Három nap maradt az Otthon Startból: megrohamozták az ingatlanirodákat, kétezer lakás sorsa dőlhet el

Már csak három napjuk maradt azoknak, akik igénybe szeretnék venni a 3 százalékos Otthon Start-hitelt. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a keddi bejelentés értelmében kizárólag az október 31-ig megkötött adásvételi szerződésekhez lehet még igényelni a kedvezményes kölcsönt, a hitelkérelmeket pedig november 15-ig kell benyújtani a bankokhoz.

Az Otthon Start kedvezményes hitel a végnapjait éli, az utolsó nagy roham jön az ingatlanirodában/Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A váratlan határidő alaposan felbolygatta a lakáspiacot. A Duna House tapasztalatai szerint azonnal megugrott az érdeklődés az ingatlanirodáknál, sokan ugyanis eredetileg novemberre vagy decemberre tervezték a vásárlást, most azonban néhány nap alatt kell dönteniük. „A legtöbb vevő úgy tervezett, hogy decemberig ráér. Most néhány nap alatt kell dönteniük” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. Hozzátette: a hirtelen változás miatt egyes vevők visszaléptek, mások azonnal vásárlásra szánták el magukat, miközben az eladói oldalon gyors árcsökkentések is megjelentek.

Akár kétezerrel több lakás cserélhet gazdát az Otthon Start végnapjaiban

A Duna House becslése szerint

szeptemberben országosan 9385 lakás cserélt gazdát,

ami hetente átlagosan mintegy 2200 tranzakciót jelentett.

Az Otthon Start utolsó napjaiban azonban a szokásosnál kétszer-háromszor több támogatott vásárlás is megvalósulhat. Ez országosan 1000-2000 többlet-adásvételt eredményezhet, az októberi forgalom pedig 10-20 százalékkal haladhatja meg a szeptemberit.

A rohamnak ugyanakkor komoly korlátai vannak. Most elsősorban azok az ingatlanok kelhetnek el, amelyeknél rendezett a tulajdoni lap, minden dokumentum rendelkezésre áll, és a vevő már rendelkezik banki előminősítéssel.

Az ügyvédek és a bankok kapacitása szintén szűk keresztmetszetet jelenthet.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a kapkodásnak súlyos pénzügyi következményei lehetnek. Ha a vevő nem kapja meg a hitelt, és a szerződés nem rendelkezik megfelelően erről az eshetőségről, akár a foglalóját is elveszítheti.

A foglaló is veszélybe kerülhet a nagy sietségben

A Duna House szerint a határidő közeledtével nemcsak a vásárlási kedv, hanem a bizonytalanság is nőtt. Több olyan vevő is visszalépne, aki korábban már foglalót fizetett vagy előszerződést kötött, most azonban attól tart, hogy kifut a kedvezményes hitel igénylésére rendelkezésre álló időből. Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha a szerződésben nem rögzítették, mi történik a hitelkérelem elutasítása esetén. Ilyenkor akár a foglaló elvesztése is felmerülhet. Az ingatlanközvetítő szerint ezért a következő napokban csak azoknak érdemes szerződniük, akiknek már van banki előminősítésük, és az ingatlan jogi, valamint műszaki állapota is tisztázott. A november 15-i hiteligénylési határidő elmulasztása ugyanis a sietve megkötött adásvételi szerződéseket is veszélybe sodorhatja.