebben hozzáférhessenek a Wekerle Pluszhoz. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az Otthon Start esetében a magyar állampolgárok Európai Unióban, illetve EGT-ben szerzett társadalombiztosítási jogviszonya teljes egészében beszámítható volt a kötelező kétéves jogosultsági időbe.
Harmadik országbeli állampolgárok szintén jogosultak lehetnek a Wekerle Pluszra, nekik azonban huzamos tartózkodási jogosultsággal kell rendelkezniük, amit főszabály szerint három év folyamatos magyarországi tartózkodással lehet megszerezni, amely alól bizonyos esetekben van kivétel.
Hirtelen jött a váltás
A keddi kormányzati tájékoztatón kiderült az új hitelprogram indulásának időpontja mellett az átállás pontos menete is. Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy a szükséges kormányrendelet még aznap megjelenik, október 28-tól pedig az új konstrukció lesz elérhető az igénylők számára. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a bankoknak ugyanakkor néhány napos felkészülési időre lehet szükségük, így nem biztos, hogy már szerdán valamennyi pénzintézetnél igényelhető lesz a hitel.
Ezzel szemben a Világgazdaság bankszektort ismerő forrásai arról számoltak be, hogy a pénzintézeteknek általában két hétre van szükségük egy új hiteltermék létrehozásához. A folyamatot a bejelentés előtti egyeztetések persze felgyorsíthatják, azonban a cikk írásának időpontjában egyetlen meghatározó magyarországi bank kínálatában sem szerepelt a Wekerle Plusz hitel.
Miután a piacot és a lakosságot sokkszerűen érte a változás híre, a kormány némileg meghosszabbította az Otthon Start Programot. Kármán András eredetileg 15 napos átmeneti időszakról beszélt azok esetében, akik október 27-ig, tehát a bejelentés napjáig megkötötték az adásvételi szerződést, azonban Magyar Péter ezt néhány órával később módosította. A kormányfő egy Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy az október 31-ig létrejött szerződésekkel november 15-ig lehet igényelni az Otthon Start-hitelt.
Drága lesz használt lakást vásárolni
A Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel változásaival azok jártak a legrosszabbul, akik kamattámogatott hitel segítségével terveztek használt ingatlant vásárolni. A két százalékpontos különbség miatt mind a havi törlesztőrészlet, mind a hitel költsége jelentősen megemelkedik.
Egy 60 millió forintos lakás esetében, 15 millió forintos önerő mellett, 25 éves futamidővel számolva havonta 49 670 forint többletkiadásra kell számítani, a teljes futamidő alatt pedig 14,9 millió forint a különbség.
A változás nemcsak a vásárlókra lesz hatással, de erősen ronthatja az eladók alkupozícióját is. Az iménti példában szereplő 60 millió forintos ingatlan 3 százalékos hitellel megvásárolva pénzügyileg egy 51,5 millió forintos, 5 százalékos hitellel megvásárolt lakásnak felel meg. Ez nagyjából 14 százalékos különbséget jelent.
A mai nap embertelen, őrült és kaotikus volt. Fb bejegyzésekre hagyatkozva kapkodott vevő, eladó és ingatlanos. Szakmai szempontból ebben a rohanásban próbáltuk lekövetni az aktuális feladatokat
− írta egy banki dolgozó Magyar Péter legutóbbi, Wekerle Pluszról szóló bejegyzése alatt, és hozzátette azt is, hogy ideges, zokogó, valamint kapkodó ügyfeleket látott.